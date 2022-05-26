معتصم محمود يكتب : حرب الأسفار في الاتحاد العام!!!





معركة (ذات الأسفار) بالاتحاد العام أمس الأول كانت مشهودة وافضل من أقوى أفلام الكاوبوي.

ملاسنات حادة بين اثنين ممن احتكرا تدريب المنتخبات حول السفر لتركيا!!

حادثة لا يمكن أن تحدث في اتحاد محترم يعمل بمؤسسية.

المنتخب الرديف تم توليفه لخاطر عيون ابراهومة بعد أن بات على أبواب الخروج من المريخ، لكن التونسي فاجأ ابراهومة وطلب استمراره .

بغياب ابراهومة، تم تعديل الخطة ودخول آخر مكانه .

منتخب الرديف جاء على حساب الأولمبي وهو اصلاً رديف الاول، مما حدا بمدرب الأولمبي للاحتجاج العنيف الذي شهده مقر الاتحاد في رابعة النهار .

مُلاسنات أكدت ان معتصم جعفر قاعد ساااااي .

لو كان لمعتصم اي وجود لما حدث ما حدث .

معتصم فلاحتو بس في ادروب الممنوع في اكل الفطور بالمكتب !!

الكل يفطر في المكتب إلا أدروب المظلوم .

(4) سنوات قضاها بروف شداد بالاتحاد العام لم تشهد تنازعاً واحداً في السفر .

العجيب ان الصراع والملاسنات حول السفر تدور داخل شُلة واحدة (عيال عطا المنان) !!

شُلة احتكرت منتخبات السودان !!

اجهزة فنية و إدارية، كلها من ذات الشُّلة!!

مدربون محترمون وكفاءات فنية لا مكان لها في المنتخبات لأنهم خارج منظومة عيال عطا المنان .

كفاح، الجنرال صلاح، محمد الطيب، د. معتصم وغير هؤلاء كُثرٌ لا مكان لهم في المنتخبات لأنهم ليسوا من عيال عطا المنان !!

عبد المهيمن مثلاً يستحق أن يكون مديرا إداريا للمنتخب لكن ذلك لن يتم، لأنه ليس من عيال عطا المنان!!

إداريو المنتخبات مؤهلهم الوحيد انهم من عيال عطا المنان !!

مُشرف المنتخب، رئيس اتحاد محلي !!

لم يحترم بكري المناقل الكرسي الذي يجلس عليه كرئيس اتحاد محلي كبير ورضي بالمنصب الوضيع .

كان على بكري الاستقالة من رئاسة اتحاد المناقل قبل قبول وظيفة (أفندي) بالمنتخبات .

عموماً نحن نتفرج في عجائب من زعموا انهم أتوا للتغيير.

نقر ونعترف انهم صدقوا، فالتغيير الذي نراه عجيب وغير مسبوق.

حتى مريم قالت (شغل زي دا أصلو ما شفنا).

مريم هي ست الشاي التي تجلس جوار الاتحاد.

كبسولات

قرر الاتحاد العام تسليم كل نادٍ (3) آلاف دولار من المبلغ المتفق عليه (10 آلاف) !!

الأندية سبق أن رفضت (5) آلاف دولار، و ها هي الآن تجد اقل مما رفضت بالأمس !!

بعد أشهر من المماطلات، الاتحاد يعرض 30% فقط من الاستحقاق.

الاتحاد ضامن للعقد و ها هي الشركة تتنصل عن التزاماتها !!

الاتحاد يحابي الشركة وإلا لماذا هذه المعاملة الناعمة والتواطؤ مع الغريب؟!

لماذا لا يستجيب الاتحاد لمطالب الأندية ويفسخ العقد ؟!

لا ادعم المعلومات التي تقول ان الشركة مجرد واجهة، وان حكاية الرعاية عملية استثمارية لأحد قيادات الاتحاد.

لا ادعم تلك المعلومات لكن الواقع يشير لأمر كهذا.

شركة مصرية مسجلة في موريشص و تعمل بالسودان !!

شركة تشتري البث بالدولار وتمنحه بالمجاااان !!

هناك امر ما يجري في الخفاء .

قلبي مع الأندية وهي تعاني مع أسوأ اتحاد.

صحيفة الصيحة