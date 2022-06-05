أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022م
صحيفة الانتباهة:
-نقل و”ركن” موظفين كبار بالمالية بسبب انتقاد قرارات جبريل
-خبير حقوق الإنسان: لجنة حكومية أكّدت أربع حالات اغتصاب بالتظاهرات
-خطة إثيوبية مدعومة حكوميًا للعودة للزراعة داخل السودان
-وجدي صالح: لن نخوض أي حوارٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ
-حريق يلتهم أكثر من 70 قنطار قطن بالفاو
صحيفة الحراك السياسي :
-والي البحر الأحمر لـ”الحراك السياسي”: لن أستقيل
-مجلس الطفولة:”4″ ملايين مشرّد وأطفال”لا يعرفون الحليب”
-منظمة إنهاء الإفلات من العقاب تطالب بلجنة دولية للتحقيق في”فضّ الاعتصام”
-الأمة: قادة الانقلاب يعتمدون أسلوب”المراوغة”
صحيفة الصيحة :
-المراجع العام: تجاوزات في بنوك وشركات الجيش والأمن تخضع للمراجعة
-“حميدتي”: ملتزمون بترقية حقوق الإنسان بالبلاد
-الكشف عن تفاصيل لقاء”الثلاثية” بـ”تنسيقية الشرق”
-مصدر اللحوم: تدني حصة المواطن من منتجات الثروة الحيوانية
-قائد بالدعم السريع: خطة لإنهاء الصراعات القبلية
صحيفة اليوم التالي:
-العدل والمساواة تنفي..برطم يقاضي المتهم بالتسجيلات الصوتية
-مجلس البجا يهدّد بطرد شركات التعدين وإغلاق ميناء بشائر
-دول أوروبية تدفع بطلبات لاستيراد اللحوم من السودان
-ولاية الخرطوم تجري قرعة اختيار حجاج الولاية
-الآلية الثلاثية: استخدام القوة المفرطة ليس حلاً
صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :
– وزير المالية: تنفيذ خطط لخصخصة شركات مملوكة للجيش
– (الترويكا) تطالب بكشف نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام
– البرهان: السودان ملتزم بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان
– فولكر: سندعو القوى الفاعلة للحوار المباشر ونحترم قرار الرافضين
صحيفة الوطن :
– الترويكا تطالب بكشف نتائج تحقيق فض الإعتصام
– وزير المالية يعلن بيع شركات مملوكة للجيش
– تفاصيل وفاة “6” شباب من أسرة واحدة غرقاً بالخرطوم
– والي الخرطوم يكشف أسباب زيادة تكلفة الحج
– شركة زبيدة تعود للواجهة واتجه لمقاضاة الحكومة
صحيفة السوداني الإلكترونية :
– البرهان: السودان مُلتزمٌ بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان
– الفريق أول “حميدتي”: مُلتزمون بترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد
– خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان يُدين العُنف والقتل ويُشجِّع السودانيين للتوصُّل إلى تسوية سياسية
– وزير المالية يتفق على استئناف مشاريع ومعالجة متأخرات السودان على هامش اجتماعات البنك الإسلامي…
– الآلية الثلاثية المُشتركة: عَقَدنَا اجتماعاً اليوم مع المجلس الأعلى لنظارات البجا، استمعنا فيه لوجهات نظر المجلس حول عَدَدٍ من القضايا، ومن ضمنها العملية السِّياسيّة في السُّودان
– وفاة الفنان إبراهيم حمامة
– الأرصاد: ارتفاعٌ طفيفٌ للحرارة وأمطارٌ خفيفةٌ إلى متوسطة ببعض الولايات
صحيفة النيل الدولية :
– دقلو: ملتزمون بترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد
– (الترويكا) تُطالب بكشف نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام
– والى الخرطوم يدشن القرعة الالكترونية لحج هذا العام
– جهاز تشغيل الخريجين:77 ألف خريج عاطل عن العمل سنويا بالخرطوم.
النيلين