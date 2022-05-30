معتصم محمود يكتب : اللاعب الذي يصنع الفارق





عقب فشل عمومية صالة برستيج التقت التطبيع بالإعلام الهلالي في مؤتمر حاشد بمكتب سوباط.

يومها انتقدت اختيار صالة أفراح للعمومية واقترحت قاعة الصداقة لتوفر الضوابط الأمنية.

التطبيع عملت بالمُقترح وشدّدت في التأمين فكان هذا اليوم البهيج، يوم الهلال، يوم الاستقلال.

إلى جانب اختيار المكان وفَرض التأمين كانت هُناك جُملة أسباب ساهمت في الإنجاز الفخيم وأول ذلك حضور الحكيم.

ناشدت الرجل بالحضور عبر هذه الزاوية باعتباره كبير البيت وقد استجاب وحضر رغم الغضروف الذي يمنعه حتى الذهاب للمكتب.

حضر الحكيم وكان اللاعب الذي صنع الفارق.

حين بدأ مخطط التخريب لنسف الجمعية تَقدّم الحكيم وقال كلمة كانت كالماء الذي سُكب على نار الخلاف.

كلمات طيبات أعادت العُمومية لمسار الانضباط فكانت الإجازة بالأغلبية الساحقة.

فشلت مُحاولات الصبية والمُندسين في تخريب يوم الاستقلال.

انتخاب اللجان العدلية والانتخابية كان الشوط الثاني من مباراة التحرير وقد مرّت بسلام.

التصفيق والهتاف الذي صاحب الإجازة معيار عملي لشعبية سوباط ولجنته.

سوباط الذي وجد معاناة في الدخول والخروج لا مُنافس له على الرئاسة.

إجازة النظام الأساسي بتلك الأغلبية الكاسحة استبطن إجازة سوباط رئيساً للكيان .

مروا على الهلال عشرات الرؤساء لكن سوباط يبدو مميزاً وسط كل هؤلاء.

مميزاً كونه أول رئيس للهلال بعد الاستقلال.

كل الرؤساء السابقين حكموا الهلال التابع للوزارة أو المفوضية أو الاتحاد المحلي ثم العام.

سوباط اول رئيس للهلال المستقل، سيد نفسه.

▫️على سوباط أن يشرع منذ الآن في اختيار مجلسه المنتخب.

▫️لجنة التطبيع الحالية فُرضت على سوباط، لم يختر فيها غير العليقي وهداية الله.

▫️اختيار الثنائي يؤكد أن الرجل يُحسن الاختيار .

▫️نُريد مجلساً من شاكلة العليقي وهداية الله، باختصار نُريد مجلس رجال أعمال لا مجلس أفندية.

▫️ليت لجنة الانتخابات تضع ضوابط صارمة للترشح.

▫️مليار رسوم الترشح لعضوية المجلس، 5 مليارات للضباط ، 10 مليارات للرئاسة.

▫️للعلم المليار ليس بالمبلغ الكبير، فهو اقل من ألفي دولار .

▫️معاً إلى الهلال الجديد ، هلال الألقاب ، رجال الأعمال .

▫️في الفؤاد ترعاه العناية.

كبسولات

▫️مطالبة المريخ ببرمجة مباراة الهلال و الأهلي عبّرت عن جهل مجلس المريخ ذلك أن المباراة كانت بالأبيض لا بورتسودان.

▫️بسبب سباعية الهلال طار برج من عقل المريخاب فباتوا لا يفرقون بين بورتسودان و عروس الرمال .

▫️يفكرون في الهلال اكثر من فريقهم التعبااااان .

▫️شخصياً لا ألوم المريخاب ، ألوم مثلث الرعب الذي فعل كل هذا بهم .

▫️ ألوم الغربال ومويس والشعلة.

▫️مثلث رُعب حقيقي بقيادة الغربال ماكينة الأهداف التي عادت للدوران.

▫️الغربال أبو شريحتين، يصنع ويحرز.

▫️الغربال الذي قال عنه عرابهم (الغربال لديه ثلاثة عقود ولن يلعب للهلال)!!

▫️عرابهم الذي زعم أن مويس مصابٌ والهلال اشترى الترماي!!

▫️الترماي داس الوصيفاب.

▫️إعلام المكرمات سبب بلاوي الوصيفاب.

صحيفة الصيحة