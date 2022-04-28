



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022م

صحيفة أخبار اليوم :

– فولكر يطلق اخطر التحذيرات للسودانيين

– وجدي صالح بعد اطلاق سراحه: سنعود للشوارع ومطالبها واجبة التنفيذ

– طائرة لإخلاء الجرحى والمصابين من غرب دارفور للخرطوم اليوم

– عاصم البلال يكتب: من مائدة إفطار الحركة .. ارتجالية رمضانية لجبريل

صحيفة الوطن:

– إطلاق سراح قيادات لجنة إزالة التمكين

– تابعونا على صفحة السعادة يومياً إن شاء الله

– إعلان حصيلة كبيرة لقتلى أحداث غرب دارفور

– وفد سيادي يزور غرب دارفور للوقوف على الأحداث

– إعلان الحوار بين الأطراف السودانية الأسبوع الأول من شهر مايو

– توقيف معتادي الإجرام والسرقات بجبل اولياء

صحيفة السوداني :

– تجدُّد الاشتباكات وإطلاق النار بصورة عنيفة في مدينة الجنينة، والمواطنون في حالة رُعبٍ مُخيفٍ

– نصف عام على الانقلاب وحصيلة تنفيذ الوعود (صفر)

– السُّلطات تطلق سراح عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة، وجدي صالح بعد اعتقال دام 78 يوماً

– السلطات تفرج عن بابكر فيصل بالضمانة العادية

– السُّلطات تطلق سراح محمد الفكي سليمان بالضمان الشخصي

– فولكر: ‏أرحب بإطلاق سراح خالد عمر ومحمد الفكي وبابكر فيصل ووجدي صالح وطه عثمان وآخرين

– التوقيع على وثيقة وقف العدائيات بين الرزيقات والفلاتة بجنوب وشرق دارفور

– مصالحة بين الجموعية والهواوير وعفو عن المحكومين بالإعدام

– القبض على متهم بزعامة شبكة تمارس الإرهاب والابتزاز بالخرطوم

– أمين عمر: من ظن أن الإسلاميين سيقبلون الظلم مرتين عليه أن يعيد النظر

صحيفة النيل الدولية:

– عضو السيادي: كل مؤشرات الدولة “الفاشلة” متوافرة في السودان

– دقلو:هناك تقصير من الدولة في أحداث كرينق وكل الأطراف ضحايا

– ولد لبات: الوضع فى السودان بالغ الخطورة والحل في الحوار

– فولكر: الآلية الثلاثية مهمتها جمع أصحاب المصلحة للحوار

– إعلان الحوار بين الأطراف السودانية الأسبوع الأول من شهر مايو

– إطلاق سراح عدد إضافي من معتقلي لجنة التفكيك

الخرطوم: (كوش نيوز)