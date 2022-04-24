إسماعيل حسن يكتب : لا يا باشمهندس همد





* في تصريحات صحفية أمس الأول، أكد رئيس لجنة المنشآت بالمريخ الباشمهندس عبد القادر همد، أن العمل في المرحلة الأولى لعملية تأهيل القلعة الحمراء بدأ بالملعب.. وقال إنهم حريصون على إنهاء العمل فيه بعد عطلة العيد، حتى يعود الفريق لأداء تدريباته فيه… ثم يبدأ العمل بعد ذلك في بقية المراحل..!!

* هل نفهم من هذا أخي همد أن الفريق سيعود للملعب قبل أن تكتمل جميع مراحل التأهيل؟؟!

* لا يا باشمهندس… لا ثم لا…

* أكملوا التأهيل على راحتكم، وتمارين الفريق مقدور عليها، علماً بأنه – أي الفريق – سيكون أصلاً في حالة حل وترحال طوال هذا الموسم لأداء مباريات الدوري في عدد من المدن…

* شغل القطعة ما بنفع أخي همد… وانت سيد العارفين…

* تساءلت أمس عن الموعد الجديد لمباراة الهلال وأهلي الخرطوم بعد أن قررت لجنة الاستئنافات إعادتها، وحتى اللحظة لم أجد إجابة…

* الغريبة السؤال ده مفروض يسألو مجلس المريخ للجنة المسابقات.. لكن واضح إنو ما فاضي من الخلافات والصراعات..

* بالمناسبة ممكن جداً لجنة المسابقات لا تفكر في برمجة هذه المباراة إلا بعد انطلاقة الدورة الثانية، أو بعد مباراة القمة… لذا لزم التنويه.

* مع احترامنا الكامل لتأكيدات مولانا محمد حلفا على أنهم لا يفكرون في تشكيل لجنة تطبيع للمريخ.. إلا أنّنا لا بد أن نتساءل: اللجنة الثلاثية التي كلّفها مجلس الاتحاد السابق في عهده بتولي ملف أزمة المريخ الإدارية، لماذا لم تتشدد في إرغام مجلس الإدارة في اجتماعه الشهير، على إصدار قرار واضح باعتماد مجلس حازم، بناءً على توصية اللجنة الثلاثية، بدل القرار الضبابي الذي خرج به، وقال فيه إنه اعتمد توصيات اللجنة؟؟

* اعتماد التوصية كان يجب أن يتبعه قرار واضح من المجلس باعتماد مجلس حازم.. خاصة وأن توصيات اللجنة كانت كثيرة ومتعددة..

* لو صدر قرار اعتماد مجلس حازم بشكل واضح من مجلس إدارة الاتحاد، لاختلف كثيراً عن قرار اعتماد التوصية.. وأذكر أنني بعد هذا الاجتماع، حذرت في حلقة من حلقاتي بالإذاعة الطبية، من هذه الصيغة الضبابية، ومن احتمال أن يستغلها شداد وسوداكال للتلاعب على مجلس حازم، وقد كان، إذ أن سوداكال صوّر لكاس أن قرار اعتماد مجلس حازم صدر من اللجنة الثلاثية لا من مجلس الاتحاد العام..

* أتمنى من قلبي أن تكون تقديراتي خاطئة، وأن تعتمد كاس مجلس حازم، حتى لا نعود للمربع الأول، ويعود مجلس سوداكال لا قدّر لله لإدارة نادينا من جديد..

* أكد الديسكو أنه رغم نجاحاته مع الفريق، يترصده البعض للإطاحة به من الدفة الفنية..!!

* أخي إبراهومة، ورِّينا ليهم، واطلع منها..

* وكفى.

صحيفة الصيحة