الغالي شقيفات يكتب : الدولة وخطاب الكراهية





تناولنا في هذه الزاوية، عدة مرات خطاب الكراهية وأثره في المُجتمع وغياب الدولة للقيام بدورها في مُحاربة هذا الخطاب ومُحاسبة المُحرِّضين، ويوضح القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكلٍ خاص تصنيفات مُعيّنة من “خطابات الكراهية” الحادّة التي يجب على الحكومات منعه. وهذا يَشمل الخطاب الذي يُروِّج بشكلٍ فاعلٍ للكراهية التّمييزية بطريقة تُحرِّض الناس على ارتكاب الأذيّة بحق المجموعة المُستهدفة، لمُجرّد انتمائهم لعرق أو هوية مُعيّنة. ومعظم المُحرِّضين هم خارج البلاد وذوو ثقافة وعلم محدود يتبنون قضايا عرقية رُسمت لهم من جهات غير معلومة أو واضحة كإنشاء جيش على أسس عرقية والتحريض ضد مكونات أصيلة ساهمت في إنشاء وبناء الدولة السودانية، وقدّمت المُهج والأرواح لحفظ وصون وكرامة البلاد، والدولة الآن تنصّلت عن مسؤولياتها في التّصدِّي لمثل هذه الخطابات وتركت كل قبيلة تُدافع عن نفسها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمس الأول استمعت الى الناشط الأبرز في وسائل التواصل الاجتماعي الأستاذ آل وداعة، وجّه حديثه لناشط من أحد التحالفات العنصرية، مُهدِّداً بجلبه عبر الانتربول أو أغلال السفارة الفرنسية، وما كان لآل وداعة أن يقول مثل هذا الكلام إن كانت الدولة تقوم بواجبها في مُلاحقة المُحرِّضين عبر الانتربول أو مُخاطبة سفارات الدول التي يُقيمون فيها، وخطاب الكراهية الآن ليس محصوراً في دارفور، بل في كل السُّودان وامتدّ إلى الدول المُجاورة تشاد وليبيا، وأحداث منجم كري بقدي التشادية التي قُتل فيها المئات أغلبهم من القبائل العربية، بينهم سودانيون، ووزارة الخارجية صامتة وكأن شيئاً لم يحدث والأحداث المُتطوِّرة في المثلث قد تمتد إلى داخل السودان، ولأول مرة أسمع فزعاً للقبائل العربية في ليبيا، ويقال إنهم فقدوا عدداً من أبنائهم في المناجم، ولذلك قاموا برد فعل واضح من خلال الفيديوهات المُنتشرة والدعوة للعنف والحرب والتعبئة العرقية مجرمة في قوانين الأمم المتحدة، وحظرت المادة 20 من العهد وبالقانون «أية دعاية للحرب» و«أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العُنصرية أو الدينية» تُشكِّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العُنف.

وناشطو دارفور وتشاد الذين يُقدِّمون خطاب الكراهية العرقية هُم طالبو لجوء في دول قوانينها تحظر وتجرم مثل هذه الخطابات، والسّفارات في الخارج مُحتاجة إلى مُراجعة الكادر العامل فيها، ومسألة التغيير في السفراء أصبحت حتمية وضرورية لأنّهم لا يُراعون مَصالح الشعب والخطر الذي يُهدِّده، يعني بالواضح ما شايفين شغلهم.

وحتى لا تفقد الدولة شرعية التمثيل، عليها العمل بجدية في لجم دعاة الكراهية العرقية، فكل شيء قابلٌ للتغيير.

صحيفة الصيحة