السودان ..غياب الحقائق





محجوب الخليفة

▪️يعجبني نزيه الأحدب صاحب برنامج فوق السلطة بقناة الجزيرة عندما يتخير حكايات تتوافق مع الموضوع الذي يتناوله في كل حلقة، حيث تنتهي كل حلقة بحكاية طريفة تؤشر وبسخرية واضحة الي مفارقات الحكام وغباء اهل السلطة، فقد ذكر في احدي حلقات برنامجه حكاية تناسب حال الشعب السوداني في الوقت الراهن ،تقول الحكاية ان رجلا في احدي الممالك أساء الأدب وأرتكب ما يعاقب عليه القانون فاعتقلوه ثم عرض علي القاضي فخيره القاضي ان يختار واحدة من ثلاث عقوبات، أما ان يدفع غرامة مالية ،أو يصفع بيد جلاد المحكمة أو يقضم قرونا من الشطة اوالفلفل الحار، فأختار الرجل قضم قرون الشطة،ولكنه وقبل ان يصل الي قضم القرن الرابع صعب عليه المواصلة ،فقال للقاضي ،تراجعت عن قضم الفلفل، واقبل بالصفع، ولكن الرجل تراجع مرة اخري عندما عجز عن الصبر علي صفعات يد الجلاد الخشنة والمكتنزة ، فصاح مستنجدا بالقاضي، قائلا قبلت بالعقوبة الاولي يقصد دفع الغرامة المالية، ثم اخرج المبلغ وهو في حالة يرثي لها وقدذهب الي المستشفي وهو يعاني الألم والخسران وكأنماحال الشعب السوداني في الوقت الراهن تشبه حال ذاك الرجل .

▪️فنحن شعب خرج شبابه في ثورة مشهودة، يطالب بالحرية والسلام والعدالة، ورفعت الجماهير مطالبها بإسترداد أموال الشعب من الفاسدين ومحاكمة الجهات التي أساءت استخدام السلطة وتعمدت التفريط في هيبة الدولة ومؤسساتها،فإذا بالثورة تتحول الي مسخ مشوه ،لأن جهات خبيثة تسللت وسط الثوار ،وهي ذات الجهات التي افسدت وثيقة التوافق بين المكونين المدني والعسكري ، ثم هي نفسها ذات الجهات التي صنعت المؤامرة الكبري ضد الشعب والوطن والتي حيكت في عاصمة جنوب السودان ،وسميت اتفاقية جوبا، والتي سمحت بدخول قوات الحركات المسلحة الي داخل المدن والإحتفاظ بسلاحها وروح تمردها كما هي ،فإتفاقية جوبا هي التي زعزعت الأمن والاستقرار داخل الخرطوم وزرعت شبكات الإجرام والخطف والنهب أو مااطلق عليه اسم تسعة طويلة، وأدخلت البلاد في حالة من التوهان والغموض المريب، وفرضت علي الشعب وزراء الحركات المسلحة أمثال جبريل واردول ومناوي فكانت النتيجة التراجع المشهد الآن .

▪️فالسودان يعاني الآن من غياب الحقائق ،فالشعب لايعرف من يحكمه اليوم.. أهي الحركات المسلحة؟، ام البرهان ومجلسه العسكري؟ ام حميدتي ودعمه السريع؟ أم انه تحت الانتداب الأممي بقيادة فولكر ومجموعته؟

أم انه وطن اصيب بالدوار تحت تأثير الشيوعيين ومن شايعهم، مع وجود المنتفعين الذين يمسكون بمفاصله منذ عهد الاسلاميين أصحاب الأخطاء الفادحة التي أنجبت الجيوش الموازية وسمحت لدول اخري بالتحكم أوالتأثير علي القرار والإستقرار .

صحيفة الصيحة