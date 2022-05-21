



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 21 مايو 2022م

صحيفة الانتباهة :

“23” ألف تلميذ يجلسون لامتحان شهادة الأساس بالخرطوم غدًا

احتجاز”130″ ثائرًا في كافة السجون

“يونيتامس”: نعمل بتفويض من مجلس الأمن ولم نخالف مهامنا

فتح تحقيق في أحداث مشروع”كناف أبو نعامة”

تهديدات بإغلاق”بلف” نفط حقول شرق دارفور

صحيفة السوداني الإلكترونية :

والي غرب دارفور: أتوقع تحقيقًا من الجنائية الدولية حول أحداث”كرينك”

خالد عمر يردّ على”غاضبون”: لا انتقال ديمقراطي دون توحيد الجيوش

الشرطة تواصل حملاتها على أوكار الجريمة وتوقف 101 متهمًا

المقاومة: 28 معتقلاً ببورتسودان والسلطات تمنع الرعاية الصحية عن الموقوفين

الزراعة: تعاقد مع مصنع محلي لإنتاج الأسمدة لتوفير 25 ألف طن

صحيفة اليوم التالي :

آفريكاكوفنيدنشيال: الإمارات ترفض عودة الإسلاميين ومصر ترحب بحذّرٍ

تقرير بريطاني: كرتي يصنع المشهد من الخرطوم

القبض على عصابة متّخصصة في قطع وسرقة الأشجار بالخرطوم

حكومة الخرطوم تبدأ خطوة جديدة لفك الاختناقات المرورية

لجنة الأمن بسنار تؤكّد هدوء الأحوال بمنطقة أبو نعامة

صحيفة الوطن :

الأمين العام للشعبي :لسنا مع التيار الإسلامي وقررنا عدم التعامل مع المؤتمر الوطني

اطلاق سراح قيادات الحزب الشيوعي

فولكر:مهمتي إعادة السودان إلى المسار الإنتقالي

صحيفة النيل الدولية :

شبهات فساد تعطل تنفيذ طريق الحوش الشبونات والحداد السبيل

عضو مجلس السيادة يلتقي السفير المصري في الخرطوم

الافراج عن قادة الحزب الشيوعي بعد ساعات من الاعتقال

قرار فك ارتباط التأمين بالتمويل ينال استحسان المزارعين

د. عبد الباقي يشارك في تشييع أرملة البروفيسور عبدالله الطيب

الحكم بالسجن 3 سنوات على خروف قتل امرأة مسنة بجنوب السودان.

النيلين