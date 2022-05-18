



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022م

صحيفة اليوم التالي :

إنفجار الصرف الصحي بالخرطوم

الصحة تستعجل الإمدادات لتوفير أمصال السحائي

برطم: الدولة تتعامل مع المغتربين بالجبايات دون الحوافز

والي الخرطوم يعلن عن برنامج إسعافي لمعالجة شحّ المياه بالولاية

خروج الربط الكهربائي مع مصر عن الخدمة

صحيفة الإنتباهة :

مليشيات إثيوبية تتوّغل داخل الحدود ومقتل سودانيين

برمجة قطوعات للكهرباء تحوي 60 ساعة أسبوعيًا

العقارب تهاجم قرى”المناصير” ومصرع 5 أطفال

برطم: تحويلات المهاجرين عبر القنوات الرسمية أفقدتها دورها

الكلاب والطيور تغزو مطار الخرطوم الدولي

وزير النفط: ضبط 7 محطات تبيع وقودًا فاسدًا

صحيفة الحراك السياسي :

عبد الواحد نور لـ”الحراك السياسي”:”قحت” خذلت الثوار وحوّلت مشروع الثورة لمحاصصات

خطة بين حزب الأمة و”الحرية والتغيير” للتعاطي بإيجابية مع الآلية الثلاثية

هيئة الدفاع تطالب بإطلاق سراح المتهمين بتدبير انقلاب الإنقاذ

الجيش: استشهاد مواطنين في اعتداء نفذّه مسلّحون إثيوبيون

صحيفة الصيحة :

عضو بلجنة السيادي يكشف لـ”الصيحة” أسباب إغلاق مشرحة بشائر

معلومات جديدة بشأن قطوعات الكهرباء

البنك الدولي يستأنف برنامج”ثمرات”

موظفون بكسلا يهدّدون بالدخول في إضرابٍ شاملٍ

التغيير: الشعب سيعيد”كنس” الإسلاميين مجدّدًا

صحيفة الوطن :

تحذير من إنهيار قطاع الكهرباء

البنك الدولي يستأنف برنامج ثمرات بإشراف طرف ثالث

وزارة الصحة بالخرطوم وتنفي وجود حالات سحائي مؤكدة

صحيفة السوداني الإلكترونية :

وزير الخارجية لـ(السُّوداني): خبر إعادة البنك الدولي لبعض برامجه في السودان غير “دقيق”

أفورقي ينادي بضرورة الوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة السودانية

وزير الخارجية الإثيوبي: علاقتنا مع السودان غير جيدة

الشعبي يسلم الآلية رؤيته للحل ويطالب بمؤسسات مدنية كاملة

أمين عمر: الحركة الإسلامية منخرطة في مراجعات نقدية ونمد أيدينا بيضاء

القوات المشتركة تشن حملة ضخمة لمُحاصرة الجريمة وتجفيف الشبكات الإجرامية بمنطقتي (العزبة والجغب)

صحيفة النيل الدولية :

رسالة خطية من الرئيس الإريتري إلى البرهان

وزير النفط: ضبط 7 محطات تبيع وقوداً فاسداً

محكمة مدبري إنقلاب 30 يونيو ترفع جلساتها الى الثلاثاء المقبل

ولاية الخرطوم تكمل إستعدادتها لانطلاقة إمتحانات شهادة الأساس الأحد القادم

الصحة: لم نسجل اي حالات إيجابية لمرض السحائي.

النيلين