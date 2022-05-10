أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022م
صحيفة السودانيٰ :
– (السوداني) تُورد التفاصيل الكاملة لإغلاق المُواطنين لشركة أرياب للتعدين بالبحر الأحمر
– الشيخ محمد مصطفى عبد القادر: الغرض من الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال، هو توصيل رسالة إلى فولكر ودول الغرب، الذين تسلّطوا على بلادنا ليجعلوها تبعاً لهم.
– مقاومة الخرطوم: التوقيع على ميثاق سلطة الشعب الأربعاء
– الأمة يشارك في اللقاء التحضيري وتجمُّع المهنيين والشيوعي والمؤتمر السوداني يُقاطعون
– لجنة المعلمين تطالب بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية
– استقرار السلع الاستهلاكية وركود حاد بالأسواق
– التسويق يتسبب في تدني محاصيل (المطري)
– بدء الاستعداد للموسم الصيفي
صحيفة أخبار اليوم :
– قبل الاجتماع المقرر اليوم: الغموض يكتنف حوار الية الثلاثية مع القوى السياسية
– الوزير المكلف المدير العام يقف على تنفي الخطط التأمينية والانتشار الشرطى لبسط الأمن وحماية الارواح
– يونتامس: لم يتم تحديد الأطراف المشاركة في الحوار
– عاصم البلال الطيب يكتب: نهارية بطعم الإريترية .. مع إبراهيم إدريس
صحيفة الوطن:
– إنطلاق حوار الآلية الثلاثية بالخرطوم اليوم
– وزير المالية :مرتب الموظف يكفي لمدة ثلاثة أيام
– اطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين
صحيفة النيل الدولية:
– أكثر من 110 من الكيانات السياسية توقع على اعلان لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي
– تخفيض رسوم المعاملات المرورية بنسبة 50 % بمناسبة اسبوع المرور العربي
– والى القضارف يؤكد استئناف العمل فى مشروع الحل الجذرى لمياه القضارف
– محكمة الشهيد محجوب ترفع جلساتها لأسبوعين
– تحذير من انتشار واسع للجراد بشمال دارفور
الخرطوم: (كوش نيوز)