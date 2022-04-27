معتصم محمود يكتب : السلطان يكشف أكاذيب الاتحاد





في مؤتمر صحفي حاشد، كشف د. حسن برقو أكاذيب الاتحاد العام وتضليله للرأي العام.

▫️فنّد السلطان الأكاذيب بالمستندات وكشف مستوى السلوك المتدني الذي انحدرت إليه قيادة الاتحاد.

▫️تلك القيادة التي أعفت الخبير الرياضي د. أبو جبل من منصبه ورفعّت موظفة عادية مكانه، حتى تمرر عبرها تجاوزات خطيرة وتحقق مكاسب رخيصة.

▫️نعم تم استغلال جهل الموظفة الغلبانة باللغة الإنجليزية لتمرير خطابات بالإنجليزية تضعها تحت طائلة القانون.

▫️مهرت المسكينة خطابات لمحكمة كاس فيها اتهامات خطيرة لرئيس اتحاد الجنينة (د. برقو) والذي كَلّف محاميه بفتح بلاغ.

▫️الآن باتت المسكينة في مواجهة مواد جنائية وعليها إثبات ما زعمت من فساد السلطان.

▫️(أنا ما بعرف إنجليزي وأنا مضيت الخطاب وما عارفه الفيهو)، مثل هذه المبررات لن تُجدي أمام القضاء، فالقانون لا يحمي الطيبين.

▫️من قبل تسبب خبيث الاتحاد في حبس موظفة الحسابات بحراسة الشرطة ويبدو أن الأمر سيتكرر مرة أخرى.

▫️ترى لماذا يستخدم خبيث الاتحاد النساء في كافة معاركه!!

▫️ لماذا يتخفى خلف النساء!!

▫️في البدء موظفة الحسابات التي يتم استخدامها كشاهدة في قضايا الفساد، ثم وزيرة الجنينة التي سكبت الدموع عند الهجمة السلطانية المرتدة، والآن موظفة الاتحاد التي تم ترفيعها بالزانة لمنصب الأمين العام.

▫️لماذا يعترض خبيث الاتحاد على تولي مجدي شمس الدين الامانة العامة والرجل مؤهل لشغل المنصب!!

▫️في المؤتمر الصحفي تابع الحضور بتعجب واستغراب حديث السلطان وهو يكشف أكاذيب الاتحاد، ومن ذلك نفيه لحل اتحاد وادي حلفا تماماً، كما نفوا حلهم لاتحادات مليط وأبو زبد رغم انهم شكّلوا لها لجان تطبيع!!

▫️أغرب الأكاذيب انكارهم لمنع السلطان والشاذلي من المشاركة في عمومية الاتحاد!!

▫️تلك الأكاذيب كانت ضمن ردود الاتحاد على كاس!!

▫️ردود ظن الاتحاد أنها سرية ولن تصل لتنظيم النهضة لكنها وصلت.

▫️النهضة شكلت فريقا قانونيا دوليا متخصصا في القضايا الرياضية.

▫️فريق عالمي يقوده الإماراتي علي المرئ خبير القوانين الدولية والقاضي السابق بمحكمة كاس.

▫️عموماً بدأت أمس الإجراءات الفعلية للتقاضي.

▫️الاتحاد العام رفض دفع الرسوم، في تكتيك جبان لإجبار النهضة على سحب القضية، ذلك ان لوائح كاس تفرض الرسوم مُناصفةً، لكن في حال رفض احد الأطراف دفع الرسوم، تُخيّر الطرف الآخر بدفع الرسوم كااااملة أو سحب القضية.

▫️ذاك كان تكتيك الاتحاد، لكن السلطان فاجأهم بدفع رسوم النهضة ورسوم الاتحاد مجتمعين.

▫️(42) ألف فرنك سويسري دفعها السلطان لقضية الأخلاقيات فقط.

▫️للتنبيه نقول: الفرنك السويسري أعلى من الدولار ويعادل اليورو.

▫️(42) ألف فرنك تزيد عن (20) مليار سوداني دفعها السلطان لقضية الأخلاقيات فقط، تلك المتهم فيها عطا المنان ومعتصم.

▫️قضية قدم الشاكي (اتّحاد الجنينة) 154 مستندا و(15) شاهدا بوزن المراجع القومي الذي كشف الفساد والنائب العام الذي فتح البلاغ والمراجع الخاص وقس على ذلك.

▫️شهود الثنائي الرباعي (القوصي، ماجد راس، الشاعر وتابعه بعشر).

▫️نظرة سريعة لشهود النهضة وشهود الاتحاد يدرك المرء مسار القضية.

▫️عموماً عما قريب سيسمع الوسط الصحفي أخبارا سارة.

▫️أخبار غير مسبوقة تؤسس لصفحة جديدة في تاريخ الرياضة السودانية.

▫️صفحة جديدة تتّسم بالشفافية وخالية من الحرامية.

▫️الحركة الرياضية لن تنسى جميل ما صنع السلطان برقو.

▫️لن تنسى أنه دفع اكثر من (70) مليارا من ماله الخاص حتى تتعافى الساحة الرياضية مما اُبتلت به.

▫️شداد والسلطان أيقونة كرة القدم بالسودان.

▫️اللهم أحفظ قامات هذا البلد وكباره.

▫️نعم للشفافية.. لا للحرامية.

صحيفة الصيحة