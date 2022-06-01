



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022م

صحيفة اليوم التالي :

ترك يحذّر من إنفصال الشرق

الأرصاد: توقّعات بسيول وفيضانات

مناوي: تنفيذ اتّفاق السلام لا يتعدى”10%”

تشكيل لجنة لترتيبات الانتقال للمرحلة المتوسطة

بنك السودان يعلن تعديلات لضوابط الاستيراد

صحيفة الانتباهة :

أزمة سياسية خانقة ونذر خلافات قبلية بالبحر الأحمر

هجرة”350″ ألف سوداني لمصر خلال عام

مصرع سوداني برصاص المليشيات الإثيوبية والتمثيل بجثته

مجلس نظارات البجا يدعو لعصيان مدني وظهور مؤيدين لـ”إيلا”لإقالة أدروب

صحيفة الصيحة :

الدفاع المدني: غرق”610″ أشخاص خلال عامين

الأمة القومي: رفع الطوارئ ليس غرضه استئناف الدعم الدولي

“حميدتي” يتعهّد بمعالجة قضايا الخدمات بشرق النيل

المركزي: تعديلات لضوابط الاستيراد والنقد الأجنبي

تسمّم العشرات بـ”أقاشي” في أمدرمان

صحيفة الحراك السياسي :

اختلاط”94%” من المخلفات”البشرية” بالمياه الجوفية

منع الحجّ للأعمار”65″ عامًا فما فوق والتكلفة تقارب”3″ مليارات

الأرصاد تحذّر من سيول وفيضانات في المدن

“نظارات البجا”: الإغلاق الكبير للشرق سيكون لـ”8″ مطالب

اعتقالات في القضارف وقوى سياسية تندّد باستمرار الانتهاكات

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :

الحرية و التغيير تطالب بإلغاء الممارسات التي رافقت تطبيق الطوارئ

الإعلان عن تكلفة وموعد التقديم للحج

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار رفع حالة الطوارئ في السودان

عاصم البلال الطيب: تدعى الاكلة .. قصعة المعرض .. صعقة الإنعاش

صحيفة الوطن :

ترك :نهج فولكر سيتسبب في إنفصال الشرق

تفاصيل إعلان التقديم للحج وإرتفاع التكلفة لأرقام مليارية

البنك المركزي يجري تعديلات على ضوابط الإستيراد

ضبط كميات من الأدوية غير مسجلة

صحيفة السودانيٰ الإلكترونية :

تِرِك: سنغلق ميناء الشرق بشكلٍ دائمٍ إن استمرّ فولكر في تحرُّكاته الإقصائيّة

بتكلفة تتراوح بين (2.800.000) – (2.100.000) جنيه جواً وبحراً.. بدء التقديم لحج هذا العام

الأرصاد: خريف مبشر للزراعة وتوقُّعات بحدوث سيول في مناطق كثيرة وفيضانات في المدن مع انتشار أكبر للأمراض في السودان

أعضاء مجلس الأمن يوافقون على «تمديد تقني» لتفويض بعثة (يونيتامس) لمدة عام

التنسيقيّة الشعبيّة والأهلية للأقاليم تُعلن دعمها للبرهان والقوات النظاميّة

الأمم المتحدة تُقدِّم 20 مليون دولار للأمن الغذائي في السُّودان

الاتّحاد الأوروبي يُرحِّب بإعلان رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المُعتقلين بالسودان

صحيفة النيل الدولية :

الإتحاد الاوربي: رفع حالة الطوارىء خطوة أولى جديرة بالثناء

مقتل سوداني برصاص قوات إثيوبية في الحدود الشرقية

البنك المركزي يعلن عن تعديلات لضوابط الاستيراد والنقد الأجنبي

استئناف النقل النهري بين السودان وجنوب السودان.

النيلين