أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022م
صحيفة أخبار اليوم :
– فولكر يطلق اخطر التحذيرات للسودانيين
– وجدي صالح بعد اطلاق سراحه: سنعود للشوارع ومطالبها واجبة التنفيذ
– طائرة لإخلاء الجرحى والمصابين من غرب دارفور للخرطوم اليوم
– عاصم البلال يكتب: من مائدة إفطار الحركة .. ارتجالية رمضانية لجبريل
صحيفة الوطن:
– إطلاق سراح قيادات لجنة إزالة التمكين
– تابعونا على صفحة السعادة يومياً إن شاء الله
– إعلان حصيلة كبيرة لقتلى أحداث غرب دارفور
– وفد سيادي يزور غرب دارفور للوقوف على الأحداث
– إعلان الحوار بين الأطراف السودانية الأسبوع الأول من شهر مايو
– توقيف معتادي الإجرام والسرقات بجبل اولياء
صحيفة السوداني :
– تجدُّد الاشتباكات وإطلاق النار بصورة عنيفة في مدينة الجنينة، والمواطنون في حالة رُعبٍ مُخيفٍ
– نصف عام على الانقلاب وحصيلة تنفيذ الوعود (صفر)
– السُّلطات تطلق سراح عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة، وجدي صالح بعد اعتقال دام 78 يوماً
– السلطات تفرج عن بابكر فيصل بالضمانة العادية
– السُّلطات تطلق سراح محمد الفكي سليمان بالضمان الشخصي
– فولكر: أرحب بإطلاق سراح خالد عمر ومحمد الفكي وبابكر فيصل ووجدي صالح وطه عثمان وآخرين
– التوقيع على وثيقة وقف العدائيات بين الرزيقات والفلاتة بجنوب وشرق دارفور
– مصالحة بين الجموعية والهواوير وعفو عن المحكومين بالإعدام
– القبض على متهم بزعامة شبكة تمارس الإرهاب والابتزاز بالخرطوم
– أمين عمر: من ظن أن الإسلاميين سيقبلون الظلم مرتين عليه أن يعيد النظر
صحيفة النيل الدولية:
– عضو السيادي: كل مؤشرات الدولة “الفاشلة” متوافرة في السودان
– دقلو:هناك تقصير من الدولة في أحداث كرينق وكل الأطراف ضحايا
– ولد لبات: الوضع فى السودان بالغ الخطورة والحل في الحوار
– فولكر: الآلية الثلاثية مهمتها جمع أصحاب المصلحة للحوار
– إعلان الحوار بين الأطراف السودانية الأسبوع الأول من شهر مايو
– إطلاق سراح عدد إضافي من معتقلي لجنة التفكيك
الخرطوم: (كوش نيوز)