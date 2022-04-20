



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022م

صحيفة السوداني:

ظهور مفاجئ للبشير وهو يتفقّد عددًا من المرضى بمقرّ استشفائه

“79” حزبًا وحركة مسلّحة يوقّعون وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية

توّتر بالبحر الأحمر ومحتّجون يغلقون مكاتب الجمارك وميناء عثمان دقنة

سومي: عبارة وجود من يحملون وثائق سودانية لم أقصد بها نية سيئة

صحيفة الصيحة:

البرهان يدعو لتوسيع المشاركة لجمع القوى المؤمنة بالتغيير

التغيير: التسوية السياسية رهينة بتنفيذ شروط

أحزاب وكيانات توقّع على وثيقة لحلّ الأزمة السياسية

طائرات عسكرية للبحث عن مفقودين بالمثلث الحدودي

توقف إنتاج حقل”بليلة” النفطي

برمة: نرحّب بدعوة البرهان للحوار والتوافق يتطلّب تقديم تنازلات

صحيفة الحراك السياسي:

“الحراك السياسي” تكشف معلومات صادمة حول شهداء فضّ الاعتصام

النائب العام السابق يردّ على اتّهامات تدّخله في بلاغ مدبريّ انقلاب الإنقاذ

مصادر: البرهان سيلغي حالة الطوارئ السياسية خلال أيامٍ

رئيس حزب: تيارات بالحرية والتغيير باركت التسوية مع العسكر

مفرج عنه يكشف عن أوضاع سيئة للمعتقلين في سجن”دبك”

صحيفة الانتباهة:

مجهولون يقتحمون حقل بليلة ويحتجزون العاملين رهائن

محتّجون يغلقون مكاتب الجمارك ويطردون الموظفين بميناء دقنة

التوقيع على وثيقة توافقية لإدارة”الانتقالية”

لجنة الأطباء:”13″ حالة بتر للأطراف منذ 25 أكتوبر

النيابة ترفض التحريّ مع عناصر الاحتياطي المركزيّ في بلاغ عميد الشرطة

الخرطوم: (كوش نيوز)