أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022م
صحيفة اليوم التالي :
إنفجار الصرف الصحي بالخرطوم
الصحة تستعجل الإمدادات لتوفير أمصال السحائي
برطم: الدولة تتعامل مع المغتربين بالجبايات دون الحوافز
والي الخرطوم يعلن عن برنامج إسعافي لمعالجة شحّ المياه بالولاية
خروج الربط الكهربائي مع مصر عن الخدمة
صحيفة الإنتباهة :
مليشيات إثيوبية تتوّغل داخل الحدود ومقتل سودانيين
برمجة قطوعات للكهرباء تحوي 60 ساعة أسبوعيًا
العقارب تهاجم قرى”المناصير” ومصرع 5 أطفال
برطم: تحويلات المهاجرين عبر القنوات الرسمية أفقدتها دورها
الكلاب والطيور تغزو مطار الخرطوم الدولي
وزير النفط: ضبط 7 محطات تبيع وقودًا فاسدًا
صحيفة الحراك السياسي :
عبد الواحد نور لـ”الحراك السياسي”:”قحت” خذلت الثوار وحوّلت مشروع الثورة لمحاصصات
خطة بين حزب الأمة و”الحرية والتغيير” للتعاطي بإيجابية مع الآلية الثلاثية
هيئة الدفاع تطالب بإطلاق سراح المتهمين بتدبير انقلاب الإنقاذ
الجيش: استشهاد مواطنين في اعتداء نفذّه مسلّحون إثيوبيون
صحيفة الصيحة :
عضو بلجنة السيادي يكشف لـ”الصيحة” أسباب إغلاق مشرحة بشائر
معلومات جديدة بشأن قطوعات الكهرباء
البنك الدولي يستأنف برنامج”ثمرات”
موظفون بكسلا يهدّدون بالدخول في إضرابٍ شاملٍ
التغيير: الشعب سيعيد”كنس” الإسلاميين مجدّدًا
صحيفة الوطن :
تحذير من إنهيار قطاع الكهرباء
البنك الدولي يستأنف برنامج ثمرات بإشراف طرف ثالث
وزارة الصحة بالخرطوم وتنفي وجود حالات سحائي مؤكدة
صحيفة السوداني الإلكترونية :
وزير الخارجية لـ(السُّوداني): خبر إعادة البنك الدولي لبعض برامجه في السودان غير “دقيق”
أفورقي ينادي بضرورة الوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة السودانية
وزير الخارجية الإثيوبي: علاقتنا مع السودان غير جيدة
الشعبي يسلم الآلية رؤيته للحل ويطالب بمؤسسات مدنية كاملة
أمين عمر: الحركة الإسلامية منخرطة في مراجعات نقدية ونمد أيدينا بيضاء
القوات المشتركة تشن حملة ضخمة لمُحاصرة الجريمة وتجفيف الشبكات الإجرامية بمنطقتي (العزبة والجغب)
صحيفة النيل الدولية :
رسالة خطية من الرئيس الإريتري إلى البرهان
وزير النفط: ضبط 7 محطات تبيع وقوداً فاسداً
محكمة مدبري إنقلاب 30 يونيو ترفع جلساتها الى الثلاثاء المقبل
ولاية الخرطوم تكمل إستعدادتها لانطلاقة إمتحانات شهادة الأساس الأحد القادم
الصحة: لم نسجل اي حالات إيجابية لمرض السحائي.
النيلين