اقتصاد الميتا فيرس





د. عادل عبد العزيز الفكي

adilalfaki@hotmail.com

على هذه الزاوية بالأمس عرفت د. ماجدة مصطفى صادق، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية، اقتصاد الميتافيرس بأنه الاقتصاد التفاعلي الذي ينشط على شبكة الإنترنت من خلال مليارات الاتصالات اليومية بين الأشخاص والشركات، ويؤدي لإنتاج واستهلاك السلع والخدمات في العالمين الافتراضي والواقعي، إنه اقتصاد عالم ما بعد الإنترنت.

وتضيف دكتورة ماجدة: (تشتمل عوامل التمكين التقنية الرئيسية لـMetaverse على أربعة عوامل رئيسية هي: العملة المشفرة (cryptocurrency)، شبكات الجيل الخامس (G5)، إنترنت الأشياء (IoT) والواقع الافتراضي (virtual reality) ) والواقع المصطنع ( (Artificial reality.

وتشير د. ماجدة للعناصر المهمة التي تحتاجها الشركات للولوج لهذا العالم الجديد عالم الميتا فيرس وتحقيق أرباح من خلاله، حيث تحتاج هذه الشركات لوضع هجين يجمع ما بين الحقيقي والافتراضي من خلال أربعة عناصر يرمز لها بالحروف الإنجليزية: A-D-E-N حيث يرمز الحرف A لحاجة الشركة لصورة رمزية Avatar قد تكون هي صورة أي موظف بداخلها في شكل كرتوني مثل ممثل دعم العملاء الذي يمكنه التحدث بلغات متعددة والذي يعمل طوال اليوم ويكون حاضراً في أماكن متعددة.

ويرمز الحرف D لحاجة الشركة لتصميم محتويات ثلاثية الأبعاد بما في ذلك تصميم صالة العرض الافتراضية الخاصة بالشركة بطريقة أكثر أناقة مما يمكن الآخرين والعملاء من الوصول لها في أي وقت ومن أي مكان من العالم الحقيقي.

بينما يرمز الحرف E للأوضاع الهجينة Hybrid events حيث ينبغي على الشركات الكبيرة أن تكون قادرة على المنافسة في الوضع الهجين الواقعي/ الافتراضي بحيث لا تؤثر الإغلاقات أو الكوارث على الأعمال المخطط لها، كما يمكّن هذا الوضع الشركات من الحصول على ارتباطات أفضل مع الشركاء أو العملاء في جميع أنحاء العالم.

أما الحرف N فيرمز لحاجة الشركة لرمز غير قابل للاستبدال Non fungible token وهو أحد الأصول الرقمية التي تمكن من بيع أشياء حقيقية مثل اللوحات الفنية والمقاطع الموسيقية والأفلام ومقاطع ألعاب الفيديو، التي يتم شراؤها وبيعها عبر الإنترنت، غالباً باستخدام العملات المشفرة، ويحتوي كل أصل على أكواد وميزات لا يمكن تكرارها، علاوة على ذلك، لا يمكن سرقة الأصل، وقيمته حصرية للشركة، ويؤدي هذا لتعزيز حقوق الملكية الفكرية والملكية الصناعية.

وعلى هذا تعد صناعة الميتافيرس خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للاقتصاد المبدع، حيث تقدم عالماً افتراضياً يُكسب المحتوى قيمة، وفي نفس الوقت يمكّن المبدعين من الحصول على حقوق الملكية لعملهم.

تعليق: شكراً الدكتورة ماجدة مصطفى صادق على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى أن يلج شبابنا لهذه المجالات الجديدة، التي تفتح لهم فرص عمل بالداخل وعلى مستوى العالم، شريطة إجادة اللغة الإنجليزية، ونأمل أن تحسن شركات الاتصالات من أوضاع الشبكات حتى يتمكن الشباب من الاستفادة من هذه الفرص. والله الموفق.

صحيفة اليوم التالي