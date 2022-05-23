من هي تبيان توفيق وأين تسكن وهل يعرفها ناجي الأصم وأمجد فريد؟





لأي قحاطي

صُباع ومُكربِن مني!! هاك الفُرشه دي عشان تكون جادِع تيار وماتتركِن(لأني حاسباك مكنه)

ـــــــٓــــ ـــــــٓــــ صيانه 🌹

أنا ماعندي معاك مشكله شخصيه ولا عندي معاك عداوه كل الشي الجمعني معاك هو نقطة الخلاف حول الأفكار والرؤى والعرض والطًلب والقبول والرفض للرأي وأخوهو الرأي الآخر ممكن نكون قاعدين قصاد بعض وأنا أكتب ليك الرقم ( سبعه) وانت من موضع جلوسك تقراهوا (ثمانيه) وهِنا لا إنت غلطان ولا أنا غلطانه!! لكن إختلفت زوايا الرؤيا،

أما بالنسبه لإنك شايفني أمنجيه وكوزه وكتائب شمس وإنقلابيه وقلاب تُراب وكورة شُراب فدا شيء طبيعي لأنو نحن كشعب سوداني وصلنا في مرحله من المراحل لدرجه بعيده من الغباء وبقينا نقول لكل الثوار والشباب الصنعوا الثوره دي لفظ يا( كوز/ياكوزه) لحدي ما فقدنا الوعي وفقدنا العناصر الفعاله أمثال دسيس وذنون وود الضي وخالد وهشام وكايروا ودعكر وكتيريين زيهم بسبب الخلاف في الرأي فقط وفي النهايه ما إستفدنا شي غير إننا صنعنا عدوان من مافي!!

ونفس الأنفه دي ماشت معاي في بدايات كتاباتي حول الممارسات الغير مقبوله لعناصر تجمع المهنين والحزب الشيوعي داخل قوى إعلان الحريه والتغير زمن العُتِل والعنجهه فما لقيت ردود غير كوزه وامنجيه وبقت بالنسبه لي عاديه ومامنها رجاء!!

عايز تعرف تبيان توفيق الماحي أكد تعال العمارات شارع 41 منزل (المحامي أكد) كان سألت أي شي في الشارع بِدلك لأنو من البيوت القديمه أو أمشي شارع 35 في غسال ملابس واحد أسألوا من (المحامي أكد)،،

أو ممكن تراجع أمجد فريد لو عندك معاو تواصل أو ممكن تراجع ناجي الأصم أو ممكن تراجع عضوا محامي دارفور صباح الخير عثمان لو بتعرفوا كل ديل بيعرفوا تبيان حق المعرفه من زمن المظاهرات كان فيها خمسين نفر في أبو جنزير ياوهمي!! إنت قايل التغير دا صناعة ملوك إشتباكات ولا تكوينات غاضبون الثوره دي كانت نتاج لأفكار مجموعات صغيرة خلّت كل شي وبقى عندها رأي في الناس الباعت وقبضت الثمن!!

كان سألت ولقيت إجابه ماعجبتك ماتتضايق فطبيعي الزول البيقفل الخط في وش ام شهيد وبيفصل المكالمه وقفل التلفون إنو يقفل تبيان وأبو أهلها زاتوا!!

أنت صديق في الصفحه

أنا بكتب رأي وبعبر عن آلامي وأفراحي وكل مكنوني حول الخاص والعام وبكتب بدون نفاق وبدون كذب وبدون تكلف وبدون دسدسه وبدون مجامله وبمعط العايز معط وبشكر الشايفاهوا عيني يستحق الشكر!! وبكره الزول الغبي وعامل فيها مكنه ومابحب الزول المُكربن الما بيشتغل إلا بالفُرشه والحك

✍️ ممكن تقرأ المكتوب لأنو بيعبر عن حقيقه أو ممكن ماتقراها إذا أنت بتضايق من قول الحقيقه!! المهم عندي انك ماتتشنج زياده عن اللزوم ولافي داعي إنك تطلع من طورك وتنقلب لي ببغاء وتشبكني كلام ماممؤثر!!

✍️ هسع الكهرباء قطعت وأنا شايفه احسن اسكت لحدي هنا وع كل حال أنا مبسوطه بوجودك هنا ونقاشنا سوا وقدر ما أحس بيك كًربنته بديك فُرشه عشان تقسم معانا يابايظ

تبيان توفيق