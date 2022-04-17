معتصم محمود يكتب : تعليق مشروع العليقي
أطلق (المعز عجب) لاعب الأهلى مروي رصاصة الرحمة على مشروع العليقي الذي وعدنا بهلال عالمي.
▫️أكدت مباراة الأهلي مروي ان مشروع العليقي وهمة كبرى غير موجودة الا في كتابات بعض الأقلام التي تم حشدها لدعم المشروع.
▫️تلك الأقلام التي لا تهمها مصلحة الهلال، فقط يهمها رضاء رجل الأعمال صاحب المال.
▫️وكزة مروي أكدت أن الهلال يتراجع القهقري بدليل ان الهلال الذي تعادل مع أهلي القرن عاد ليتعادل مع الأهلي مروي!!
▫️وكزة الأهلي مروي لم تكن مفاجأة ففي ما سبق من مباريات كان الهلال يفوز بشق الأنفس.
▫️ظل يفوز بفارق هدف وبضربة الجزاء !!
▫️بدون معسكرات خارجية ، بدون محترفين ، بدون طاقم أجنبي جندل الأهلي مروي الهلال !!
▫️عيوب الهلال وااااضحة الا لمن في عينه رمدٌ .
▫️قلناها نحن وقالها قبلنا شعب الهلال .
▫️نصف المحترفين عبء على الفريق والخزانة و المدرب ليس له ما يقدمه للهلال .
▫️مدرب يقبض بالدولار يعجز عن اقتلاع النقاط امام مدرب وطني مغمور.
▫️ليس مبارك سلمان ولا كفاح ولا برهان بل مدرب يقال له حاتم ظبيان!!
▫️نعم إنه مدرب مروي الذي أيقظ شعب الهلال من وهمة مشروع العليقي.
▫️المُحزن أن مدرب المريخ يقدم أحلى النتائج رغم انه وطني وبدون مساعدين!!
▫️ابراهومة الذي يتقاضى ملاليم ويعمل في فراغ إداري عريييض يكسب منافسيه بالثلاثة والأربعة ونحن نفوز بفارق هدف وبركلات الجزاء!!
▫️إن كان حال الهلال في مباراة او اثنتين لكتبنا مثل ما يكتب إعلام التطبيل ان هذا حال الكرة و أن المعارضين يستهدفون الفريق، لكن حين يصبح التعثر هو الأصل والفوز نشازاً ينبغي أن نقرع ناقوس الخطر حتى لو غضب من يظنون أن كل الأقلام يمكن أن تُشترى.
▫️كان يمكن أن نبيع أقلامنا مثل آخرين ونسعى لإرضاء صاحب المشروع الوهمي لكن مصلحة الهلال عندنا أهم.
▫️لن نسمح بانزلاق الهلال للهاوية ونفقد الدوري كما فقدنا التأهل الأفريقي.
▫️بالتعادل مع مروي بات المريخ متفوقاً على الهلال بنقطين.
▫️يكفي المريخ التعادل في قمة عروس الرمال لينهي الدورة الأولى مُتصدِّراً.
▫️المريخ الذي يعيش أحلى أيامه مع إبراهومة ويقهر خصومه بالهاتريك لن يرضى بالتعادل أمام الهلال.
▫️اللهم أستر.
▫️ادركوا الهلال.
▫️علقوا مشروع العليقي.
▫️علقوا مشروع تعليق الهلال.
▫️حسبنا الله، نعم الوكيل.
▫️و اهلااااااااه.
صحيفة الصيحة