معتصم محمود يكتب : شكوى الهلال وتجار المداد!!





استهجن الهلال تصريحات الجكومي بحق الكيان وقرّر مُقابلة رئيس الاتحاد وتقديم شكوى رسمية ضده.

الهلال صبر كثيراً على الجكومي بانتظار تحرُّك الاتحاد الذي مارس الصمت الجبان!!!!!!

تقديرات التطبيع بشكوى الجكومي لرئيس الاتحاد خاطئة.

جعفر لا يحتاج لتقديم شكوى فهو مُلمٌ بتجاوزات الجكومي.

ملم بها منذ أن كان الجكومي رئيساً لاتحاد الحصاحيصا ولم يفعل شيئاً.

معتصم مَعذورٌ.. فالرجل منزوع الصلاحيات لا سيّما أمام الجكومي!!!!!

لو كان لمعتصم اية صلاحيات لما مَرّ فيديو التواطؤ مع الأهلي المصري مُرور الكرام.

بعد الأهلي هناك تسجيل الجكومي عن سيطرة المريخ على الاتحاد ولجانه والذي مَرّ دُون حتى لفت نظر.

حالات عديدة تستوجب إحالة الجكومي للأخلاقيات والانضباط لكن لا معتصم ولا غيره يفعل.

الجكومي منسوب للنادي المدلل لذلك فهو فوق القانون.

كذلك فالجكومي من داخل شُلّة التغيير ويعلم الكثير.

أي تصادم مع الجكومي يعني خروج الأسرار للهواء الطلق لا سيّما أسرار الانتخابات بالغ النتانة.

الجكومي كان بغرفة (التغيير) الانتخابية، يعرف مَن الذين موّلوا الحملة ومَن الذين قبضوا وكم قبضوا.

يعرف مَن الذين كانوا بمعسكر السلطان كجواسيس لجماعة لهف المال العام.

الجكومي يعرف الكثير ولسانه خفيف لذلك فلا أمل في محاكمته او حتى معاتبته.

على الهلال البحث عن وسائل أخرى لرد حق الكيان.

الرأي عندي أنّ تجديد بلاغ الهلال ضد الجكومي في (حركة اليد إيّاها) أنجع رد على الرجل!!!!!!

البلاغ موجودٌ بمضابط الشرطة ومُقدِّم البلاغ قطب الهلال ياسر الجعلي.

مع الجعلي (43) شاهداً صوروا تلك الحركة المشينة وعلى استعداد للشهادة.

الرئيس الأسوأ كان قد جمد البلاغ في إطار تسوية مع الجكومي والآن أزف الوقت لتجديد البلاغ.

الجكومي في فتيل.

الجعلي قالها بتشدُّد: لا للأجاويد.. نعم لإنفاذ حدود الله.

كبسولات

الجكومي أحرج الأقلام الهلالية الموالية لاتحاد عطا المنان.

الجكومي أكد ان الاتحاد هو المريخ والمريخ هو الاتحاد .

قال أيضاً: ما قدمه هذا الاتحاد للمريخ لم يحدث منذ تأسيس المريخ.

حديث الجكومي أحرج الأقلام الهلالية التي تخون الكيان وتقف مع اتحاد عام المريخ.

ماذا سيقولون بعد إقرار الجكومي!!

الأقلام الهلالية الداعمة لاتحاد عام المريخ تبحث عن مصالحها بطريقة مقرفة وبلا حياء.

لم تجد مصلحة عند شداد المتشدد في المال العام فاتجهت نحو اتحاد المال السائب.

باعوا الكيان لحفنة مصالح.

باعوا مدادهم لأعداء الكيان وباعوا معه جمهور الهلال .

جمهور الأسياد لن ينسى، لن يغفر لمن باعوا الكيان بأبخس الأثمان.

أفضل لهؤلاء عبور الزلط فلا مكان لهم بالعرضة شمال .

عليهم البقاء إلى جانب مصالحهم بالعرضة جنوب رغم ان اهل الجنوب لا يحترمهم .

كيف يحترموا من باع جماعته بالمال .

نحن الهلال بنريدو جد .

في الفؤاد ترعاه العناية.

صحيفة الصيحة