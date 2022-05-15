



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022م

صحيفة الصيحة :

-الشيوعي يرفض دعوة للاجتماع مع “الآلية الثلاثية”

-عضو بـ”السيادي” يثني على أعمال الهلال الأحمر السوداني

-خُسوف كلي للقمر فجر الإثنين

-البرهان يعزي في وفاة الشيخ خليفة ويعود للخرطوم

-التغيير لـ(الصيحة): “الندية شتّت الشارع” وخسرنا (الشيوعي) و(المقاومة)

-الأمم المتحدة تُشيد بدور الدعم السريع في العمل الإنساني

-تحقيق لـ(الصيحة) يكشف حقائق حول زيادة استهلاك الكهرباء

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :

-(الشيوعي) يرفض دعوة (الثلاثية) ويتهمها بتأييد الإفلات عن العقاب

-بينهم 10 سودانيين .. الجيش التونسي ينقذ 81 مهاجرا أبحروا من سواحل ليبيا

-البرهان يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة

-الحركة الشعبية قيادة “الحلو” ترفض التوقيع على ميثاق “سلطة الشعب”

-عاصم البلال الطيب يكتب: والخليفة والسلف .. الإخوان زايد

صحيفة الوطن :

-إنفجار قنبلة بالقضارف يؤدي لمصرع وإصابة “٦” أشخاص

-الإتحاد الأوروبي يبدي قلقه من عدم مشاركة أحزاب في حوار الآلية الثلاثية

-الكشف عن ضوابط جديدة بخصوص الأدوية

صحيفة السوداني الإلكترونية :

-رئيس مجلس السيادة يتوجّه إلى أبوظبي لأداء واجب العزاء في رئيس دولة الإمارات

-حركة الحلو: موقفنا حساس ولن نوقع على ميثاق “سلطة الشعب”

-تصدير أكثر من 19 ألف رأس من الماشية للسعودية

-الإرصاد تتوقع أمطارًا في بعض مناطق البلاد

-شرطة الخرطوم تشن حملات واسعة للقضاء على التفلتات الأمنية

-المجلس الأعلى ينتخب محمد بن زايد رئيساً للإمارات

-القنصل المصري يزور الشيخ الياقوت ويتعهّد بفتح قنوات تواصل بين المسيد والأزهر الشريف

صحيفة النيل الدولية :

-السودان يعلن رغبته الاستفادة من التجربة الرواندية في المصالحات

-الشيوعي يرفض دعوة للاجتماع مع الآلية الثلاثية

-الحركة الشعبية قيادة «الحلو» ترفض التوقيع على ميثاق «سلطة الشعب»

-حملات شرطية واسعة للقضاء على التفلتات الأمنية بالخرطوم.

النيلين