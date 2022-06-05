



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022م

صحيفة الانتباهة:

-نقل و”ركن” موظفين كبار بالمالية بسبب انتقاد قرارات جبريل

-خبير حقوق الإنسان: لجنة حكومية أكّدت أربع حالات اغتصاب بالتظاهرات

-خطة إثيوبية مدعومة حكوميًا للعودة للزراعة داخل السودان

-وجدي صالح: لن نخوض أي حوارٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ

-حريق يلتهم أكثر من 70 قنطار قطن بالفاو

صحيفة الحراك السياسي :

-والي البحر الأحمر لـ”الحراك السياسي”: لن أستقيل

-مجلس الطفولة:”4″ ملايين مشرّد وأطفال”لا يعرفون الحليب”

-منظمة إنهاء الإفلات من العقاب تطالب بلجنة دولية للتحقيق في”فضّ الاعتصام”

-الأمة: قادة الانقلاب يعتمدون أسلوب”المراوغة”

صحيفة الصيحة :

-المراجع العام: تجاوزات في بنوك وشركات الجيش والأمن تخضع للمراجعة

-“حميدتي”: ملتزمون بترقية حقوق الإنسان بالبلاد

-الكشف عن تفاصيل لقاء”الثلاثية” بـ”تنسيقية الشرق”

-مصدر اللحوم: تدني حصة المواطن من منتجات الثروة الحيوانية

-قائد بالدعم السريع: خطة لإنهاء الصراعات القبلية

صحيفة اليوم التالي:

-العدل والمساواة تنفي..برطم يقاضي المتهم بالتسجيلات الصوتية

-مجلس البجا يهدّد بطرد شركات التعدين وإغلاق ميناء بشائر

-دول أوروبية تدفع بطلبات لاستيراد اللحوم من السودان

-ولاية الخرطوم تجري قرعة اختيار حجاج الولاية

-الآلية الثلاثية: استخدام القوة المفرطة ليس حلاً

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :

– وزير المالية: تنفيذ خطط لخصخصة شركات مملوكة للجيش

– (الترويكا) تطالب بكشف نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام

– البرهان: السودان ملتزم بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان

– فولكر: سندعو القوى الفاعلة للحوار المباشر ونحترم قرار الرافضين

صحيفة الوطن :

– الترويكا تطالب بكشف نتائج تحقيق فض الإعتصام

– وزير المالية يعلن بيع شركات مملوكة للجيش

– تفاصيل وفاة “6” شباب من أسرة واحدة غرقاً بالخرطوم

– والي الخرطوم يكشف أسباب زيادة تكلفة الحج

– شركة زبيدة تعود للواجهة واتجه لمقاضاة الحكومة

صحيفة السوداني الإلكترونية :

– البرهان: السودان مُلتزمٌ بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان

– الفريق أول “حميدتي”: مُلتزمون بترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد

– خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان يُدين العُنف والقتل ويُشجِّع السودانيين للتوصُّل إلى تسوية سياسية

– وزير المالية يتفق على استئناف مشاريع ومعالجة متأخرات السودان على هامش اجتماعات البنك الإسلامي…

– الآلية الثلاثية المُشتركة: عَقَدنَا اجتماعاً اليوم مع المجلس الأعلى لنظارات البجا، استمعنا فيه لوجهات نظر المجلس حول عَدَدٍ من القضايا، ومن ضمنها العملية السِّياسيّة في السُّودان

– وفاة الفنان إبراهيم حمامة

– الأرصاد: ارتفاعٌ طفيفٌ للحرارة وأمطارٌ خفيفةٌ إلى متوسطة ببعض الولايات

صحيفة النيل الدولية :

– دقلو: ملتزمون بترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد

– (الترويكا) تُطالب بكشف نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام

– والى الخرطوم يدشن القرعة الالكترونية لحج هذا العام

– جهاز تشغيل الخريجين:77 ألف خريج عاطل عن العمل سنويا بالخرطوم.

النيلين