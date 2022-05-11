معتصم محمود يكتب : اتحاد عطا المنان يستهدف الهلال





فض الاتحاد العام طلب الهلال بنشر كشوفات لاعبي الأندية .

رفض الاتحاد رغم موافقته السابقة في اجتماعه بالأندية !!

رفض طبيعي ومتوقع من (اتحاد عام المريخ) .

نشر الكشوفات سيكشف بلاوي الأندية الموالية (أهلي، وادي ومريخ) لاسيما الأخير .

تعرَّض المريخ لإصابات جمَّة في صفوف لاعبيه شملت غالب الصف الأول .

إصابات غير مسبوقة بالدرجة التي أنشئت فيها غرفة طبية ثااااابتة في الدوحة لاستقبال لاعبي الفريق .

برغم الكم الكبير من الإصابات لا يزال المريخ مكتمل الصفوف، كيف لا وقد تجاوز كشفه الـ (50) !!

بإمكان المريخ أداء مباراتين في وقت واحد وقد شهدنا أيام البطولة الأفريقية مريخ بالقاهرة ومريخ يتبارى بجبل أولياء !!

مريخ مترهِّل لأول مرة في تاريخ الأندية السودانية بفضل معتصم عبد السلام رئيس رابطة مشجعي المريخ بمدني .

معتصم الذي مرَّر استعادة المريخ للثلاثي (عجب، حمو وخميس) أول مشجع يتولى رئاسة لجنة شؤون اللاعبين .

شخصياً لا أعرف ما هي مؤهلات ود عبد السلام غير منصبه بالحزب اللاوطني فرع الجزيرة .

لو كانت لجنة أخلاقيات الاتحاد تقوم بعملها لتم إيقاف ود عبد السلام بقضية طابت .

نعم، تلك القضية التي تم وأدها خلال العهد الكيزاني المشؤوم في مرحلة النيابة.

على شرفاء طابت تحريك القضية من جديد فالشهود أحياء ولم تعد للرجل سطوته الكيزانية السابقة وعلى الهلال تحريك شكواه ضد الرجل .

قدَّم ود عبد السلام إفادات كاااااذبة في قضية حارس الأهلي .

أعضاء لجنة اللاعبين أكدوا للهلال أن اللجنة لم تجتمع ( المحضر موجود) وعبد السلام سرق لسانهم .

استغل عبد السلام ضعف أعضاء اللجنة ناس أمير الجبل فبات يقرر لوحده .

جبل أولياء التي قدَّمت الإداري الرقم خير السيد هي نفسها التي جاءت بأمير سوركتي !!

سبحان الله من خير السيد الرجل الذي كان صوتاً مجلجلاً بأروقة الاتحاد لأمير الجبل الإداري الذي ألغى ود عبد السلام وجوده !!

عبد السلام في شؤون اللاعبين وحلفا في المسابقات، تلك ثنائية المريخ لانتزاع اللقب من سيد البلد .

المخطط الأحمر واااااااضح لكل من يتابع الدوري .

الحلقة الأولى بالميدان ومن يفلت من الميدان، ناس حلفا وعبد السلام في المكاتب بالمرصاد !!

حتى الآن يؤدي الحكام دورهم بامتياز داخل الميدان وأقرب مثال لذلك مباراة الفريق المدلل أمام كوبر .

سيطر أولاد خالد بخيت على المباراة وأحرزوا هدفاً صحيحاً نقضه الحكم !!

هدف اعترف بصحته حتى إعلام المريخ (ود الشريف وآخرين) .

حكم مباراة كوبر مجرَّد مثال وقبله السموأل قائد مهزلة السوكرتا والمريخ .

يومها تحوَّل محمد الرشيد لملاكم أما اللاعب البديل الصيني، فقد دخل الميدان للاشتباك مع لاعبي السوكرتا و احتد حتى مع الجمهور وحين لأمه المدرب اشتبك معه !! .

كل هذه الأحداث بعيدة عن تقارير الحكام ولجنة المسابقات !!

دوري فطيس لتتويج المريخ .

الحلقة الأخيرة ستكون بالسبت على أرض شيكان .

المخطط بدأ مبكراً بتحويل المباراة من عطبرة للأبيض حتى يشرف عليها القوصي .

نعم القوصي كبير مريخاب عروس الرمال .

قمة السبت ستدور خارج الميدان وعلى مجلس السوباط بذل أقصى درجات الانتباه لاسيما مشجعا المريخ القوصي وحلفا .

اللهم احفظ الهلال ممن يكرهونة .

تباً لكارهي الهلال .

تباً لأقلام تدعم اتحاد كارهي الهلال .

يتغزَّلون في معتصم وعطا المنان .. يشتمون شداد و السلطان وبعدها يدعون الانتماء للهلال !!

جماهير الهلال الذكية اللمَّاحة تعرف الأقلام التي تدافع عن الهلال وتلك التي تدافع عن مصالحها .

تباً لخونة الكيان .

صحيفة الصيحة