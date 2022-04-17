معتصم محمود يكتب : تعليق مشروع العليقي





أطلق (المعز عجب) لاعب الأهلى مروي رصاصة الرحمة على مشروع العليقي الذي وعدنا بهلال عالمي.

▫️أكدت مباراة الأهلي مروي ان مشروع العليقي وهمة كبرى غير موجودة الا في كتابات بعض الأقلام التي تم حشدها لدعم المشروع.

▫️تلك الأقلام التي لا تهمها مصلحة الهلال، فقط يهمها رضاء رجل الأعمال صاحب المال.

▫️وكزة مروي أكدت أن الهلال يتراجع القهقري بدليل ان الهلال الذي تعادل مع أهلي القرن عاد ليتعادل مع الأهلي مروي!!

▫️وكزة الأهلي مروي لم تكن مفاجأة ففي ما سبق من مباريات كان الهلال يفوز بشق الأنفس.

▫️ظل يفوز بفارق هدف وبضربة الجزاء !!

▫️بدون معسكرات خارجية ، بدون محترفين ، بدون طاقم أجنبي جندل الأهلي مروي الهلال !!

▫️عيوب الهلال وااااضحة الا لمن في عينه رمدٌ .

▫️قلناها نحن وقالها قبلنا شعب الهلال .

▫️نصف المحترفين عبء على الفريق والخزانة و المدرب ليس له ما يقدمه للهلال .

▫️مدرب يقبض بالدولار يعجز عن اقتلاع النقاط امام مدرب وطني مغمور.

▫️ليس مبارك سلمان ولا كفاح ولا برهان بل مدرب يقال له حاتم ظبيان!!

▫️نعم إنه مدرب مروي الذي أيقظ شعب الهلال من وهمة مشروع العليقي.

▫️المُحزن أن مدرب المريخ يقدم أحلى النتائج رغم انه وطني وبدون مساعدين!!

▫️ابراهومة الذي يتقاضى ملاليم ويعمل في فراغ إداري عريييض يكسب منافسيه بالثلاثة والأربعة ونحن نفوز بفارق هدف وبركلات الجزاء!!

▫️إن كان حال الهلال في مباراة او اثنتين لكتبنا مثل ما يكتب إعلام التطبيل ان هذا حال الكرة و أن المعارضين يستهدفون الفريق، لكن حين يصبح التعثر هو الأصل والفوز نشازاً ينبغي أن نقرع ناقوس الخطر حتى لو غضب من يظنون أن كل الأقلام يمكن أن تُشترى.

▫️كان يمكن أن نبيع أقلامنا مثل آخرين ونسعى لإرضاء صاحب المشروع الوهمي لكن مصلحة الهلال عندنا أهم.

▫️لن نسمح بانزلاق الهلال للهاوية ونفقد الدوري كما فقدنا التأهل الأفريقي.

▫️بالتعادل مع مروي بات المريخ متفوقاً على الهلال بنقطين.

▫️يكفي المريخ التعادل في قمة عروس الرمال لينهي الدورة الأولى مُتصدِّراً.

▫️المريخ الذي يعيش أحلى أيامه مع إبراهومة ويقهر خصومه بالهاتريك لن يرضى بالتعادل أمام الهلال.

▫️اللهم أستر.

▫️ادركوا الهلال.

▫️علقوا مشروع العليقي.

▫️علقوا مشروع تعليق الهلال.

▫️حسبنا الله، نعم الوكيل.

▫️و اهلااااااااه.

صحيفة الصيحة