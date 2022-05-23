



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022م

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :

الحزب الشيوعي: ارفعوا اياديكم عن السودان ومهمة ولد لباد انتهت

نظارات البجا: سواحل البحر الأحمر ليست للبيع أو إقامة المعسكرات

البرهان يتفقد مراكز امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم

عاصم البلال الطيب: مع سعيد حامد .. من داخل سوبر سينما نادى النيل العالمي

صحيفة الوطن :

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في السودان

الشيوعي يعلن عن تحالف جديد يضم الحلو وعبد الواحد

الشرطة تكشف تفاصيل أحداث تظاهرات السبت وإصابات وسط منسوبيها

الآلية الثلاثية تطالب بإيقاف العنف ضد المتظاهرين

السلطات تعتقل القيادية بالحزب الشيوعي آمال الزين

صحيفة الانتباهة :

اشتباكات قبلية دامية وسقوط قتلى في غرب كردفان

زيادة الدولار الجمركي إلى 445 جنيهًا

اعتقال الناطقة باسم”الشيوعي” واستدعاء قادة الحزب

نبيل أديب: فحص الأدّلة المادية لفضّ الاعتصام ربما يتطلّب توظيف الأقمار الصناعية بمحيط البلاد

وزارة الخارجية: دور الاتحاد الأفريقي وإيقاد إيجابي جدًا في العملية السياسية

صحيفة الصيحة :

الحكومة ترفض تجديد إقامة موظفة أممية تلقت”بركاوي” من البشير

ترك: لن يتمّ إغلاق الموانئ في المستقبل

والي كسلا: نبذل جهودًا لحلّ مشكلة العطش

خبراء يحذّرون من تحوّل الخرطوم إلى منطقة صحراء

“الثلاثية” تطالب بإجراء تحقيقات موثوقة في حوادث العنف

صحيفة الحراك السياسي :

الصحة: تدابير لمنع دخول”جدري القرود”

ترك في الخرطوم لتحريك قرارات لجنة حميدتي

عادل عبد الغني يقبل الترشّح لرئاسة الوزراء

مجلس المناهج يضيف التربية التقنية للمرحلة المتوسطة

صحيفة السوداني الإلكترونية :

إضراب مفتوح للعاملين بالسلطة القضائية وتوقف المحاكم بالبلاد

ضياع نتيجة”82″ تلميذة من قبل إدارة التعليم الخاص ببحري

الشيوعي يكشف تفاصيل اتّفاق كاودا مع الحلو وعبد الواحد

الثلاثية: قلقون من استمرار استخدام القوة المفرطة تّجاه المتظاهرين

صحيفة النيل الدولية :

مباحثات بين الخرطوم وجوبا حول النفط

(الشيوعي) يعلن عن اقتراب تأسيس “تحالف الأقوياء” والسلطات تعتقل آمال الزين

اتفاق بين الغرف التجارية والخطوط البحريةالسودانية بعودة الناقل الوطني

عمال المدارس الثانوية ببحري يسلمون مذكرة لممثل المجلس السيادي.

النيلين