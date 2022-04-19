



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022م

صحيفة السوداني:

– حميدتي: لو مشينا هناك الآلاف من حميدتي يستطيعون قيادة الدعم السريع.. وللشباب قضايا حقيقية يتظاهرون من أجلها يجب أن نستمع لها

– مجلس السيادة يُدين خطاب العُنصرية والكراهية ويُوجِّه الجهات العدلية والأمنية بسَن القوانين

– ضوابط من البنك المركزي لتقييد الاستلاف

– منتجو البرتقال: الوارد المصري يكبدنا خسائر كبرى ويضر بإنتاجنا

– التنمية الاجتماعية بالخرطوم توجه بتسهيل معاملات المواطنين

– الخارجية: العلاقة المستقرة مع جوبا قد تكون عاملاُ للتهدئة بأبيي

صحيفة الصيحة:

حميدتي:”الدعم السريع والجيش زيّ التوأم”

المركزيّ يتوعّد المصارف التي تلجأ إلى حساب”التسليف” بعقوباتٍ رادعةٍ

“التغيير”: لا نرفض الحلّ السياسي ونتعاطى إيجابًا مع الآلية الثلاثية

ترك: العسكريون طرف أساسي في الثورة

صحيفة الحراك السياسي:

فولكر يطيح بقيادي بارز في”قحت” و”الحراك السياسي” تكشف الأسباب

حزب الأمة يقود مشاورات مع لجان المقاومة للتسوية مع العسكر

فضل الله برمة: الشعب السوداني محسود

إيقاد تدرس سياسات الطاقة المتجدّدة في أربع دول منها السودان

حميدتي يشدّد على الحوار كحلٍ لخلافات سدّ النهضة

صحيفة الانتباهة:

مجلس السيادة يعلن الحرب على العنصرية

“8” تيارات تعلن تأسيس التيّار الإسلامي العريض

مقاومة الخرطوم تحذّر من الفوضى والتحريض

الحرية والتغيير: الحلّ السياسي في إنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية كاملة

منظمة أسر الشهداء: سنقاتل في سبيل تحقيق العدالة

صحيفة اليوم التالي:

الجبهة الثورية: لا يمكن إقصاء المكوّن العسكري من المعادلة السياسية

لجنة المعلمين تعلن مقاطعتها لامتحانات الابتدائية

المجلس المركزي: التوافق مع القوى الداعة للانقلاب”غير ممكن”

مجلس الوزراء يجيز الهيكل الراتبي الجديد لأساتذة الجامعات

مقاومة الخرطوم تحذّر من الفوضى والتحريض

صحيفة أخبار اليوم :

– الجبهة الثورية تحذر من ارهاصات حرب اهلية بشرق السودان

– خبيرة تطلق تحذيرات فى ندوة بالجريف من انتشار التعاطي والاتجار بالمخدرات وسط الشباب.

– الحرية و التغيير: نرفض التفاوض قبل وقف العنف والغاء الطوارئ.

– عاصم البلال يكتب : بين البنتين .. بت مكلي وبت الأسد

صحيفة الوطن:

– المركزي يهدد المصارف بعقوبات مالية و إإدارية

– الحرية و التغيير تحدد شروطها للحوار

– مستشار البرهان: التوافق يحتاج تقديم تنازلات

صحيفة النيل الدولية :

– السيادي يوجه بمعالجة إنسداد الأفق السياسي وضياع الوقت

– دقلو يبحث مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في أبيي وقضية الحدود مع إثيوبيا

– “الحرية والتغيير” ترفض التفاوض قبل وقف العنف وإلغاء الطوارئ في السودان

– 10 فصائل إسلامية تندمج تنظيميا في السودان

– مناشدة من اهالي البخيت بالشمالية للمساعدة في العثور على أبناءه.

الخرطوم: (كوش نيوز)