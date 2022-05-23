روزالندا.. تحمل عداء راسخا لكل ماهو راسخ من قيم أهل السودان





روزالندا

روزالندا هي سفيرة بريطانية سابقة في السودان

هي صاحبة قصة البركاوي ذاتها

ما حللنا في مكان تفاوض الا وكانت روزا في الطرف الآخر و هي الممول والمحرض والراعي والظئر والأم الروؤم( على أنها أقرب ان تكون أبا منها أما) …

وهي تحمل عداء راسخا لكل ماهو راسخ من قيم أهل السودان وعقائدهم وأعرافهم.. تعمل حاليا في الشاتمهاوس وهو موئل البحوث والدراسات لأم أى سكس جهاز المخابرات البريطاني العتيد… فعلت الحكومة خطوة صغيرة شجاعة بطردها.. عسى ان تطرد المشار اليه بعد المستشار… أطردوا فولكر تفلحوا.

أمين حسن عمر

