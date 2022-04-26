



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022م

صحيفة الانتباهة:

مقتل وإصابة”270″ شخصًا في تجدّد الاشتباكات بغرب دارفور

أوامر بالقبض على مديري المياه والكهرباء

اتّهام”6″ من”الأمن” بقتل الشهيد محجوب

الأمم المتحدة: مسؤولية حماية المدنيين في دارفور تقع على عاتق الحكومة السودانية

صحيفة الحراك السياسي:

“قحت” تتحدى عودة الإسلاميين للسلطة

إحصائية جديدة لضحايا الأحداث بـ”كرينك” ووفد سيادي للجنينة

الخارجية تكشف ملابسات المطالبة بإنهاء تفويض”يونيتامس”

سلطان دار مساليت: نحمّل الحكومة مسؤولية ما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان

نشر”3″ آلاف شرطي بطرق المرور السريع

صحيفة اليوم التالي:

بأمر مجلس الأمن والدفاع..إرسال قوات إلى غرب دارفور

مزارعو الشمالية: لن نزرع القمح في الموسم المقبل

المحكمة ترفض تجديد حبس أعضاء إزالة التمكين

قمّة ثلاثية في الصين بشأن سدّ النهضة

تخصيص قوّة أمنية مشتركة لحسم التفلتات الأمنية بشمال دارفور

صحيفة الصيحة:

“الأمن والدفاع” يتّخذ إجراءات لاحتواء أحداث غرب دارفور

سلطان مساليت يتّهم”طرفًا ثالثًا” بمحاولة تأجيج الصراع

توقيع وثيقة صلح بين الفلاتة والرزيقات

تجمّع المهنيين: غياب وتعتيم للمعلومات حول المعتقلين المفرج عنهم

أصحاب المخابز يلوّحون بفرض زيادة جديدة على أسعار الخبز

صحيفة أخبار اليوم :

– استمرار الاشتباكات الدامية ومخاوف من انتقالها للجنينة ومناوي يصف الوع بالفوضى

– المحكمة القومية العليا تلغى قرار لجنة إزالة التمكين وتعيد مشروع أبو نعامة لمعاوية البرير

– الخارجية توضح أبعاد زيارة وكيلها للأمم المتحدة

– عاصم البلال يكتب: التفويج .. في انتظار الترقية سعادة الفريق

صحيفة الوطن:

– مناوي يتهم جهات رسمية بالتواطؤ في أحداث دارفور

– الخارجية تنفي مطالبتها بإنهاء تفويض البعثة الأممية

– تعليق حركة الطيران بمطار الجنينة

صحيفة النيل الدولية:

– مجلس السيادة يبدي أسفه للأحداث بغرب دارفور

– الخارجية: لم نقدم طلبا بإنهاء تفويض بعثة “يونيتامس”

– السفارة الأمريكية تدين أعمال العنف في دارفور وتدعو لنشر قوات حفظ السلام

– إعلان سياسي بين كيان الشمال وكتلة برلمان الشمال المتحد

– شمال دارفور تحظر مجدداً استخدام الدراجات النارية

– أغلبهم من “9” طويلة.. حملة بالخرطوم تقبض على “38” متهما

الخرطوم: (كوش نيوز)