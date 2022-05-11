أيام في تركيا .. انطباعات مسافر





أنور محمدين

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عناق الشرق والغرب

تمتاز استانبول بكونها قنطرة الشرق والغرب’ فضلا عن ثرائها التاريخي ومفاتنها السياحية وثقلها السياسي وقدراتها الصناعية.

بكل هذه الأبعاد تحظى بزخم بشري هائل من كل جهات الدنيا فباتت وجهة عالمية متألقة.

دعوني أتوقف عند بعض الوجوه التي التقيتها في الفندق الذي نزلنا فيه لأرسم ملمحا عن توافد الخلق من كل الفجاج:

.. شابة مشرقة قادمة من صوفيا عاصمة بلغاريا على البحر الأسود بغرض السياحة.

.. هذا ٱت من دمشق تنطلق أساريره حين أنشدته:

دمشق يا بلد الأهلة

نشر السلام عليك ظله

وحبتك هامات المٱذن

بالتحية والتجلة

.. شقيقتان أمريكيتان من أصول صومالية جاءتا ببرنامج اسبوعين للترفيه إحداهما معلمة والأخرى تدير متجرا وقد تمكنتا من زيارة كل المواقع المهمة باستخدام المترو والحافلات وسيارات الأجرة.

.. إيطالي من المدينة العائمة البندقية ملكة البحر الادرياتيكي اعتنق الإسلام قبل 6 سنوات زار معظم دول شمالي إفريقيا وشرقيها يتمنى زيارة السودان لما رٱه من مناظر جاذبة عن سواكن والشمال عند صديق سوداني في فرجينيا غير أن السفارة السودانية في روما اعتذرت لأوضاع البلاد حاليا ووجه لي دعوة زيارته في مدينتهم ورحبت به في السودان.

وتشتهر مدينتهم فينيسيا أي البندقية باستخدام القوارب في شوارعها المائية التي شد منظرها الأخاذ الشاعر علي محمود طه فكتب قصيدة الجندول الرائعة التي شدا بها الكابلي فسما بنا في سموات الدهشة:

أين من عيني هاتيك المجالِ… يا عروس البحر يا حلم الخيالِ

أين عشاقك سمار الليالي… أين من واديك يا مهد الجمالِ

موكب الغيد وعيد الكرنفالِ … وصدى البلبل في عرض القنالِ

.. شابتان شقيقتان تتسمان بالضخامة قدمتا من الكنغو كتشاسا لطيفتان جالستهما في صالة الاستقبال فعلمت أن سبب زيارتهما علة أصابت ساق إحداهما وتخضع للعلاج.

كنا نلتقي يوميا في صالة الطعام فأحييهما صائحا:

كنشاسا

فتستجيبان بفرح إفريقي غامر.

عندما تكررت مصادفات اللقاء باتتا فور رؤيتي تبادران بالصياح:

كنشاسا

فأضحك محييا

غير أني لم أجد متسعا من الوقت لأناقشهما حول ظاهرة تعدد الأزواج لزوجة واحدة ومغزاها الكائنة في الكنغو في إطار مجتمعات قبلية نادرة وفي الهند ونيبال وأمريكا الجنوبية.

من أهم الروابط هنا اللون الأسمر الذي يجذبنا للدم الإفريقي وعامل اللغة المشتركة الذي يشدنا للعرب.

من المعلوم أن تركيا شهيرة بطبي زراعات الشعر والأسنان لبراعتهم ولاعتدال الأسعار مثل اشتهار روسيا وإسبانيا في طب العيون.

لكن تركيا أخذت حديثا تجذب طالبي العلاج في عديد المجالات من كل أقطار الأرض بفضل إمكاناتها وبذا ترسخ نفسها كدولة بارزة في منظومة السياحة العلاجية ما يعزز التدفق السياحي المتصاعد.

استانبول .. الخرطوم

صحيفة التحرير