رمزي المصري يكتب.. كولومبيا 2





قرأت تقريرا صحفياً خطيراً عن سوق ( كولمبيا ٢) لتجارة المخدرات في موقع محطة باصات شندي سابقاً بجوار السكة حديد بحري.

التقرير يتحدث عن الأموال المتداولة في هذا السوق جراء بيع وشراء المخدرات تقدر بالمليارات يومياً.

المعروف أن هذا السوق نشأ بعد فض سوق كولمبيا الشهير بجوار كبري الحديد في فض الاعتصام .ما أن يخرج أحد الذين شاركوا في فض الاعتصام من العسكريين يقول إن فض اعتصام القيادة كان المقصود منه فض سوق كولمبيا المجاور لاعتصام القيادة، ولكن ( حدث ما حدس).

السؤال: ما لكم اليوم لا تقومون بفض سوق كولمبيا ٢؟ ألم تقولوا بألسنتكم إنكم كنتم ترغبون في فض سوق كولمبيا ١ وعن طريق الخطأ تم فض اعتصام القيادة؟ قصة تحير الما بتحير !!!

صحيفة التحرير