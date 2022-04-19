أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022م
صحيفة السوداني:
– حميدتي: لو مشينا هناك الآلاف من حميدتي يستطيعون قيادة الدعم السريع.. وللشباب قضايا حقيقية يتظاهرون من أجلها يجب أن نستمع لها
– مجلس السيادة يُدين خطاب العُنصرية والكراهية ويُوجِّه الجهات العدلية والأمنية بسَن القوانين
– ضوابط من البنك المركزي لتقييد الاستلاف
– منتجو البرتقال: الوارد المصري يكبدنا خسائر كبرى ويضر بإنتاجنا
– التنمية الاجتماعية بالخرطوم توجه بتسهيل معاملات المواطنين
– الخارجية: العلاقة المستقرة مع جوبا قد تكون عاملاُ للتهدئة بأبيي
صحيفة الصيحة:
حميدتي:”الدعم السريع والجيش زيّ التوأم”
المركزيّ يتوعّد المصارف التي تلجأ إلى حساب”التسليف” بعقوباتٍ رادعةٍ
“التغيير”: لا نرفض الحلّ السياسي ونتعاطى إيجابًا مع الآلية الثلاثية
ترك: العسكريون طرف أساسي في الثورة
صحيفة الحراك السياسي:
فولكر يطيح بقيادي بارز في”قحت” و”الحراك السياسي” تكشف الأسباب
حزب الأمة يقود مشاورات مع لجان المقاومة للتسوية مع العسكر
فضل الله برمة: الشعب السوداني محسود
إيقاد تدرس سياسات الطاقة المتجدّدة في أربع دول منها السودان
حميدتي يشدّد على الحوار كحلٍ لخلافات سدّ النهضة
صحيفة الانتباهة:
مجلس السيادة يعلن الحرب على العنصرية
“8” تيارات تعلن تأسيس التيّار الإسلامي العريض
مقاومة الخرطوم تحذّر من الفوضى والتحريض
الحرية والتغيير: الحلّ السياسي في إنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية كاملة
منظمة أسر الشهداء: سنقاتل في سبيل تحقيق العدالة
صحيفة اليوم التالي:
الجبهة الثورية: لا يمكن إقصاء المكوّن العسكري من المعادلة السياسية
لجنة المعلمين تعلن مقاطعتها لامتحانات الابتدائية
المجلس المركزي: التوافق مع القوى الداعة للانقلاب”غير ممكن”
مجلس الوزراء يجيز الهيكل الراتبي الجديد لأساتذة الجامعات
مقاومة الخرطوم تحذّر من الفوضى والتحريض
صحيفة أخبار اليوم :
– الجبهة الثورية تحذر من ارهاصات حرب اهلية بشرق السودان
– خبيرة تطلق تحذيرات فى ندوة بالجريف من انتشار التعاطي والاتجار بالمخدرات وسط الشباب.
– الحرية و التغيير: نرفض التفاوض قبل وقف العنف والغاء الطوارئ.
– عاصم البلال يكتب : بين البنتين .. بت مكلي وبت الأسد
صحيفة الوطن:
– المركزي يهدد المصارف بعقوبات مالية و إإدارية
– الحرية و التغيير تحدد شروطها للحوار
– مستشار البرهان: التوافق يحتاج تقديم تنازلات
صحيفة النيل الدولية :
– السيادي يوجه بمعالجة إنسداد الأفق السياسي وضياع الوقت
– دقلو يبحث مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في أبيي وقضية الحدود مع إثيوبيا
– “الحرية والتغيير” ترفض التفاوض قبل وقف العنف وإلغاء الطوارئ في السودان
– 10 فصائل إسلامية تندمج تنظيميا في السودان
– مناشدة من اهالي البخيت بالشمالية للمساعدة في العثور على أبناءه.
الخرطوم: (كوش نيوز)