



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022م

صحيفة السوداني الإلكترونية :

-أعضاء بمجلس السيادي يلتقون وفد مُكوِّنات المجتمع المدني المصري

-السيادي يوجه بإزالة موانع إنشاء مستشفى قطري بالخرطوم

-مساعٍ لتوفير مياه الشرب للاجئي جنوب السودان باللعيت

-اعتصام مفتوح بمشروع الحل الجذري لولاية القضارف ومطالب بتدخل حكومة المركز

-ملاسنات حادة بين هيئتي الدفاع والاتهام في محكمة مدبري الانقلاب

-محافظ مشروع الجزيرة : نحن في ورطة لعدم استلام البنك الزراعي للقمح

-إبراهيم الشيخ: اشتبكت مع “حميدتي” بالأيدي وفكونا يا الله يا الله

-مقتل شرطي على يد نازحين من معسكر عطاش بنيالا

-مرسوم مؤقت بإعادة ديوان المظالم والحسبة العامة بالجزيرة

-تفاقُم أزمة مياه الشرب بالكلاكلة الوحدة ومطالبة بتدخُّل عاجل للسُّلطات

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :

-توجيهات للقوات النظامية بالتحرك الفوري لحسم التفلتات الأمنية

-شرطة المرور تعلن عن تخفيضات في المعاملات المالية بنسبة 50%بمناسبة الأسبوع العربي

-موطنون يحرقون قسم بولاية كسلا

-المحكمة تهدد المحامين في قضية انقلاب الإنقاذ بالطرد

-عاصم البلال الطيب يكتب: اليلة وين البي العصر مرورو .. شرطة المرور قرارات وبشارات

صحيفة الوطن :

-مجلس الأمن والدفاع يصدر قرارات لحسم التفلتات

-لجان المقاومة توقع ميثاق سلطة الشعب

-الكشف عن أسماء قيادات مركزية التغيير التقوا النائب الأول

-تجمع العاملين بالجامعات يعلن الدخول في اضراب

صحيفة الصيحة :

-حظر تجوال في كسلا

-السودان يطالب بتحقيق دولي شفاف في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية

-المسابقات ترفض طلبي الهلال والمريخ

-التجمُّع النقابي بشمال كردفان يُعلن الإضراب عن العمل

-توجيهاتٌ بمراجعة خطة عمل مجلس الأدوية والسموم

-تنظر في رئاسة المريخ.. جلسة لـ(كاس) تهدد اعتماد عمومية اتحاد الكرة

-مستشار بالعدل يروي لـ(الصيحة) تفاصيل الاعتداء عليه من شرطي

-وقفة احتجاجية في الخرطوم تنديداً باغتيال شيرين أبو عاقلة

-لجان المقاومة تُوقِّع على ميثاق (سُلطة الشعب)

-نمر يطالب وفد أممي بعدم ربط المساعدات في دارفور بالظروف السياسية

صحيفة النيل الدولية :

-تكليف القوات المسلحة بالتعامل الحاسم مع كافة المظاهر العسكرية غير القانونية

-«الآلية الثلاثية» تلتقي «الحرية والتغيير» اليوم

-الخارجية المصرية: حريصون على تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز الاستقرار في السودان

-سفير المملكة لدى السودان يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

-الادارة العامة للمرور تعلن انطلاق اسبوع المرور العربي.

النيلين