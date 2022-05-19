



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022م

صحيفة الإنتباهة :

مقتل 3 محتجين على أيلولة مشروع”كناف أبو نعامة” للبرير

تقرير طبي يكشف خطورة حالة المعزول و”النيابة” تعترض

اعتقال قيادات بالحزب الشيوعي في جوبا بعد مقابلة”الحلو”

طلب للتحقيق في مقتل 20 معدنًا سودانيًا بواسطة”فاغنر” الروسية

توزيع حلوى داخل محكمة لإعادة منزل مسترد إلى علي عثمان

صحيفة الصيحة :

قرارات من”حميدتي” بشأن الزراعة

مصرع”3″ أشخاص خلال احتجاجات بـ”أبو نعامة”

المحكمة: تقارير طبية أثبتت تدهور حالة البشير الصحية

تربية الخرطوم: إعاقات مستديمة لتلاميذ جرّاء التعامل”الأهوج” من معلمين

الحكومة: التعليم دين في”جبل عامر” متاحٌ حاليًا

صحيفة الحراك السياسي :

السعودية توقف صادر الهدي من السودان

“الشيوعي” يكشف لـ”الحراك السياسي” ملابسات احتجاز السلطات الجنوبية للخطيب ورفاقه

تجمّع المهنيين يكشف عن تحركات لعضو سيادي لإلغاء قرار حلّ النقابات

“الحرية والتغيير” لـ”الحراك السياسي”: الفلول والعسكريون يدعمون مبادرات لـ”مدنيين”

صحيفة اليوم التالي :

مركزي التغيير: لقاءات الآلية جيّدة وتقرّب وجهات النظر

الصحة تحذّر من علاج ملاريا يباع في الأسواق

تقرير طبي: حالة”البشير” خطرة ولا يمكن خروجه من المستشفى

جوبا تضع قيادات من الحزب الشيوعي قيد الإقامة الجبرية

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :

بعد زيارة الإمارات.. البيان الأول لجمال مبارك يثير جدلا وتكهنات سياسية

ماكرون يختار امرأة لرئاسة الحكومة

لبنان حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية في البرلمان اللبناني ومكاسب للمستقلين

روسيا : استسلام 993 جنديا أوكرانيا في مجمع آزوفستال (الأوروبية)

صحيفة الوطن :

تفاصيل إحتجاز قيادات الحزب الشيوعى بجوبا

قرارات سيادية لمعالجة إعسار المزارعين

الشرطة تواصل حملاتها وضبط عدد من المتهمين بعدد من المناطق

صحيفة السودانيٰ الإلكترونية :

البرهان يدعو لنبذ العنف والتفرقة لضمان استتباب الأمن

“حميدتي” يقدم النصح والإرشادات لسفراء السودان المتجهين لاستلام مهامهم الدبلوماسية…

مبارك المهدي يلتقي بوفد أمريكي في الخرطوم

كبلو لـ(السُّوداني): عدم التنسيق وراء احتجاز وفد الحزب الشيوعي بجوبا

شرطة الخرطوم تواصل حملاتها المنعية لمحاربة الجريمة ومداهمة عصابات (9 طويلة)

وقفة احتجاجية للعاملين بوزارة الصحة بجنوب دارفور

مكتب إعلام والي غرب دارفور يُطالب إعلام السيادي بالاعتذار لوصفه بـ(المكلف)

والي الخرطوم يصادق على ميزانية برنامج إسعافي لمياه الشرب

الدفاع المدني : خريف هذا العام سيكون فوق المعدل

صحيفة النيل الدولية :

حكومة جنوب السودان تعلن اخلاء سبيل قادة (الشيوعي)

بعثة الأمم المتحدة في السودان ترفض اتهامها بدعم الإفلات من العقاب

والي الخرطوم يوجه بتخصيص أراض سكنية للمغتربين بالولاية

برنامج إسعافي لمعالجة شح المياه بولاية الخرطوم

3 قتلى في احتجاجات رافضة لإعادة مشروع ابو نعامة الزراعي بسنار للبرير.

النيلين