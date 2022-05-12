أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022م
صحيفة السوداني الإلكترونية :
-أعضاء بمجلس السيادي يلتقون وفد مُكوِّنات المجتمع المدني المصري
-السيادي يوجه بإزالة موانع إنشاء مستشفى قطري بالخرطوم
-مساعٍ لتوفير مياه الشرب للاجئي جنوب السودان باللعيت
-اعتصام مفتوح بمشروع الحل الجذري لولاية القضارف ومطالب بتدخل حكومة المركز
-ملاسنات حادة بين هيئتي الدفاع والاتهام في محكمة مدبري الانقلاب
-محافظ مشروع الجزيرة : نحن في ورطة لعدم استلام البنك الزراعي للقمح
-إبراهيم الشيخ: اشتبكت مع “حميدتي” بالأيدي وفكونا يا الله يا الله
-مقتل شرطي على يد نازحين من معسكر عطاش بنيالا
-مرسوم مؤقت بإعادة ديوان المظالم والحسبة العامة بالجزيرة
-تفاقُم أزمة مياه الشرب بالكلاكلة الوحدة ومطالبة بتدخُّل عاجل للسُّلطات
صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :
-توجيهات للقوات النظامية بالتحرك الفوري لحسم التفلتات الأمنية
-شرطة المرور تعلن عن تخفيضات في المعاملات المالية بنسبة 50%بمناسبة الأسبوع العربي
-موطنون يحرقون قسم بولاية كسلا
-المحكمة تهدد المحامين في قضية انقلاب الإنقاذ بالطرد
-عاصم البلال الطيب يكتب: اليلة وين البي العصر مرورو .. شرطة المرور قرارات وبشارات
صحيفة الوطن :
-مجلس الأمن والدفاع يصدر قرارات لحسم التفلتات
-لجان المقاومة توقع ميثاق سلطة الشعب
-الكشف عن أسماء قيادات مركزية التغيير التقوا النائب الأول
-تجمع العاملين بالجامعات يعلن الدخول في اضراب
صحيفة الصيحة :
-حظر تجوال في كسلا
-السودان يطالب بتحقيق دولي شفاف في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية
-المسابقات ترفض طلبي الهلال والمريخ
-التجمُّع النقابي بشمال كردفان يُعلن الإضراب عن العمل
-توجيهاتٌ بمراجعة خطة عمل مجلس الأدوية والسموم
-تنظر في رئاسة المريخ.. جلسة لـ(كاس) تهدد اعتماد عمومية اتحاد الكرة
-مستشار بالعدل يروي لـ(الصيحة) تفاصيل الاعتداء عليه من شرطي
-وقفة احتجاجية في الخرطوم تنديداً باغتيال شيرين أبو عاقلة
-لجان المقاومة تُوقِّع على ميثاق (سُلطة الشعب)
-نمر يطالب وفد أممي بعدم ربط المساعدات في دارفور بالظروف السياسية
صحيفة النيل الدولية :
-تكليف القوات المسلحة بالتعامل الحاسم مع كافة المظاهر العسكرية غير القانونية
-«الآلية الثلاثية» تلتقي «الحرية والتغيير» اليوم
-الخارجية المصرية: حريصون على تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز الاستقرار في السودان
-سفير المملكة لدى السودان يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
-الادارة العامة للمرور تعلن انطلاق اسبوع المرور العربي.
النيلين