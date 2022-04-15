



يا سعادة برهان

اسمعني مرة..

تصريحات البرهان في إفطار ياسر العطا

إيجابيه ومبشره…

تصريحات يمكن البناء عليها والتقدم إلى الأمام

لكن..

كعادة احزاب قحط الفاشلة خرجت تتندر وتشكك في التصريحات وتحشد الشعب ضدها ..

يا برهان..

القحاطيط ديل لو نزلت عليهم مائدة من السماء ولمسوها بأيديهم لقالوا سحرٌ مبين..

ديل عايزين يحكموا..

طالبين كراسي…

انتخابات لاااا…

وفاق لااااا…

عايزين يحكموا سلفقه..

عشان كدا يا سعادة برهان الصحيح الان هو :

١/ الغاء العمل بالوثيقة الدستورية بصورة رسمية…

٢/ إعلان دستور ٢٠٠٥ كدستور يحكم الفترة الانتقالية بحكم انه دستور متوافق عليه داخلياََ وإقليمياََ وعالمياََ وحتى الحزب الشيوعي وبقية أحزاب قحط موقعين عليه..

٣/ أعلان حكومة مستقلة برئيس مجلس وزراء مستقل علي أن تكون حكومة مكونة فقط الوزارات السيادية

الدفاع..

الداخلية…

الخارجية..

المالية..

الصحة..

التعليم..

الزراعة…

الوزارات الأخرى تدار من خلال مدراء الإدارات…

وزارة إعلام لشنو في فترة انتقالية ؟!

يعني عشان تعد نشرة الأخبار في تلفزيون السودان وبرنامج ريحة البن ؟!!

وزارة رياضة لشنو؟!!

والاتحادات تدار بصورة مستقلة عن الدولة والأندية تدار بتطوع رجال الأعمال؟!!

وعلي ذلك قس..

لاتحتاج في الفترة الانتقالية لزحمة وزارات تقوم بمهامها جهات أخرى…

لذا أرجو شاكرا إعلان حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة هي :

1/ تحسين الوضع الاقتصادي والأمني..

٢/ الأعداد للانتخابات…

٣/ إدارة شان الدولة الداخلي …

وبس#…

كما أرجو إعلان الاتي :

1/ مفوضية الانتخابات..

2/ مفوضية لم الشمل والتوافق الوطني…

وبس#

مفوضية السلام تخص الحكومة المنتخبة…

كما أرجو شاكراََ إصدار القرارات الآتية :

١/ إعادة هئية العمليات بكامل اختصاصاتها…

٢/ إعطاء الشرطة كافة الصلاحيات القانونية والإدارية…

٣/ إعلان صندوق دعم الفترة الانتقالية…

٤/ تمديد وقف إطلاق النار مع المجموعات التي لم توقع على السلام…

٥/ إعلان موعد الانتخابات كانت رئاسية أو برلمانية أو الاثنين معاََ..

٦/ فرض هيبة الدولة وتفعيل القوانين الرادعة ضد أي جهة تهدد استقرار الفترة الانتقالية..

٧/ فتح باب الحريات السياسية والحزبية استعدادا للانتخابات في حدود القوانين المنصوص عليها ومتفق داخليا وعالميا..

٨/ إعلان لجنة لم الشمل الوطني…

وقرض على كدا يا سعادة..

والله كل ما تفتح للقحاطة ديل باب سيدخلوا به لنشر الفساد والفوضى ونستمر في الدوامة الوطنية إلى ما لانهاية..

مافي حاجة اسمها حكومة توافق وطني من الأحزاب…

حكومة مستقلة فقط..

الحزب العايز يحكم يجينا بصندوق الانتخابات…

كتبه / منصور الهادي