أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022م
صحيفة السوداني:
– البرهان يزور مسيد وخلاوي أم ضواً بان
– المحكمة العليا تقضي ببطلان قرار لجنة إزالة التمكين ضد صحيفة (السوداني)
– تجمُّع مزارعي الجزيرة والمناقل يُعلن مُقاطعته زراعة القطن والقمح بصورة نهائية
– السيادي قرارات سريعة لإنهاء أزمة غرب دارفور
– حميدتي يدعو المعلمين إلى التوافق والابتعاد عن العمل السياسي
صحيفة أخبار اليوم:
– بيان صحفي حول زيارة المبعوثين المشتركة للسودان
– تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في احداث غرب دارفور
– إجتماع مجلس مدير عام التعليم بولاية الخرطوم يناقش الخريطة المدرسية
– أمن ولاية الخرطوم يقف على خطة التأمين خلال عطلة العيد
– أجراس فجاج الأرض عاصم البلال الطيب ..من مائدة إفطار الحركة .. ارتجالية رمضانية لجبريل
صحيفة النيل الدولية:
– اليوم.. الذكرى الثالثة لفض الاعتصام
– بيان أمريكي أوربي: الدعم المالي للسودان مرتبط بإنشاء حكومة مدنية
– بريطانيا: الوضع على الأرض في دافور “مقلق للغاية”
– تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في احداث غرب دارفور
– الثروة الحيوانية تؤكد انسياب صادر الماشية للسعودية و الدول العربية
الخرطوم: (كوش نيوز)