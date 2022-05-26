أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022م
صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :
– تورط نظامي في محاولة تهريب (11) كيلو ذهب
– مقتل 6 مواطنين على الأقل في اشتباكات قبلية بغرب كردفان
– اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب .. حفيد دينار والعشرة الأوائل .. بين رقص دارفور الهجوري وموسيقى تركيا الأرابيسك
صحيفة الوطن:
– نائب رئيس حزب الأمة “للوطن”: فولكر دخل خلسة لتنفيذ أجندة مرفوضة
– تفاصيل حريق ضخم يقضي على البضائع بميناء سواكن
– تورط شرطي في محاولة تهريب “11” كيلو ذهب عبر مطار الخرطوم
– الحرية والتغيير :الوضع في البلاد على حافة الخطر
صحيفة الانتباهة :
-أعطال بجهاز التحصيل وعجز حكومي في تجهيز رواتب مايو
-“تلف” مستند اتّهام أساسي بقضية قتل المتظاهرين
-كرتي: لم أتفاجأ بسقوط”الإنقاذ”
-وجدي صالح:”فلنتحدّ ليكون الطوفان”
-رئيس القضاء يحقق في مزاعم انتهاكات طالت معتقلين داخل السجون
صحيفة اليوم التالي :
-مبعوث سلفاكير: فتح المعابر بين البلدين قريبً
ا-تورّط شرطيّ في تهريب ذهب عبر مطار الخرطوم
-رئيس القضاء يتعهّد بالتحقق من مزاعم انتهاكات معتقلين
صحيفة الحراك السياسي:
-الشيوعي: لسنا حجر عثرة للثورة..لكنّنا شوكة حوت للانقلابيين
-مدير مياه الخرطوم يتوّعد بفصل المخالفين لإجراءات توصيل الشبكات
-مقاومة الخرطوم تعلن وجهة موكب الخميس
-ضبط بضائع وأدوية محظورة مهرّبة من دولة مجاورة
صحيفة الصيحة :
-تيار داخل الأمة القومي يطالب بإجراء إصلاحات في الحزب
-قوى سياسية تنتقد إحاطة فولكر لـ”مجلس الأمن
-حريق هائل يقضي على بضائع ضخمة بميناء سواكن
-البرهان في القلابات: الجيش سيظلّ الحارس الأمين لحدود وأمن البلاد
-الكشف عن صدور منشور الهيكل الراتبي لمساعدي التدريس
صحيفة السودانيٰ الإلكترونية :
– كرتي: لا أعذر المكون العسكري وتدهور أوضاع الإنقاذ كان غير قابل للعودة
– الدفاع المدني يحتوي أكبر حريق في ميناء سواكن
– مبارك الفاضل: فولكر منحازٌ لمجموعة الأربعة ويعمل لإعادتهم إلى السُّلطة
– بريطانيا: يجب تجديد ولاية (يونيتامس) وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإيقاف العنف ورفع حالة الطوارئ بالسودان
– حرق قرية “المسبّعات” ومقتل 7 أشخاص في اشتباكات قبلية بغرب كردفان
– تدابير صحية عاجلة بالبلاد لتلافي مرض جدري القرود
– مسلحون ملثمون ينهبون مشروعاً زراعياً بالقضارف بعد تقييد العاملين
– عقار: إلحاق عدد من قوات الحركة الشعبية بالجيش والمخابرات والشرطة
– المحكمة: عقوبة مدبري انقلاب الإنقاذ قد تصل للإعدام
– الوطني المحلول ينفي التعديلات برغم تأكيدات الشورى إجراءها
– حكومة كسلا: مقتل “3” أشخاص وجرح 3 آخرين في اشتباك قبلي
– وقفةٌ احتجاجيةٌ للعاملين بصحة نيالا وتلويح بالإضراب
صحيفة النيل الدولية :
– أعمل إعجاب بصفحة السعادة و أكتب تعليق لتصلك منشوراتنا لحظة بلحظة
– الآلية السياسية الأمنية تجيز إنشاء إشرافية مشتركة لمنطقة آبييه
– د.سلمى تطّلع على ترتيبات إجراء امتحانات الشهادة السودانية في موعدها
– الشرطة تصدر بيانا حول ضبطية سبائك الذهب بالطائرة الإثيوبية
– الأمم المتحدة: ارتفاع أعداد النازحين في السودان لـ 3.1 ملايين شخص.
النيلين