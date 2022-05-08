صبري العيكورة يكتب: ماذا يريد الفريق ياسر العطا؟





بقلم . صبري محمد علي (العيكورة)

نشر موقع (متاريس) قبل ايام قلائل و تحت عنوان (ياسر العطا يدافع بقوة عن لجنة ازالة التمكين المحلولة)

نقلا عن قناة سودانية (٢٤) قال موقع (متاريس) ان الفريق ياسر وصف خالد سلك ومحمد الفكي و وجدي (ومش عارف) طه الحسين بانهم من انزه وآمن الناس . وقال مخاطبا ما يعرف بملوك الاشتباك والديسمبريون بقوله (نحن لا نكرهكم) و تحدث عن سعي اولئك الاربعة لتحقيق اهداف الثورة .(إنتهي) معني ما اورده الموقع (حسب فهمي غايو)

طيب … نؤكد اولا (كاااامل) إحترامنا لسعادة الفريق كرئيس لجنة ازالة التمكين المستقيل وكعضو مجلس السيادة بل ونؤكد بحكم الترايبية الحاكمة تقديرنا لعضو المجلس كما علمتنا ادبيات السياسة السودانية التى ان لا احد يفهم اكثر من الحكومة ! (كده حلو يا عب باسط)

عشان ما يجيني واحد ناطي يقول لى (انتا بتكلم مين) !

نُقل عن الفريق ياسر دفاعه عن لجنة ازالة التمكين فى مرة سابقة وها هو يكررها مرة اخري وهذا يعني احدي امرين

اما ان (سعادتو) ما عاجبو القانون والقضاء الذي حبس هؤلاء المتهمين (انا ما قلت مجرمين لغاية الان)

واما انه عارف ما اقترفوه من اجرام بحق هذا الشعب ويسعي لاثارة نوعا من الغبار حتى يحدث نوعا من الارباك الاسفيري بمثل هذا التصريحات التى (برأيي) غير موفقة من اى الزوايا نظرت اليها آخذين فى الاعتبار ان الفريق ليس وزيرا للاعلام ولا ناطق باسم المجلس سيما وان كلامه قد يفهم كرأي رسمي .

واعتقد انه كان بامكانه ان يكون اكثر حصافة لو ارجأ الرأي النهائي للقضاء .

زول ماسكنه (بلاش نقول مسجون) على ذمة تهم وبلاغات

تنتظر راي القضاء ؟ واللا تقعد تطلق فى مثل هذه التصريحات ؟ فالامانة والبراءة محلها القضاء وليس (السودانية ٢٤) واللا شنو ياسعاتك؟

(طيب) لو جينا لموضوع (الشاشة) حسب (البوست اللافي) منسوبا لوجدي قال ياجماعة انا شلتها عهدة و مستخدمة فى بيتي وبعد اصلح حقتي برجعها (يعني لسه ما رجعها)

اهااا الكلام ده بتختو وين يا سعادتو وفى اى مادة من مواد قانون اللجنة ؟

يا جماعة (ود عجوبة) الخائن ده فى نظر وجدي صالح قال ليك انت زول حرامي الشئ الطبيعي هو اما انك ما حرامي وفى هذه الحالة بشتكيوه وكان لقيت فيهو فرصة (بتقبقو) عديل

و اما انك حرامي وفى الحالة دي بتقعد تسوي جنس الهضربة دي و شتت فى الراي العام و تقد (تلف وتدور) بحكاية تحية الثوار ومش عارف ترمي فى الكلام (الماياهو) بان هذا رجس (من عمل الفلول) ولا مانع ان تعرج شوية على اعتصام الموز وكده .

(واللا شنو يا عب باسط)؟

فأعتقد ان الفريق ياسر العطا لو نأي بنفسه عن مثل هذه التصريحات لكان خيرا له ولكسب المزيد من احترام الرأي العام .

و ان كان يعلم (خبايا حسنة) لهؤلاء الاربعة مع الضعفاء و الارامل والمساكين فلا اقل من ان يترك للقضاء يقول ذلك ويقول (شكرو ده) فى ديوانه .

قبل ما انسي :—-

يااااعمك …

يا جماعة خلو القضاء (يشوف شغله) ان اردتم لهذا الوطن ان ينهض

مُش كده يا عب باسط؟

صحيفة الانتباهة