



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022م

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :

– تورط نظامي في محاولة تهريب (11) كيلو ذهب

– مقتل 6 مواطنين على الأقل في اشتباكات قبلية بغرب كردفان

– اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب .. حفيد دينار والعشرة الأوائل .. بين رقص دارفور الهجوري وموسيقى تركيا الأرابيسك

صحيفة الوطن:

– نائب رئيس حزب الأمة “للوطن”: فولكر دخل خلسة لتنفيذ أجندة مرفوضة

– تفاصيل حريق ضخم يقضي على البضائع بميناء سواكن

– تورط شرطي في محاولة تهريب “11” كيلو ذهب عبر مطار الخرطوم

– الحرية والتغيير :الوضع في البلاد على حافة الخطر

صحيفة الانتباهة :

-أعطال بجهاز التحصيل وعجز حكومي في تجهيز رواتب مايو

-“تلف” مستند اتّهام أساسي بقضية قتل المتظاهرين

-كرتي: لم أتفاجأ بسقوط”الإنقاذ”

-وجدي صالح:”فلنتحدّ ليكون الطوفان”

-رئيس القضاء يحقق في مزاعم انتهاكات طالت معتقلين داخل السجون

صحيفة اليوم التالي :

-مبعوث سلفاكير: فتح المعابر بين البلدين قريبً

ا-تورّط شرطيّ في تهريب ذهب عبر مطار الخرطوم

-رئيس القضاء يتعهّد بالتحقق من مزاعم انتهاكات معتقلين

صحيفة الحراك السياسي:

-الشيوعي: لسنا حجر عثرة للثورة..لكنّنا شوكة حوت للانقلابيين

-مدير مياه الخرطوم يتوّعد بفصل المخالفين لإجراءات توصيل الشبكات

-مقاومة الخرطوم تعلن وجهة موكب الخميس

-ضبط بضائع وأدوية محظورة مهرّبة من دولة مجاورة

صحيفة الصيحة :

-تيار داخل الأمة القومي يطالب بإجراء إصلاحات في الحزب

-قوى سياسية تنتقد إحاطة فولكر لـ”مجلس الأمن

-حريق هائل يقضي على بضائع ضخمة بميناء سواكن

-البرهان في القلابات: الجيش سيظلّ الحارس الأمين لحدود وأمن البلاد

-الكشف عن صدور منشور الهيكل الراتبي لمساعدي التدريس

صحيفة السودانيٰ الإلكترونية :

– كرتي: لا أعذر المكون العسكري وتدهور أوضاع الإنقاذ كان غير قابل للعودة

– الدفاع المدني يحتوي أكبر حريق في ميناء سواكن

– مبارك الفاضل: فولكر منحازٌ لمجموعة الأربعة ويعمل لإعادتهم إلى السُّلطة

– بريطانيا: يجب تجديد ولاية (يونيتامس) وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإيقاف العنف ورفع حالة الطوارئ بالسودان

– حرق قرية “المسبّعات” ومقتل 7 أشخاص في اشتباكات قبلية بغرب كردفان

– تدابير صحية عاجلة بالبلاد لتلافي مرض جدري القرود

– مسلحون ملثمون ينهبون مشروعاً زراعياً بالقضارف بعد تقييد العاملين

– عقار: إلحاق عدد من قوات الحركة الشعبية بالجيش والمخابرات والشرطة

– المحكمة: عقوبة مدبري انقلاب الإنقاذ قد تصل للإعدام

– الوطني المحلول ينفي التعديلات برغم تأكيدات الشورى إجراءها

– حكومة كسلا: مقتل “3” أشخاص وجرح 3 آخرين في اشتباك قبلي

– وقفةٌ احتجاجيةٌ للعاملين بصحة نيالا وتلويح بالإضراب

صحيفة النيل الدولية :

– أعمل إعجاب بصفحة السعادة و أكتب تعليق لتصلك منشوراتنا لحظة بلحظة

– الآلية السياسية الأمنية تجيز إنشاء إشرافية مشتركة لمنطقة آبييه

– د.سلمى تطّلع على ترتيبات إجراء امتحانات الشهادة السودانية في موعدها

– الشرطة تصدر بيانا حول ضبطية سبائك الذهب بالطائرة الإثيوبية

– الأمم المتحدة: ارتفاع أعداد النازحين في السودان لـ 3.1 ملايين شخص.

النيلين