



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2022م

صحيفة السوداني

البرهان يتعهد بتوفير الخدمات لمنطقة زريبة الشيخ البرعي

تجدد القتال القبلي بغرب دارفور والوالي يكشف لـ(السوداني) التفاصيل

العثور على المعدنين المفقودين بالصحراء مختطفين بدولة ليبيا

أسر الشهداء: أوكلنا محامين لمتابعة قضية فض الاعتصام بالمحكمة الجنائية

أنس عمر: ثورة ديسمبر أكبر (سمبك) يرتكب بحق الشعب السوداني

ولد لبات يؤم المصلين بدار حزب المؤتمر الشعبي ومريم الصادق ضمن المصلين

صحيفة الصيحة:

الكشف عن مشروع قانون يجرّم الإساءة لقيادات الدولة

مقتل”6″ معلمين في أحداث كرينك وحرق رئاسة المحلية

خلفًا للقرّاي…تعيين مدير جديد لمركز المناهج

عناصر حفظ السلام المنتمين إلى تيغراي يطلبون اللجوء في السودان

تجمّع المهنيين يدعو قادة الحركات للعودة إلى صفوف المقاومة

صحيفة الانتباهة:

مجزرة جديدة في”كرينك” مقتل 201 شخص بينهم 6 معلمين

نقل”5″ من معتقلي لجنة التفكيك إلى المقرن وتجديد حبس الفكي ووجدي وخالد

الطاقة تدرس شكاوى حول معدّل الاستهلاك العالي للكهرباء

بلاغ ضدّ مجلس شؤون الأحزاب لدخوله مقرّ التحقيق في فضّ الاعتصام

حرق رئاسة كرينك ومقرّ الشرطة والاستيلاء على سيارات

صحيفة الحراك السياسي:

وزير المالية: لا أملك عصا سحرية لحلّ الأزمة الاقتصادية

تطوّرات خطيرة في أحداث”كرينك” وحملة كبرى لحماية المتأثرين

الجبهة الثورية: الأطراف الدولية أثنت على مبادرتنا ويمكن أنّ تحدث اختراقًا

غرب دارفور: حرق مقرّ رئاسة محلية كرينك ومقرّ الشرطة

السيادي يتسلّم الوثيقة التوافقية

صحيفة اليوم التالي:

فورن بوليسي: ارتّفاع قيمة سلمة الغذاء في السودان بنسبة”700%”

تشكيل لجنة لمناقشة كهرباء المزارعين

تجدّد أحداث كرينك وسقوط قتلى بينهم”6″ معلمين

برطم: أجهزة الدولة المختصة مهتمة بقضية المعدنين المختطفين

اتّفاق بين الجبهة الثورية والشعبي على أهمية الحوار

صحيفة الوطن:

تفاصيل أحداث دامية بغرب دارفور ومصرع العشرات

شركة أمريكية تعلن عن إستثمار ضخم في الكهرباء بالسودان

وزير المالية : سندعم الزراعة لسد فجوة الغذاء العالمية

مطالبة باعادة النظر في قوائم سلع تجارة الحدود

صحيفة النيل الدولية:

المئات من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يطلبون اللجوء في السودان

صلاحيات واسعة للأجهزة العسكرية لحسم الصراع القبلي بغرب دارفور

الهادي إدريس: حل الأزمة الراهنة يتطلب الاستجابة لمخاوف الأطراف

حملات مكثفة بالفاشر وتوقيف (١٢) متهما بعمليات إجرامية

التربية الخرطوم تعلن جدول امتحان شهادة الأساس

الخرطوم: (كوش نيوز)