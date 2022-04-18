



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 18 أبريل 2022م

صحيفة الصيحة:

حميدتي: قوى سياسية تحاول تمديد الفترة الانتقالية لأطول مدّة

“الصيحة” تحصل على إحصائيات صادمة لحالات الطلاق خلال 2021

أوردتها”الصيحة”..تفاعل واسع مع معاناة أسر تشتكي”الإعاقة والفقر والمرض”

الدولار يعاود الارتّفاع والمركزي يضّخ عملات أجنبية للبنوك

“الأمة القومي” يرحّب بدعوة البرهان للحوار ويحدّد شروط نجاحه

صحيفة السوداني:

– حميدتي: من حكموا السودان من أبناء نهر النيل والشمالية تكسّبوا لأنفسهم أكثر من أن يفيدوا أهلهم

– حميدتي: ما يربطني مع تِرك ليست مصالح شخصية وإنّما قضية هَمّ الوطن

– الجبهة الثورية تطّلع السفراء العرب على مبادرة (السودان أولاً)

– وزير المالية: سعر صرف الجنيه أمام العملات لن ينفلت مرة أخرى

– مدير جامعة الجزيرة يقبل استقالة عمداء ويعين آخرين

– الداخلية : مراجعة ضوابط الجواز الإلكتروني وضبط الوجود الأجنبي

– الحزب الشيوعي: التسوية المطروحة ستفاقم من تعقيدات الأزمة في البلاد

– الأمة القومي يُرحِّب بدعوة البرهان للحوار واعتبرها إعلان نوايا حسنة

صحيفة الحراك السياسي:

توصية بعدم إرجاع البشير السجن

لقاءات بين قوى سياسية وعسكريين

صلاح منّاع: الانتخابات المبكّرة تعني عودة الأخوان

الخرطوم تطالب أديس أبابا بالكفّ عن إدعاء احتلال أراضيها

“5” فصائل اتحادية ترفض الوحدة وتتنبأ بفشل مبادرة الميرغني

صحيفة أخبار اليوم:

– رجل أعمال سوداني يعد بتشغيل اكثر من مليون شاب

– لجان المقاومة تسير مواكب 17 أبريل وتعلن اكتمال مسودة سلطة الشعب

– السودان يدين ويستنكر اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

– عاصم البلال يكتب: حسام حيرزاوي .. في الطريق لرشان مع عيدروس ومصعب وبخاري و المعتصم

صحيفة الانتباهة:

“الفئران” تلتهم الجثث المجهولة بالمشارح

رفع رسوم الموانئ 300% والحاويات 500% والأرضيات 4 أضعاف

الشيوعي: إطلاق سراح أعضاء التفكيك بالتسوية إهدار للعدالة

حميدتي: لا يوجد معتقلون سياسيون والموقفون متهمون

تضاعف أسعار الخدمات 4 مرات في أسابيع

صحيفة اليوم التالي:

المونتير الأمريكية: دعم مصري للسودان استباقًا لملء سدّ النهضة

الأمة القومي يرهن قبول الحوار بإطلاق سراح المعتقلين

لقمان يقاضي محامين وجهوا إليه إساءات عنصرية

المحكمة تحدّد موعدًا لإيداع مستندات الاتّهام في قضية وداد بابكر

الأكاديمية القومية للعلوم الجمركية والتكنولوجيا ضمن عضوية اتحاد الجامعات الدولي

صحيفة الوطن:

– الأمة القومي يشترط إلغاء التهم الجنائية قبل الدخول في حوار

– حميدتي: بعض الأحزاب تريد إطالة الفترة الإنتقالية

– تجمع المهنيين : دعوة البرهان مرفوضة من معظم التيارات الثورية

– نبيل أديب يرد على تصريحات مستشار البرهان

صحيفة النيل الدولية:

– دقلو : لا وجود لمعتقلين سياسيين بالبلاد

– عرض مشروعات زراعية وصناعية للاستثمار الإماراتي بسنار

– التوم هجو :الفترة المقبلة ستشهد حكومة كفاءات

– ارتفاع درجات الحرارة في كل أنحاء البلاد

الخرطوم: (كوش نيوز)