صلاح غريبة يكتب: إشادة بالتجربة السودانية الملهمة في الهجرة





تعود بي الذاكرة إلى أغسطس 2018، حينما استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج الاسبق، وبحث الجانبان سبل التعاون لخدمة المغتربين والاستفادة من خبراتهم في المجالات المختلفة بما يخدم الصالح العام في البلدين الشقيقين.

أشادت السفيرة نبيلة بالتجربة السودانية في شئون المغتربين وقضايا الهجرة والاستفادة منها، وذكرت أن التعاون مع جهاز شئون المغتربين السوداني يعكس عمق العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني، وأن هناك تبادلاً للخبرات بين الوزارة وجهاز شئون المغتربين فيما يتعلق بالمغتربين خاصة المرأة المهاجرة والعلماء بالخارج وغيرها من الملفات المشتركة.

حينها أعرب السفير التهامي عن سعادته بالتعاون مع السفيرة نبيلة مكرم فيما يخص قضايا المهاجرين، مضيفًا أن التاريخ والجغرافيا يخدمان ذلك التعاون.

وتابع التهامي أن هناك واقعًا وقواسم مشتركة لصالح الجاليات، وأن روابط الشعب هي الأهم والأقوى، وصولا لرؤية مشتركة ومجالات تفاهم لتعزيز الدبلوماسية الشعبية.

ويوم الاربعاء 18 مايو الجاري، استقبلت السفيرة نبيلة، الوزيرة سعاد الطيب حسن، وزيرة العمل والإصلاح الإداري، لتبادل الخبرات حول قضايا الهجرة والعاملين بالخارج، وتعزيز التعاون المشترك في الملفات المتعلقة، وإعادت التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين، مثمنة ايضا، التجربة السودانية في التعامل مع ملف المغتربين، وتنظيم الجاليات السودانية حول العالم، مشيدة بدور الأندية والدور السودانية في الخارج، ودعم العمالة الوافدة حتى تستقر أوضاعها، فضلًا عن احترام القوانين للبلد المضيف.

ورحبت وزيرة الهجرة المصرية، بالتعاون وتبادل التجارب في العديد من الملفات مع السودان، ومن بينها الخبراء بالخارج.

وما بين 2018 و 2022, استعرضت الوزيرة تجربة مصر في مؤتمرات “مصر تستطيع” والذي تنطلق النسخة السادسة منه في ختام الشهر الجاري، وكذلك جهود عودة العالقين وإعادة الإدماج في مصر، والتنسيق بين مؤسسات الدولة لتوفير فرص استكمال الدراسة للطلاب العائدين من أوكرانيا في مصر.

وكما في الزيارة تلسابقة، اشادت الوزيرة بتجربة السودان في مجال المغتربين ولأنها ملهمة، و أشارت إلى التعاون السابق بين وزارة الهجرة وجهاز المغتربين، وهو ما أثمر عن فكرة إطلاق مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”، كما تناولت المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” ودورها في دعم الهوية، وكذلك البرامج الموجهة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج لتعزيز ارتباطهم بالوطن

صحيفة الانتباهة