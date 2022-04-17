



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022م

صحيفة الصيحة:

ترك:” نحن وحميدتي موقفنا واحد ولا تهزّنا تسجيلات مفلسة”

منتجون لـ”الصيحة”: “12” مليون دولار خسائرنا جراء استيراد البرتقال المصري

“الصيحة” تورد معاناة أسرة تشتكي”الإعاقة والفقر والمرض”

مراجعة ضوابط الجواز الإلكتروني وحملات ضبط الوجود الأجنبي

صحيفة الحراك السياسي:

شكوك حول نزاهة لجنة دفن الجثامين المتراكمة

تعرّض السفير التركي للنهب وسط الخرطوم

بأوامر عليا..إدارة سجن تمتنع عن الإدلاء بمعلومات حول عدد المعتقلين

الكشف عن وجود قائد جيش”الربّ الأوغندي” جوزيف بدارفور

إريتريا تعلن رؤيتها للتقارب بين الأطراف السودانية لحلّ الأزمة السياسية

صحيفة الانتباهة:

“التعليم” تستعين بالخفراء والعمّال لمراقبة الامتحانات

مقاومة الخرطوم تعلن عن خمس مليونيات جديدة

الحرية والتغيير: البرهان غير صادق ولا نثق فيه

“3” جهات تشرع في مقاضاة محامي حادثة”العنصرية”

الاتحادي الأصل: الوطن في مفترق طرق

صحيفة اليوم التالي:

نائب جزب الأمة: على الأحزاب تقديم تنازلات

تجمّع المزارعين بالشمالية يرفض بيع القمح ويهدّد بالإغلاق

الدقير: تهيئة المناخ لا تتسق مع حملة الاعتقالات الحالية

شروط جديدة للحصول على ترخيص”بورصة الذهب”

الحكومة تبدأ شراء القمح الأسبوع المقبل

ترك: مسار الشرق معلق..وموقفنا متطابق مع حميدتي

الخرطوم: (كوش نيوز)