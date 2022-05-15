أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022م
صحيفة الصيحة :
-الشيوعي يرفض دعوة للاجتماع مع “الآلية الثلاثية”
-عضو بـ”السيادي” يثني على أعمال الهلال الأحمر السوداني
-خُسوف كلي للقمر فجر الإثنين
-البرهان يعزي في وفاة الشيخ خليفة ويعود للخرطوم
-التغيير لـ(الصيحة): “الندية شتّت الشارع” وخسرنا (الشيوعي) و(المقاومة)
-الأمم المتحدة تُشيد بدور الدعم السريع في العمل الإنساني
-تحقيق لـ(الصيحة) يكشف حقائق حول زيادة استهلاك الكهرباء
صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :
-(الشيوعي) يرفض دعوة (الثلاثية) ويتهمها بتأييد الإفلات عن العقاب
-بينهم 10 سودانيين .. الجيش التونسي ينقذ 81 مهاجرا أبحروا من سواحل ليبيا
-البرهان يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة
-الحركة الشعبية قيادة “الحلو” ترفض التوقيع على ميثاق “سلطة الشعب”
-عاصم البلال الطيب يكتب: والخليفة والسلف .. الإخوان زايد
صحيفة الوطن :
-إنفجار قنبلة بالقضارف يؤدي لمصرع وإصابة “٦” أشخاص
-الإتحاد الأوروبي يبدي قلقه من عدم مشاركة أحزاب في حوار الآلية الثلاثية
-الكشف عن ضوابط جديدة بخصوص الأدوية
صحيفة السوداني الإلكترونية :
-رئيس مجلس السيادة يتوجّه إلى أبوظبي لأداء واجب العزاء في رئيس دولة الإمارات
-حركة الحلو: موقفنا حساس ولن نوقع على ميثاق “سلطة الشعب”
-تصدير أكثر من 19 ألف رأس من الماشية للسعودية
-الإرصاد تتوقع أمطارًا في بعض مناطق البلاد
-شرطة الخرطوم تشن حملات واسعة للقضاء على التفلتات الأمنية
-المجلس الأعلى ينتخب محمد بن زايد رئيساً للإمارات
-القنصل المصري يزور الشيخ الياقوت ويتعهّد بفتح قنوات تواصل بين المسيد والأزهر الشريف
صحيفة النيل الدولية :
-السودان يعلن رغبته الاستفادة من التجربة الرواندية في المصالحات
-الشيوعي يرفض دعوة للاجتماع مع الآلية الثلاثية
-الحركة الشعبية قيادة «الحلو» ترفض التوقيع على ميثاق «سلطة الشعب»
-حملات شرطية واسعة للقضاء على التفلتات الأمنية بالخرطوم.
النيلين