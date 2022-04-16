



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 16 أبريل 2022م

صحيفة السوداني:

البرهان يدعو إلى الوفاق ويتعهّد بإطلاق سراح المحتجزين بالسجون

حميدتي: تأخير تعيين رئيس الوزراء يدلّ على رغبتنا في التوافق الوطني

والي كسلا: اشترطنا على شيبة ضرار دخوله كمواطن وليس كفصيل مسلّح

وزير الصحة يصل أنقره لتفعيل الاتفاقيات الصحية مع تركيا

المحكمة تعيد 78 موظفًا للعمل بالبنك السعودي السوداني

صحيفة الصيحة:

البرهان:”كلنا فشلنا” ومستعدون لحوارٍ يؤدي إلى حلولٍ

حميدتي:”الدولار حيدقّ الواطة”

لجنة المعلمين تلوّح بمقاطعة أعمال امتحانات الأساس والثانوي

صورة حديثة لسدّ النهضة تكشف غموضًا حول الملء الثالث

سارة نقد الله: محتاجون لبرنامج مشترك للخروج بالبلاد إلى برّ الأمان

صحيفة الانتباهة:

البرهان: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين خلال ساعاتٍ

لجنة المعلمين تهدّد بمقاطعة امتحانات شهادتي الأساس والثانوي

حميدتي: الفكي والتعايشي كانا موافقين على قرارات 25 أكتوبر

الأمم المتحدة تقدّم مساعدات بقيمة”20″ مليون دولار للسودان

جعفر حسن: اعتقال أعضاء لجنة التفكيك أتى لعقابهم على شلّ حركة الوطني

صحيفة الحراك السياسي:

بلاغات ضدّ وزيري المالية والزراعة

البرهان يبدي رغبته في التنحيّ وقرارات خلال ساعاتٍ

التجمّع الاتحادي: تشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة بالمشارح محاولة للتضليل

فتح الجامعات بعد عيد الفطر وخطة لتخريج الدفعات المتراكمة

مناوي يتّخذ ترتيبات طوارئ أمنية لبسط هيبة الدولة بمنطقة”أدينقوك”

الخرطوم: (كوش نيوز)