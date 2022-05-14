معتصم محمود يكتب : الهلال في مواجهة الاتحاد والحكام





يواجه الهلال اليوم، وصيفه الدائم في ظروف استثنائية، غير طبيعية .

أول قمة في ظل اتحاد كامل الإحمرار، شديد الكراهية للهلال !!

اتحاد كل قياداته ورؤساء لجانه من مشجعي المريخ .!!

مشجعون ليس من منازلهم فقط، بل ممولين وداعمين للوصيف بالنفس و النفيس لا سيما إن كان المال مطلوب لضرب الهلال.

جعفر وعطا المنان وردت اسماءهم في قائمة من دفعوا بالدولاااااااار لقضية المريخ ضد هاشم جنية، تلك القضية التي نزعت اللقب من الهلال للوصيف الدائم .

ذاك مجرَّد أنموذج لعشرات الحالات التي تؤكد انحياز القيادة الصارخ للمريخ و ضد الهلال .

من منا لا يذكر ذلك العهد المعتصمي الأسود الذي خسر فيه المريخ من الأمل و هلال كادوقلي لكن تم تحويل النقاط للمريخ عبر لجان عطا المنان .

من منا لا يذكر مباراة القمة التي صادفت أول يوم لمجلس عطا المنان و الذي طالب تأجيل المباراة ليوم واحد فقط لكن معتصم رفض وركب الطائرة مع بعثة المريخ إلى الدمازين ليحتفل معها باللقب المضروب .

مباراة اليوم تأتي في ذات الأوضاع المأساوية التي تستهدف سيد البلد، حامل اللقب.

مباراة بدون كشف لاعبين لأول مرة في التاريخ !!

الهلال طالب بالكشف ولجنة المسابقات أمنت على ذلك لكن لجنة مشجع المريخ معتصم عبد السلام ماطلت وتلكأت !!

مجدي شمس الدين الذي اعتقدنا أنه من المحايدين ناصر المريخي عبد السلام وطلب الكشف بعد القمة. !!

تجاهل مجدي طلب جهة الاختصاص (المسابقات) وناصر شُلة المريخاب .

مجدي معذور، لا يريد غضب جعفر و عطا المنان وبقية المريخاب .

عموماً تغييب الكشف لن يمنع الهلال من تقديم اعتراضاته قبل المباراة .

تجاوزات المريخ واااااااضحة وأول ذلك الحارس أحمد بيتر الذي صدر بحقه قرار محكمة .

بيتر ابن الهلال وملفاته موجودة بالكااااامل في العرضة شمال .

هناك كرشوم (مشطوب) الخرطوم الذي تم ضمه في فترة استثنائية خاصة بـ (المعارين) .

حالة كرشوم هي ذاتها حالة أحمد عبد العظيم، حارس الأهلي الذي كسب الهلال قضيته رغم تواطؤ لجنة مشجع المريخ عبد السلام .

تلك مجرَّد نماذج لخروقات جمة في كشف المريخ .

سمكرة مشجع المريخ ود عبد السلام لن تُجدي فالهلال بحوزته المستندات كافة.

نعم، لجان عطا المنان لن تنصف الهلال لكن “كاس” باتت أقرب من محكمة أم درمان .

أقول هذا رغم قناعتي أن اخوان الشغيل سيحسموها في الميدان .

رغم التحكيم والمراقب اللئيم سيصارع أولادنا المستحيل .

▫️مويس في،، عوجة مافي .

صحيفة الصيحة