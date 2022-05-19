صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: مستشفى الرازي بالخرطوم .. أمل بين حطام وطن





الدعوة الكريمة التى وصلتني من الصديق و زميل الدراسة البروفيسور أحمد عثمان حسن رزق لحضور إفتتاح مستشفاهُ (مستشفي ابوبكر الرازي) بحي الازهري مربع (٢) بجوار جامعة الرازي الاحد القادم ٢٢/ مايو الجاري . توقفت أمامها طويلاً فإن كتبنا قيل انه يؤدي خدمة دعائية مجانية لصديقه وإن (سكتنا) كتمنا فرحة وطن وبصيص أمل يقول أن الدنيا (لسه) بخير فى هذه الثلاث العجاف من عمر السودان .

المعلومات التى كتب عنها بعض الصحفيين عن هذا الصرح الوليد تجعل من (العيب) أن لا نحدث الناس عنه و من القصور أن لا نشجع القطاع الخاص الذى اصبح هو عماد إقتصاديات الدول المحترمة .

إذاً سأتوكل على الله و (الف عِمتي) يا (عب باسط) ونقصد به صديقنا عبد الباسط الذي نستصحبه ونستأنس بتبادل الرأي معه ونوجه له بعض ما يعترينا من اسئلة

و ليعتبر صديقنا (رزق) أن هذا المقال هو حضور و فرحة مع الحاضرين يوم الافتتاح المشهود و لنا عنده حق (بطاقة التأمين المجانية) لتغيير (الرُكب) و (بلالي الضهر) إذا ما جارت السنون على أجسادنا المنهكة (لا سمح الله) .

سيكثر الحديث (كما اتخيل) عن تكرار عبارة توطين العلاج بالداخل وما سيحدثه هذا الصرح العظيم داخل السودان و دول الجوار الافريقي . (طيب) يا (عب باسط) ماذا يعني توطين العلاج بالداخل ؟ و ماذا تعني السياحة العلاجية ؟ وما الفائده المرجوة لسكان جنوب الخرطوم وسكان هذا الحي (البخيت وسعيد فى روحو دي) ؟

أول حاجة يا صاحبي توطين العلاج يعني تتعالج فى وطنك مرتااح من غير سفر و خسارة و بعزقة وإبتزاز وبعملتك المحلية (الجنية الواااحد ده) (فهمت علي)؟

و اما السياحة العلاجية (فقال ليك) الناس البجونا من بره مُش حا يسكنوا و يأكلوا ويشربوا ويتفسحو؟ يعني بإختصار كده الزائر يضرب ليك فى (أمواج) حا يدفع يمشي لعوضية سمك حا يدفع يركب ركشة حايدفع و هكذا يعني يا ناس جنوب الخرطوم (الله أداكم) . وظائف عمل باااردة الا من ابي .

هذا المستشفى يا (عب باسط) به أكثر من (١٠٠) وحده عناية مكثفة تتصور عدد السراير العادية حا يكون كم ؟

اما الاجهزة فهى أحدث ما توصل اليه العالم اليوم ما فى حاجة موديل السنة الفاتت يعني (اخر فيرشن) ياخ قال ليك جهاز قسطرة قلب و(مش عارف) جهاز تفتيت حصاوي وأجهزة الاشعة والعادية والمقطعية والحاجات التانية (البكتبوها بالانجليزي) وما معروفا شنو برضو عندهم .

يعني (بالبلدي كده) لو كنت عندك حصوة فى المرارة او الكلي او الحالب من النوع البتسببها رسوم الجامعات واللا طلبات المدام او من (تلايف قحت) قال ليك يفتتوها ليك ومن غير جراحة كمان ! و برضو لو كنت من النوع البسفسف ساااي نيي ونجيض وحصلت ليك مشاكل فى الشرايين برضو عندهم احدث جهاز (سباكة) فى العالم و ايضا من غير جراحة يعني باختصار كده دكتور رزق الله يديهو العافية بقول ليكم ايها الناس

(استمتعوا بالرحلة ودعوا لنا القيادة)

اقصد العلاج .

ده غير المعامل (الماخمج) و طواقم الخدمات المساندة و الاطباء والاستشاريين .

وأهممم حاجة (يا عب باسط) قال ليك ان هذا المستشفى تم بناؤها أعلى مصنع للاكسجين !

(يا ولد ده كلام شنو) ؟

كيفن يعني ؟

والله ده الحاصل يا عمك

أقول ليك أنا يعني الناس ديل ما عندهم انابيب وكركبة و حكاية الحقوا الانبوبة فاضية امشوا املوها قبال المرحوم يموت !

لا لا كل وحدة موصلة (دااايركت) بهواها ومويتا وكهربتا ! تانى عاوزين شنو يا جماعة؟

يعني السيد المريض يتمدد يتمغي ساااي وهو يتلقى خدمة (خمسة نجوم) . مش ده كلامك يا دكتور ؟

أعتقد أن جامعة الرازي قد نجحت فى إستنساخ تجربة ناجحة جديرة ان تحتذي بين الجامعات الخاصة فالجامعة لم تتلقى قروضا ولا دعومات بنكية لتنفيذ هذا الصرح بل من مواردها الذاتية وحسن إدارتها استطاعت أن تهدي السودان هذا الحدث و الفرح يعني (من دقنو وأفتلو)

فكان لزامناً علينا تحيتها وتحية رئيسها و اركان حربه . وإستنهاض همم بقية الجامعات الخاصة ان تهدي الوطن مثل هذه الافراح والكرنفالات رغم وجع السياسة و (الحال الحرن) .

قبل ما أنسي : ــــ

السيد والي الخرطوم و السادة اتحاد اصحاب البصات واللواري السفرية والركشات و(ناس) ترحال فضلا أعيدوا حساباتكم وخطتكم فالوجه القادمة ستكون الازهري مربع (٢) . وكل فيما يخصة (فاهمني ياسطي)؟

يعني الحكاية محتاجة مواقف عربات ، ستات شاي ، آقاشي ، سمك ، طعمية ، صيدلية ، سجاير تمباك تسالي و (عيييك) .

و اما ناس (لى فى المسالمة غزال) و (مش عارف) (فى الخوجلاب ياقلبي منى شالك مين) !

فيليذهبوا بآهاتهم جنوبا ولا بأس ان نسمع منهم

الجميل الهادي …

الشفتو بى غادي …

فى لفة الرازي …

بتضحك ليه ؟ و انا بجيب حاجة من عندي مُش ده اللي حا يحصل يا بني ؟

صحيفة الانتباهة