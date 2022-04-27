



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022م

صحيفة الصيحة:

“حميدتي” يتكفّل بعلاج جرحى أحداث أبيي

الإفراج عن خالد عمر وفكّ تجميد أرصدة فضل محمد خير

حجز أعداد كبيرة من”المواتر” المخالفة بالخرطوم

إجراء أوّل عملية لزراعة الكبد بالسودان مايو المقبل

توقيع وثيقة وقف العدائيات بين الرزيقات والفلاتة بجنوب دارفور

صحيفة الانتباهة:

مسؤول سيادي يعطّل إجراءات إطلاق سراح معتقلي التفكيك

تغيّب حميدتي وعبد الرحيم عن اجتماعٍ طارئ حول غرب دارفور

عودة الهدوء لـ”الجنينة” بعد تعهّد الأطراف بوقف العدائيات

“قحت” بجنوب دارفور تلتقي”يونيتامس” وتضع شروطًا للعملية السياسية

فك أرصدة فضل محمد خير

صحيفة الحراك السياسي:

تسريبات تكشف عن صراعٍ خفيّ بحزب الأمة على أساس جهويّ

حركة موقّعة على اتّفاق سلام تهدّد بالعودة لحمل السلاح

الاتحاد الأوروبي: الموّقعون على اتّفاق جوبا يتحمّلون مسؤولية حماية المدنيين

أطباء بلا حدود: مقتل عاملين في مستشفى كرينك ونهب الصيدلية

الإفراج عن خالد سلك والإبقاء على الفكي ووجدي

صحيفة اليوم التالي:

تحرير السودان..اتّفاق جوبا لم ير النور حتى الآن

إطلاق سراح خالد عمر وبلاغات جديدة لأعضاء بـ”إزالة التمكين”

العدل والمساواة: تأخير الترتيبات الأمنية ساهم في تدهور الأوضاع

الأرصاد: توقّعات بارتفاع درجات الحرارة

الاتحاد الأوربي: شركاء جوبا يتحمّلون مسؤولية حماية المدنيين

صحيفة الوطن:

تجمع المهنيين يطالب بالغاء إتفاقية جوبا

بالمستندات .. شركة “لولي” تتعدى على ميادين بالخرطوم

الاتحاد الأوروبي يحمل حركات اتفاق جوبا مسؤولية حماية المدنيين بدارفور

برمة ناصر: يكشف أسباب تراجع الأحزاب عن الوثيقة التوافقية

صحيفة النيل الدولية:

والي غرب دارفور يعلن مقتل 201 شخص في الهجوم على كرينك

المتحري يقدم مستندا لحديث دكتور الترابي عن الانقلاب بمحكمة مدبري انقلاب 1989

النيابة تطلب 50 مليار جنيه سوداني كضمان للإفراج عن معتقلي «التمكين»

مؤتمر صحفي مشترك للايقاد وود لباد وفولكر اليوم بالسلام روتانا

الخرطوم: (كوش نيوز)