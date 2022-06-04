لم ينجحوا إلّا في تهريب الذهب؟
(1)
اذا سألت نفسك عن ما هي الاشياء التى نجحت فيها الحكومة بعد انقلاب 25 اكتوبر؟ .. بربكم وبحياد تام ما هي الاجابة التى سوف ترد بها على هذا السؤال؟
من الذي يمكن ان يجد منكم نجاحات للسلطة الانقلابية ؟ .. النجاح الوحيد الذي يمكن ان تخرج به في الاجابة على هذا السؤال هو انهم لم ينجحوا في شيء.
لم ينجح احد.
إلّا اذا كان القتل والقمع معياراً للنجاح !!
حتى التوم هجو نفسه لن يجد اجابة على هذا السؤال .. إلّا ان كان يرى في تغيير سيارته او استبدال ماركة جواله بماركة احدث نجاحاً لهذه الحكومة.
الذي يسمعهم عندما كانوا يتحدثون عن فشل وإخفاق المدنيين وصراعاتهم من اجل الكراسي قبل انقلاب 25 اكتوبر يفتكر ان (البزة العسكرية) تحتها (جمال عبدالناصر).
كلما تذكرت حميدتي وهو يتحدث عن الفشل والإخفاق مترفعاً بنفسه عن ذلك .. اقول وماذا ترك حميدتي من الفشل والإخفاق ؟ اذا كان هو رئيس اللجنة الاقتصادية في بلد يدير فيها اقتصاديوه ميزانيات الدول العظمى والمنظمات العالمية.
هل يمكن ان يوجد فشل وإخفاق اكثر من ان يكون حميدتي هو رئيس اللجنة الاقتصادية في البلاد؟
وهو رئيس اللجنة الامنية.
والصحية.
ورئيس وفد التفاوض.
والمبعوث الدولي.
والناظر.
وممثل السودان.
و..
و…
ومدير بنك السودان.
وطبيب العيون.
والأسنان.
ومهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم.
وهلم جرا.
(2)
هل هناك فشل اكثر من ان البلاد يوجد فيها اكثر من (10) جيوش غير القوات المسلحة وتعاني من التفلتات الامنية؟
!!!!!!
هل هناك فشل اكبر من ان تقطع المياه في العاصمة التى يلتقي النيلان في اراضيها ، ونعيش مع ذلك ازمة عطش عامة في بلاد يوجد فيها اكثر من (7) انهار ؟ والسيول والامطار والفيضانات في معظم انحاء البلاد مستمرة على مدى العام.
هل يمكن ان يكون سبب الوفاة حسب التقرير الطبي هو (العطش) الحاد لمن مات غرقاً؟
!!!!!!
هل هناك فشل اعظم من اننا نستورد البرتقال والكاتشب في بلاد يطلق عليها بسبب خصوبة اراضيها (سلة غذاء العالم)؟
هل يعقل ان نستورد (الزيت) من مصر ونحن الذين نورد لهم الفول السوداني والسمسم وزهرة عباد الشمس؟
بلاد تعمل فيها اكثر من (7) خزانات ضخمة وتعيش في ظلام دامس بسبب برمجة قطوعات التيار الكهربائي الذي تمتد قطوعاته الى اكثر من (8) ساعات في اليوم؟
السودان فيه اكثر من (89) جامعة ويديره (العسكر).
بلد شهدت ثلاث ثورات شعبية .. وما زالت تحكم بالسلطة العسكرية.
انقلبنا على السلطة التى قتلت (28) ضابطاً من الجيش واتفقنا مع السلطة التى قامت بارتكاب مجزرة (شعبية) في فض الاعتصام.
!!!!!
(3)
عودة الى السؤال اعلاه ، مربط الفرس .. نقول انهم لم ينجحوا إلّا في تهريب الذهب .. هذا هو الشيء الوحيد الذي نجحوا فيه.
اغلقوا الجسور بالحاويات وقفلوا الشوارع بالأسلاك الشائكة ونشروا القوات النظامية على الطرقات .. وفتحوا مطار الخرطوم لتهريب الذهب ورموز النظام البائد.
يطاردون (شباباً) اعمارهم لا تتجاوز الـ 18 سنة ويتركون (شيوخاً) يتاجرون باسم الدين والوطن وامن البلاد واستقرارها.
نجحوا في زيادة الدولار الجمركي وفي زيادة اسعار الوقود وفي غلاء الاسعار وفي قطوعات الكهرباء.
الحمدلله ان (عدادات الكهرباء) لا تعمل حينما يكون التيار الكهربائي مفصولاً – رغم اني اشك في ذلك واحسبهم يحاسبوننا حتى على قطوعات الكهرباء… هذه العدادات تمتلك خاصية نادرة وهي العمل اثناء انقطاع التيار الكهربائي.
!!!!!!
لقد نجحوا وبجدارة كبيرة في تحويل سلة غذاء العالم الى سلة دماء العالم.
(4)
بغم /
السلطة الانقلابية التى جاءت بعد 25 اكتوبر نجحت ايضاً في ان تجعل (ماضي) الانقاذ افضل من (حاضر) الحكومة الحالية.
في العهد البائد كان يحكمنا جيش واحد وسلطة موحدة .. الآن تحكمنا عشرة جيوش وسلطات مختلفة.
!!!!
وكل الطرق تؤدي الى (المدنية).
محمد عبد الماجد
صحيفة الانتباهة