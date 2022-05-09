معتصم محمود يكتب : فرحة هلالية ومصالحة خرطومية





عاد الهلال الذي نعرف برباعية كانت أحلى عيدية.

رباعية عززت مكانة الأسياد الصدارية وجعلت مباراة القمة ودية.

حقق ازرق السودان جملة مكاسب من المباراة أهمها عودة العافية لخط الهجوم سيّما (الغربال) الذي بَاتَ يُنافس على صدارة الهدافين.

عزّزت المباراة مكانة (الشعلة) الذي بات يقدم مستويات لافتة منذ عودته من الكويت.

بحسابات المباريات التي لعبها فالشعلة صاحب أعلى معدل تهديفي.

مباراة الأولاد كشفت عن موهبة جديدة لمويس.

صناعة اللعب ميزة جديدة للضباح الذي صنع الأول والثاني ولا نعرف من صنع الثالث لانقطاع البث.

صناعة الهدف الأول وكذلك الثاني لم تكن تقليدية بل صناعة مُتقنة بذل فيها مويس جهداً مقدراً حيث سحب معه الدفاع ليجد (الشعلة) نفسه في انفراد بالمرمى تماماً مثل الغربال في الهدف الثاني.

)مبارك الوادي) دخل الشوط الثاني وختم الرباعية.

من أول مشاركة أحرز مبارك ليؤكد جلاد المريخ أن كنبة الهلال حاشدة بالقنّاصين.

مبارك مع مويس اسرع ثنائية بالممتاز، مواتر عدييييل.

يا ويل من يواجه مواتر الهلال سيّما إن كان الدفاع ثقيل الحركة مثل صلاح نمر وأمير كمال.

نستطيع القول بكل ثقة.. الهلال بَاتَ يملك أخطر خط هجوم، ليس على المستوى المحلي ، بل والقاري.

نتابع المراحل النهائية للمنافسات الأفريقية ونعتقد ان الثلاثي الاستثنائي زيُّو مااااافي.

كاميروني الدفاع شاهدناه لأول مرة بعد عودة البث وكل الدلائل تشير إلى أنه لاعب كبيييير.

الأميركي صاحب قوام أفريقي مثالي ويمتاز بالقوة والقدرة على الافتكاك فضلاً عن نزعته الهجومية.

رغم الرباعية بادل (الأولاد) الهلال الخطورة والندية وشخصياً تعجّبت أن يكون فريقاً بهذا المستوى في الذيلية!!

التشكيلة التي واجهت الهلال غالبها من الشباب، لذا أقول المستقبل لهذا الفريق الشاب.

(منن) لاعب الهلال المعار أدى بصورة ممتازة وأكد ان الهلال تعاقد مع لاعب صاحب مستقبل.

كبسولات

محاولات صلح جادة بين شاذلي ونائبه الكيماوي.

المحاولات التي يقودها علي عثمان و ليمونة وجدت قبولاً من الطرفين و من قيادة اتحاد الخرطوم .

عقب وصول الكيماوي من الخارج ستتم استضافة الثنائي بمنزل ليمونة، عضو اتحاد الخرطوم.

اتفاقية الصلح محصورة في الثنائي فقط ولا تشمل أي طرف آخر.

قرار مجلس إدارة اتحاد الخرطوم بتحويل ماجد راس لعمومية الاتحاد نافذ.

عمومية الاتحاد لا تتهاون مع مَن يخون الخرطوم .

عمومية الخرطوم عقوبتها رااادعة و أحكامها نافذة .

على (ماجد) إيقاف الوساطات و عدم ارسال الأجاويد .

الأمر خرج من ساحة مجلس الإدارة وبات بيد العمومية.

ناس مجلس الإدارة بيقولوا ليك يا ماجد: بلاش إزعاج.

صحيفة الصيحة