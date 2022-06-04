لم ينجحوا إلّا في تهريب الذهب؟





(1)

 اذا سألت نفسك عن ما هي الاشياء التى نجحت فيها الحكومة بعد انقلاب 25 اكتوبر؟ .. بربكم وبحياد تام ما هي الاجابة التى سوف ترد بها على هذا السؤال؟

 من الذي يمكن ان يجد منكم نجاحات للسلطة الانقلابية ؟ .. النجاح الوحيد الذي يمكن ان تخرج به في الاجابة على هذا السؤال هو انهم لم ينجحوا في شيء.

 لم ينجح احد.

 إلّا اذا كان القتل والقمع معياراً للنجاح !!

 حتى التوم هجو نفسه لن يجد اجابة على هذا السؤال .. إلّا ان كان يرى في تغيير سيارته او استبدال ماركة جواله بماركة احدث نجاحاً لهذه الحكومة.

 الذي يسمعهم عندما كانوا يتحدثون عن فشل وإخفاق المدنيين وصراعاتهم من اجل الكراسي قبل انقلاب 25 اكتوبر يفتكر ان (البزة العسكرية) تحتها (جمال عبدالناصر).

 كلما تذكرت حميدتي وهو يتحدث عن الفشل والإخفاق مترفعاً بنفسه عن ذلك .. اقول وماذا ترك حميدتي من الفشل والإخفاق ؟ اذا كان هو رئيس اللجنة الاقتصادية في بلد يدير فيها اقتصاديوه ميزانيات الدول العظمى والمنظمات العالمية.

 هل يمكن ان يوجد فشل وإخفاق اكثر من ان يكون حميدتي هو رئيس اللجنة الاقتصادية في البلاد؟

 وهو رئيس اللجنة الامنية.

 والصحية.

 ورئيس وفد التفاوض.

 والمبعوث الدولي.

 والناظر.

 وممثل السودان.

 و..

 و…

 ومدير بنك السودان.

 وطبيب العيون.

 والأسنان.

 ومهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم.

 وهلم جرا.

(2)

 هل هناك فشل اكثر من ان البلاد يوجد فيها اكثر من (10) جيوش غير القوات المسلحة وتعاني من التفلتات الامنية؟

 !!!!!!

 هل هناك فشل اكبر من ان تقطع المياه في العاصمة التى يلتقي النيلان في اراضيها ، ونعيش مع ذلك ازمة عطش عامة في بلاد يوجد فيها اكثر من (7) انهار ؟ والسيول والامطار والفيضانات في معظم انحاء البلاد مستمرة على مدى العام.

 هل يمكن ان يكون سبب الوفاة حسب التقرير الطبي هو (العطش) الحاد لمن مات غرقاً؟

 !!!!!!

 هل هناك فشل اعظم من اننا نستورد البرتقال والكاتشب في بلاد يطلق عليها بسبب خصوبة اراضيها (سلة غذاء العالم)؟

 هل يعقل ان نستورد (الزيت) من مصر ونحن الذين نورد لهم الفول السوداني والسمسم وزهرة عباد الشمس؟

 بلاد تعمل فيها اكثر من (7) خزانات ضخمة وتعيش في ظلام دامس بسبب برمجة قطوعات التيار الكهربائي الذي تمتد قطوعاته الى اكثر من (8) ساعات في اليوم؟

 السودان فيه اكثر من (89) جامعة ويديره (العسكر).

 بلد شهدت ثلاث ثورات شعبية .. وما زالت تحكم بالسلطة العسكرية.

 انقلبنا على السلطة التى قتلت (28) ضابطاً من الجيش واتفقنا مع السلطة التى قامت بارتكاب مجزرة (شعبية) في فض الاعتصام.

 !!!!!

(3)

 عودة الى السؤال اعلاه ، مربط الفرس .. نقول انهم لم ينجحوا إلّا في تهريب الذهب .. هذا هو الشيء الوحيد الذي نجحوا فيه.

 اغلقوا الجسور بالحاويات وقفلوا الشوارع بالأسلاك الشائكة ونشروا القوات النظامية على الطرقات .. وفتحوا مطار الخرطوم لتهريب الذهب ورموز النظام البائد.

 يطاردون (شباباً) اعمارهم لا تتجاوز الـ 18 سنة ويتركون (شيوخاً) يتاجرون باسم الدين والوطن وامن البلاد واستقرارها.

 نجحوا في زيادة الدولار الجمركي وفي زيادة اسعار الوقود وفي غلاء الاسعار وفي قطوعات الكهرباء.

 الحمدلله ان (عدادات الكهرباء) لا تعمل حينما يكون التيار الكهربائي مفصولاً – رغم اني اشك في ذلك واحسبهم يحاسبوننا حتى على قطوعات الكهرباء… هذه العدادات تمتلك خاصية نادرة وهي العمل اثناء انقطاع التيار الكهربائي.

 !!!!!!

 لقد نجحوا وبجدارة كبيرة في تحويل سلة غذاء العالم الى سلة دماء العالم.

(4)

 بغم /

 السلطة الانقلابية التى جاءت بعد 25 اكتوبر نجحت ايضاً في ان تجعل (ماضي) الانقاذ افضل من (حاضر) الحكومة الحالية.

 في العهد البائد كان يحكمنا جيش واحد وسلطة موحدة .. الآن تحكمنا عشرة جيوش وسلطات مختلفة.

 !!!!

 وكل الطرق تؤدي الى (المدنية).

محمد عبد الماجد

صحيفة الانتباهة