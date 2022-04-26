أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022م
صحيفة الانتباهة:
مقتل وإصابة”270″ شخصًا في تجدّد الاشتباكات بغرب دارفور
أوامر بالقبض على مديري المياه والكهرباء
اتّهام”6″ من”الأمن” بقتل الشهيد محجوب
الأمم المتحدة: مسؤولية حماية المدنيين في دارفور تقع على عاتق الحكومة السودانية
صحيفة الحراك السياسي:
“قحت” تتحدى عودة الإسلاميين للسلطة
إحصائية جديدة لضحايا الأحداث بـ”كرينك” ووفد سيادي للجنينة
الخارجية تكشف ملابسات المطالبة بإنهاء تفويض”يونيتامس”
سلطان دار مساليت: نحمّل الحكومة مسؤولية ما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان
نشر”3″ آلاف شرطي بطرق المرور السريع
صحيفة اليوم التالي:
بأمر مجلس الأمن والدفاع..إرسال قوات إلى غرب دارفور
مزارعو الشمالية: لن نزرع القمح في الموسم المقبل
المحكمة ترفض تجديد حبس أعضاء إزالة التمكين
قمّة ثلاثية في الصين بشأن سدّ النهضة
تخصيص قوّة أمنية مشتركة لحسم التفلتات الأمنية بشمال دارفور
صحيفة الصيحة:
“الأمن والدفاع” يتّخذ إجراءات لاحتواء أحداث غرب دارفور
سلطان مساليت يتّهم”طرفًا ثالثًا” بمحاولة تأجيج الصراع
توقيع وثيقة صلح بين الفلاتة والرزيقات
تجمّع المهنيين: غياب وتعتيم للمعلومات حول المعتقلين المفرج عنهم
أصحاب المخابز يلوّحون بفرض زيادة جديدة على أسعار الخبز
صحيفة أخبار اليوم :
– استمرار الاشتباكات الدامية ومخاوف من انتقالها للجنينة ومناوي يصف الوع بالفوضى
– المحكمة القومية العليا تلغى قرار لجنة إزالة التمكين وتعيد مشروع أبو نعامة لمعاوية البرير
– الخارجية توضح أبعاد زيارة وكيلها للأمم المتحدة
– عاصم البلال يكتب: التفويج .. في انتظار الترقية سعادة الفريق
صحيفة الوطن:
– مناوي يتهم جهات رسمية بالتواطؤ في أحداث دارفور
– الخارجية تنفي مطالبتها بإنهاء تفويض البعثة الأممية
– تعليق حركة الطيران بمطار الجنينة
صحيفة النيل الدولية:
– مجلس السيادة يبدي أسفه للأحداث بغرب دارفور
– الخارجية: لم نقدم طلبا بإنهاء تفويض بعثة “يونيتامس”
– السفارة الأمريكية تدين أعمال العنف في دارفور وتدعو لنشر قوات حفظ السلام
– إعلان سياسي بين كيان الشمال وكتلة برلمان الشمال المتحد
– شمال دارفور تحظر مجدداً استخدام الدراجات النارية
– أغلبهم من “9” طويلة.. حملة بالخرطوم تقبض على “38” متهما
الخرطوم: (كوش نيوز)