



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022م

صحيفة السوداني:

– البرهان يزور مسيد وخلاوي أم ضواً بان

– المحكمة العليا تقضي ببطلان قرار لجنة إزالة التمكين ضد صحيفة (السوداني)

– تجمُّع مزارعي الجزيرة والمناقل يُعلن مُقاطعته زراعة القطن والقمح بصورة نهائية

– السيادي قرارات سريعة لإنهاء أزمة غرب دارفور

– حميدتي يدعو المعلمين إلى التوافق والابتعاد عن العمل السياسي

صحيفة أخبار اليوم:

– بيان صحفي حول زيارة المبعوثين المشتركة للسودان

– تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في احداث غرب دارفور

– إجتماع مجلس مدير عام التعليم بولاية الخرطوم يناقش الخريطة المدرسية

– أمن ولاية الخرطوم يقف على خطة التأمين خلال عطلة العيد

– أجراس فجاج الأرض عاصم البلال الطيب ..من مائدة إفطار الحركة .. ارتجالية رمضانية لجبريل

صحيفة النيل الدولية:

– اليوم.. الذكرى الثالثة لفض الاعتصام

– بيان أمريكي أوربي: الدعم المالي للسودان مرتبط بإنشاء حكومة مدنية

– بريطانيا: الوضع على الأرض في دافور “مقلق للغاية”

– تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في احداث غرب دارفور

– الثروة الحيوانية تؤكد انسياب صادر الماشية للسعودية و الدول العربية

الخرطوم: (كوش نيوز)