حكاية بنت لابسة محترم وشايلة تلفون راقي جداً وعاملة ميج ذهبي للشعر تحتال عبر تطبيق بنكك





صديقنا معاوية عبد الرحمن ينجو من احتيال بنكك

وقد كتب القصة للفائدة العامة وعشان الناس تعمل حسابها

القصة كالتالي:

يوم الخميس ١٠:٣٠ مساء

جات بنت المحل لابسة لبس محترم وشايلة تلفون راقي جداً وعاملة ميج ذهبي للشعر قالت والله عندي حوجة ضرورية في كاش عايزة ٤٠ الف انزلها ليك بنكك قلت ليها طلبك موجود اديتها رقم الحساب عملت تحويلة لي حسابي بي واحد جنيه وعدلت الأشعار بي أربعين ألف في ظرف ثواني وقالت لي هاك الأشعار، الأشعار أخضر والتحويلة فيهو بي أربعين قلت ليها تمام هاك تلفونك، ربك رب الخير الهمني اني افتح حسابي راجعت الكشف لقيتها نازلة واحد جنيه .

قلت ليها قروشك ما نزلت لسه قعد تكورك كيف ما نزلت مش انت شفت الأشعار قلت ليها جيبي تلفونك نراجع تفاصيل المعاملات قالت خلاص أدق تلفون واديك تراجعوا ختت التلفون في اضانها وطلعت وانا طلعت مباريها لما عرفت اني شكيت فيها قطعت شارع الظلط بي سرعة شديدة وفي عربية منتظراها مدورة بوكو خالي لوحات طوالي ركبت واتخارجت.

العبرة من القصة دي انو الناس ما تتعامل بحسن النوايا في التحويلات المالية وم تثق في اي اشعار من زول ما بتعرفوا مالم تتأكد انو نتيجة المعاملة نزلت في الحساب.

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