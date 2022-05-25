معتصم محمود يكتب : تجارة البطولات





أعلن الاتحاد العام استضافته لمنافسات سيكافا تحت سن الـ 20!!

الاتحاد الذي بادر لاستضافة سيكافا لما دون الـ20 لا يملك منافسة لهذه الفئة!!

حتى العدد البسيط من لاعبي هذه الفئة الذي كان يشارك في الممتاز تم حرمانه من اللعب بإلغاء فقرة ما دون السن من لائحة المنافسة!!

ألغوا بند الشباب من اللائحة في إطار إزالة آثار شداد والسلطان !!

قرر الاتحاد استضافة البطولة وهو العاجز عن سداد مرتبات منسوبي الاتحاد لثلاثة أشهر متتالية !!

عجز عن توفير مستحقات الاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية حتى تمرد بعضهم .

منتخب يقيم في الجزيرة و يتمرن في بحري تخفيفاً للمنصرفات و بعد هذا يستضيف سيكافا !!

المليارات التي سيتم إهدارها في منافسة فاشلة أولى بها تأهيل الملاعب .

نعم اصرفوا المليارات على تأهيل الملاعب الخربة التي تسببت في مئات الإصابات .

اعلان الاتحاد استضافة البطولة يعني موافقة الوزارة .

الوزارة التي وافقت لاتحاد عطا المنان باستضافة سيكافا هي ذاتها التي رفضت لاتحاد شداد!!

اتحاد شداد خطط لاستضافة سيكافا للكبار في إطار استعدادات المنتخب الأول للاستحقاقات الأفريقية.

شداد طلب الاستضافة وخزانة الاتحاد عامرة بالدولاااااااار .

الفائدة الفنية حاضرة والمال موجودٌ و رغم ذلك رفضت الوزارة التي وافقت الآن على استضافة سيكافا لما دون الـ(20) رغم غياب المال وانعدام الجدوى الفنية!!

ازدواجية المعايير و خضوع الوزارة بالكامل لسطوة الاتحاد أمرٌ مؤسفٌ لكنه متوقعٌ.

عندما تكون الوزارة بلا وزير و تبقى تحت إمرة الموظفين نصبح في مثل هذه الفوضى التي نعيش.

لا نريد اتهام قيادة الاتحاد بتجارة البطولات لكنا نسأل فقط ، لماذا تتزامن بطولات سيكافا مع هذه المجموعة بالذات !!

لماذا يصبح تنظيم البطولات الهم الشاغل على الدوام لهذه المجموعة!!

سيكافا للمنتخبات، سيكافا للاندية و الآن سيكافا لما دون الـ(20)!!

بالمناسبة، لماذا لا يحدثنا (مكوك البطولات) ولا أقول تجارها، عن كلفة سيكافا!!

كم هي الميزانية التقديرية و من أين المصادر !!

نقول واللا نخلي الطبق مستور.

كبسولات

ورد في بعض الوسائط خبر مغلوط عن اشادة النهضة بتصريحات عطا المنان التي رحب فيها بدعم الشركات و الأفراد للمنتخبات.

عطا المنان ليس أمامه غير الترحيب بدعم المنتخب ذلك ان المنتخب منتخب الوطن وليس ملكاً لعطا المنان حتى يوافق على الدعم او يرفض.

الكل يعلم الازمة المالية التي يمر بها الاتحاد والتي وصلت مرحلة غياب المرتبات عن صغار العمال، وعليه فإن التبرعات مطلوبة وبشدة.

النهضة تعرف تماماً من هو وراء كل الملاحقات الكيدية واللا أخلاقية لعضويته.

تعرف النهضة أعضاء اللجان العدلية و عيال من .

تعرف من وراء وزيرة الجنينة و مجلس جلال الذي حاولوا فرضه على اتحاد الخرطوم.

النهضة تعرف كل شئ وسترد في الوقت المناسب بالوسيلة المناسبة.

كل من سبّب الاذى ينال عقابه في الوقت المناسب بالطريقة التي نريد.

أعضاء اللجان العدلية سلام!!

سلام خاص لمندوب الأمل السابق وكل عيال محمد حلفا .

مداولات اللجان عندنا بالكااااامل يا عزيزي العطبراوي، انكرب بس.

(وسيعلم الذين ظلموا…..).

صحيفة الصيحة