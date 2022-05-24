معتصم محمود يكتب : عطا المنان جاااااط المنتخبات!!!





علمت من قيادي بنادي الأمل أن الهلال طلب استعادة نجمه سليم برشاوي بعد المستوى المبهر الذي قدمه بالممتاز والذي أدى لاختياره للمنتخب.

طلب الهلال يؤكد ان القطاع الرياضي متابعٌ جيد لمنافسة الممتاز وجاهز تماماً لسد ثغرات الفريق.

طلب برشاوي يؤكد ان القطاع الرياضى إيجابي التفكير من واقع تصحيح الأخطاء أولاً بأول.

إدارة الامل أبدت كامل التعاون مع الهلال وقالت للعليقي (برشاوي ولدكم وإنتو أهلو).

إدارة الامل تعلم أن الهلال دفع نصف حافز إعادة برشاوي للفهود، لذا أرادت رد الجميل، علماً بأن عقد اللاعب مع الامل لموسم واحد لا غير.

(8) أسابيع فقط تعيد برشاوي للهلال.

سليم ابن الهلال سعيد أيما سعادة بالعودة للقلعة الزرقاء التي قدمته للشهرة والأضواء.

حتى وهو بعيدٌ عن الهلال تتدفق عليه خيرات الازرق ذلك ان مباراة الهلال مع الأمل قدمته للمنتخب.

خاض سليم (16) مباراة مع الأمل كان فيها النجم الأبرز، لكن مباراة الهلال وحدها محط الأنظار والمعبر للمنتخب.

برشاوي الذي يعشق الهلال، ظل يداوم على حضور مباريات الهلال بعطبرة قبل أن يرتدي شعار الأمل، وله صورة بمنزله وهو يافعٌ يحمل علم الهلال بالمدرجات.

الآن بمعسكر جياد يظل برشاوي ملازماً للاعبي الهلال بالغرف وصالة الطعام.

هلا باللاعب الأفضل في الرواق الأيسر.

استعادة برشاوي يحل مشكلة الرواق الأيسر ويُوقف التوليف.

فارس الذي كان يركض من الراية للراية حتى يعكس أمام مرمى الخصم عليه في الموسم القادم إرسال الكرة لبرشاوي.

بعودة سليم، الهلال في السليم.

لو لم يضم الهلال غير برشاوي في التسجيلات المقبلة لكفاه.

برشاوي أهم من أي محترف قادم لسبب بسيط، إنه بطيخة حمراء وحلووووة وغيره بطيخة مقفولة كل الاحتمالات فيها واردة.

بالمناسبة الامل تراجع عن شكوى الهلال في جيرالد.

خلف الشكوى مريخاب الامل الذين يحبون المريخ اكثر من الفهود.

عقلاء الامل عطّلوا الشكوى ولسان حالهم يقول: 100 ألف رسوم شكوى فالصو، أحق بها لاعبو الامل.

كبسولات

اتحاد عطا المنان اختار جياد لمعسكر المنتخب.

المعسكر في جياد والتمارين في كوبر!!

المعسكر في الجزيرة والتمارين في الخرطوم!!

على مرمى من ملعب التمارين هناك فندق سبق أن تواجد فيه المنتخب.

بشارع النيل هناك فندق (ايوا) على بُعد خمس دقائق من الملعب.

خيارات عديدة للمنتخب، لكنهم اختاروا الجزيرة توفيراً للمنصرفات!!

المعسكر في الجزيرة والتمارين في الخرطوم، سابقة لم تحدث إلا في عهد هذا الاتحاد المكلوم.

استاد الكاملين أقرب من كوبر يا هؤلاء رغم ان اتحاد سيف كلكول حوله لحواشة.

ما يحدث في ساحة المنتخب لا يبشر بخير.

معسكر بلا وديات بعد اعتذار الجنوب وبلا ملاعب بعد الخروج من الخرطوم!!

نقولها صادقين، ألغوا المعسكر وأعيدوا الدوري.

الدوري افضل اعداد للمنتخب.

افضل هدية تقدمها لمنتخب موريتانيا أن تُواجهه بلاعبين لم يخوضوا مباريات تنافسية من ثلاثة أسابيع.

عطا المنان جاااااط المنتخبات.

من السلطان لعطا المنان يا قلبي لا تحزن.

صحيفة الصيحة