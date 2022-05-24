محجوب اوشيك يكتب: اسبوع المرور العربي تحت شعار ( مرور امن ومتطور)





محجوب اوشيك علي

انطلقت في الايام الماضية فعاليات اسبوع المرور العربي في كافة ولايات السودان تحت شعار (مرور آمن ومتطور) .

لا شك ان لشرطة المرور ادوار كبيرة وعظيمة في حياتنا كيف لا وهم ينفذون القانون ويحمونه عبر انتشار واسع وكبير في كل مدن السودان عبر النصح والارشاد والتوجيه والعقوبة في حالة الاخلال بقواعد المرور العامة والخاصة .

كثير من اصحاب المركبات وخاصة الذين لا يلتزمون بقواعد المرور والسلامه العامه يتضجرون من رجال المرور ويضعون في بالهم ومخيلتهم انه هنا ليقطع لهم ايصال مخالفة او يعاكسهم في الوصول الي وجهتهم ويتغافلون ان لرجل المرور مهمة عظيمة وجليلة ليحافظ علي سلامتهم في المقام الاول وهو من ينظم حركة المرور وهو من يسهل حركتهم ويعمل علي فتح المسارات ويوزع الادوار للسماح لهم في المرور عبر الاستوبات والتقاطعات ويعطي الاولوية للاسعاف والمشاه واصحاب الاعذار في مواقف انسانية واخلاقية ووطنية وهم اول من يهبون لنجدة الذين يصابون في حوادث السير ويسعون الي تقليل حوادث السير بتواجدهم المستمر في الشوارع الرئيسية والتقاطعات و(الاستوبات) وعلي جنبات الطرق السريعة في جميع انحاء البلاد .

رجال المرور يستحقون منا التحيه والتقدير وهم يتوسطون الشوارع يواجهون المخاطر والتحديات وينظمون حركة السير وفك الاختناقات ومعالجة الاشكالات والحوادث التي تحدث بين مستخدمي الطرق فعند تعطل اي من اشارات المرور للحظات تجد ان الطريق قد اغلق تماما بسبب ازدحام السيارات وعدم انتظام السائقين وعدم اعطاء الاولويه لبعضهم البعض فكل احد يريد ان يمر قبل الاخرين ،

التهنئة بمناسبة اسبوع المرور العربي لرجال المرور وهم يعملون في كافة الظروف والازمان في الصيف والشتاء والخريف والاعياد والعطلات الرسمية مضحين علي حساب صحتهم وراحتهم واسرهم خاصه في هذه الايام الصيفيه الحاره التي تمر بها العاصمه وبعض الولايات فتجدهم في وضح النهار منتشرين في مواقعهم يؤدون دورهم بكل جد واخلاص في مواقع تنعدم فيها حتي مياه الشرب مما يعرضهم لمخاطر قد تؤدي بحياتهم حالا او مستقبلا مع مرور الوقت .

هنالك بعض الممارسات والاخطاء التي يقع فيها مستخدمي الطريق عمدا او نتيجة اهمال و في بعض الاحيان لامبالاة في تحد للقانون وعدم مراعاة لحقوق الاخرين فالجميع شركاء في الطريق، فنجد من يتجاوز علامة الاشارة الحمراء ومنهم من يغلق الطريق بسبب تحية اخر في المسار المجاور ، ومنهم من يقود السيارة باستهتار وتهور وزيادة السرعة ، ومنهم من يقف في منتصف الطريق ويقوم بفتح الباب مباشرة دون تنبيه الاخرين بالاشارات او الاستئذان من الاخرين، ومنهم من يقود سيارة بدون لوحات او بدون ترخيص او عدم حصول السائق علي رخصة قيادة ، وعدم اعطاء الاولوية للمشاه خاصه اصحاب الاعذار وكبار السن والمرضي غيرها من التجاوزات التي نراها ونشاهدها كل يوم في حياتنا.

اما فيما يتعلق بالمشاه يجب علي المشاه عند قطع الطريق النظر يسارا ثم يمين ثم يسارا في حالة عدم وجود سيارة عليه ان يعبر الي الناحية الاخري ، هناك بعض المشاه لا يلتزمون بعلامات المشاه والتقاطعات فنجد بعضهم يتحدث بالموبايل وهو يقطع الطريق او يمشي ببطء وعدم اهتمام للسيارات وبعضهم يعبر التقاطع واشارة المرور خضراء وغيرها من الاخطاء والتجاوزات التي لا يسع المجال لذكرها عبر هذه النافذه .

تواجه مستخدمي الطرق في بلادنا العديد من الصعوبات والتحديات التي يجب علي الدوله الاهتمام بها ومعالجتها خاصة واننا مقبلين علي فصل الخريف مثل رصف الطرق بالاسفلت وتسوية الحفر خاصه في الشوارع السريعه والتقاطعات (الاستوبات) ، وازالة التشوهات والاتربة والرمال والاوساخ من علي جنبات الطرق ، واصلاح اشارات المرور ، وازالة اعمدة الانارة التي سقطت علي الارض او التي علي وشك السقوط ، وضع علامات المرور التحذيرية في الاماكن الخطرة .

كما يجب علي المواطن الالتزام بتوجيهات رجال المرور واحترامهم واعانتهم في اداء دورهم علي اكمل وجه فالجميع مكمل للاخر ونعمل معا من اجل بلادنا وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها ونوجه طاقاتنا وامكانياتنا للبناء والنهضه التي ننشدها .

نتمني ان تختفي كل هذه الظواهر السالبة والتجاوزات من الجميع حتي نحقق جميعا شعار هذا العام ( مرور آمن ومتطور ).

والله الموفق

كل عام والجميع بخير

صحيفة الانتباهة