صبري العيكورة يكتب: جامعة السودان العالمية و(الكروتة) على أصولها





بقلم/ صبري محمد علي (العيكورة)

و(الكروته) هى لفظ دارجي كنا نستخدمة عندما كنا صغاراً نلعب (البِلِي) بكسر الباء و اللام وتشديدهما) أو (خرت الفلل) بضم الفاء وفتح اللامين (قصرنا معاكم) ؟ و ذلك بإستخدام العملة النحاسية القرش أو التعريفة فيما كان متعارف لدينا (بالطرة و الكتابة) وعندما يتحايل أحدنا على الاخر بخداعة حتى يتمكن من الكسب الغير مشروع بلغة اليوم . كنا نطلق على هذه العملية الغير أخلاقية (الكروته) أى أخذ الشئ بدون وجه حق ! وكثيراً ما ينشب إشتباك بالايدي جراء هذه (الكروته) .

نأتي لموضوع جامعة السودان العالمية جنوبي الخرطوم و(نشوف) الكروته التى تمارسها هذا العام مع بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد . من ما هو متعارف علية وأظنه هذا من حسنات (الانقاذ) ان القانون لا يسمح للجامعات الخاصة بتعديل الرسوم الجامعية التى يقبل بها الطالب حتى تخرجه ! وهذا شئ جيد وفى صالح الطالب بلا شك ولكن القانون سمح او (ما سمح) لا ادري ولكن هذا ما يحدث ان هذه الجامعات اصبحت ترفع قيمة التسجيل السنوي بلا ضابط (طبعاً ما فهمت حاجة يا عب باسط) !

أقول ليك أنا

أفرض أن طالبا تم قبوله بالجامعة برسوم سنوية (١٠٠) الف جنية مثلا (تقوم) الجامعة الزنكلونية بفرض رسوم تسجيل قد تتجاوز قيمة المائة الف جنية الاساسية

(عرفت كيف) ؟

يعني الطالب بإختصار كده واسرته كل سنة وهم (فى جنس الهاجس ده) .

ولو إحتج الطلاب وقابلوا (مش عارف) الشؤون الاكاديمية او المسجل او البروف فلان .

فسيقوم (سعادتو) برفع نظارة وينزل نظارة ويعاين ليهم من فوقها قائلاً يأ أبنائي مافى زيادة رسوم اللبتة و التى زادت هى رسوم التسجيل ويديها ضحكة كده (بااردة) ويقول مااا انتو عارفين يا ابنائي الوضع الاقتصادي الحاصل فى البلد دي فمعليش أمشوا أدفعوا وحا نشوف الموضوع ده مع مجلس الادارة !

(طيب) أقول ليك جامعة السودان العالمية (إخترعت شنو السنة دي) ؟ فى تعميم موجه للسادة عمداء الكليات والسادة مدراء الادارات والسادة مسجلي الكليات قال (شنو)؟ قال ان رسوم التسجيل هى (٦٠) الف جنية دي خليها على جنب كده يا (عب باسط) ما عليها خلاف

واضاف ليها كمان (٦٠) الف اخري ولمزيد من الشفافية وكده قال ليك تفاصيلها كالاتي :

(٢٠) الف للتدريب و (٢٠) للقوافل الطبية المقررة حسب المنهج (لناس الطب) و(٢٠) (قال ليك) للرحلات الهندسية (برضو) حسب المنهج ودي خاصة بطلاب وطالبات الهندسة و(٢٠) الف للامتحانات السريرية و(٢٠) الف جنية للامتحانات الهندسية العملية فى الورش الهندسية وأن الاجمالي من غير رسوم الدراسة الاساسية يصبح كااام ستين زايد ستين يا عب باسط !! (١٢٠) الف جنية بالتمام والكمال الجنية ينطح الجنية ! وذُيل البيان بالشكر وتوقيع الدكتورة (فلانة) أمين الشؤون العلمية ! (إستغفرتك يا مالك روحي) .

طيب ما يدفعوا ليكم حق الكهرباء والهواء ؟ الفضل شنو يا جماعة ؟

أعتقد أن عملية التعليم الخاص هى عملية إستثمارية بحتة و إن كنا نثمنها عاليا كونها إستثمار فى العقول ونحيي القائمين على أمرها .

ولكن يظل الاستثمار هو ضرب من ضروب التجارة معرض للربح والخسارة فلا يعقل ان يكلف الطالب بهذه الاعباء الغير منطقية تحت غطاء التردي الاقتصادي وتنآي الجامعة بنفسها عن تحمل تقلبات السوق (مش ده المنطق بقول كده)؟

و (برأيي) يجب على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تلتفت لمثل هذه الممارسات ولا يجب ان يتعثر مستقبل طالب بسبب هذه المتواليات الهندسية (من الاعباء) . و أتمني صادقاً أن تراجع مثل هذه القرارات .

كما يتحتم علينا للاشارة للاثر الغير منظور حاليا من هذا السلوك و هو أن هذه الجامعات و بهذا السلوك إنما تمنح درجة (بكالوريوس الجشع والاستغلال) من حيث لا تشعر مرادفاً لشهادة الطب او الهندسة والصيدلة

(قول لي كيف)؟

اقوليك كيف!

فعندما يتخرج هذا الطالب سيمارس ذات الاسلوب مع متلقي الخدمة تحت ذريعة (نحن مااا قرينا بقروش ياااعمك) .

قبل ما أنسي : ـــ

وزير التعليم العالي والبحث العلمي (ياخي ماااا تشوفو البحصل ده) !

صحيفة الانتباهة