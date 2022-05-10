



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022م

صحيفة السودانيٰ :

– (السوداني) تُورد التفاصيل الكاملة لإغلاق المُواطنين لشركة أرياب للتعدين بالبحر الأحمر

– الشيخ ‏محمد مصطفى عبد القادر: الغرض من الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال، هو توصيل رسالة إلى فولكر ودول الغرب، الذين تسلّطوا على بلادنا ليجعلوها تبعاً لهم.

– مقاومة الخرطوم: التوقيع على ميثاق سلطة الشعب الأربعاء

– الأمة يشارك في اللقاء التحضيري وتجمُّع المهنيين والشيوعي والمؤتمر السوداني يُقاطعون

– لجنة المعلمين تطالب بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية

– استقرار السلع الاستهلاكية وركود حاد بالأسواق

– التسويق يتسبب في تدني محاصيل (المطري)

– بدء الاستعداد للموسم الصيفي

صحيفة أخبار اليوم :

– قبل الاجتماع المقرر اليوم: الغموض يكتنف حوار الية الثلاثية مع القوى السياسية

– الوزير المكلف المدير العام يقف على تنفي الخطط التأمينية والانتشار الشرطى لبسط الأمن وحماية الارواح

– يونتامس: لم يتم تحديد الأطراف المشاركة في الحوار

– عاصم البلال الطيب يكتب: نهارية بطعم الإريترية .. مع إبراهيم إدريس

صحيفة الوطن:

– إنطلاق حوار الآلية الثلاثية بالخرطوم اليوم

– وزير المالية :مرتب الموظف يكفي لمدة ثلاثة أيام

– اطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين

صحيفة النيل الدولية:

– أكثر من 110 من الكيانات السياسية توقع على اعلان لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي

– تخفيض رسوم المعاملات المرورية بنسبة 50 % بمناسبة اسبوع المرور العربي

– والى القضارف يؤكد استئناف العمل فى مشروع الحل الجذرى لمياه القضارف

– محكمة الشهيد محجوب ترفع جلساتها لأسبوعين

– تحذير من انتشار واسع للجراد بشمال دارفور

الخرطوم: (كوش نيوز)