أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 16 أبريل 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 16 أبريل 2022م
صحيفة السوداني:
البرهان يدعو إلى الوفاق ويتعهّد بإطلاق سراح المحتجزين بالسجون
حميدتي: تأخير تعيين رئيس الوزراء يدلّ على رغبتنا في التوافق الوطني
والي كسلا: اشترطنا على شيبة ضرار دخوله كمواطن وليس كفصيل مسلّح
وزير الصحة يصل أنقره لتفعيل الاتفاقيات الصحية مع تركيا
المحكمة تعيد 78 موظفًا للعمل بالبنك السعودي السوداني
صحيفة الصيحة:
البرهان:”كلنا فشلنا” ومستعدون لحوارٍ يؤدي إلى حلولٍ
حميدتي:”الدولار حيدقّ الواطة”
لجنة المعلمين تلوّح بمقاطعة أعمال امتحانات الأساس والثانوي
صورة حديثة لسدّ النهضة تكشف غموضًا حول الملء الثالث
سارة نقد الله: محتاجون لبرنامج مشترك للخروج بالبلاد إلى برّ الأمان
صحيفة الانتباهة:
البرهان: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين خلال ساعاتٍ
لجنة المعلمين تهدّد بمقاطعة امتحانات شهادتي الأساس والثانوي
حميدتي: الفكي والتعايشي كانا موافقين على قرارات 25 أكتوبر
الأمم المتحدة تقدّم مساعدات بقيمة”20″ مليون دولار للسودان
جعفر حسن: اعتقال أعضاء لجنة التفكيك أتى لعقابهم على شلّ حركة الوطني
صحيفة الحراك السياسي:
بلاغات ضدّ وزيري المالية والزراعة
البرهان يبدي رغبته في التنحيّ وقرارات خلال ساعاتٍ
التجمّع الاتحادي: تشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة بالمشارح محاولة للتضليل
فتح الجامعات بعد عيد الفطر وخطة لتخريج الدفعات المتراكمة
مناوي يتّخذ ترتيبات طوارئ أمنية لبسط هيبة الدولة بمنطقة”أدينقوك”
الخرطوم: (كوش نيوز)