معتصم محمود يكتب : جماهير الهلال ترفض شقيق رئيس الاتحاد





جاء في الأنباء أن مالك جعفر يضغط بشدة للظهور مجدداً في المشهد الهلالي!!

مالك الذي دخل الهلال عبر بوابة الإنقاذ وتحديداً شلة سد مروي (عيال اسامة عبد الله) اختفى عن المشهد الأزرق مع الثورة ويحاول الظهور مجدداً مع العودة التدريجية لجماعة أمانة الشباب .

الجماعة عادوا جزئياً بالاتحاد العام من خلال معتصم جعفر، معتصم عبد السلام، سيف كلكول، بعشر الراجحي وبقية فلول المؤتمر وتوابعه ناس عطا المنان.

يحاول مالك العودة للهلال و تحديداً للامانة العامة و ذلك بضغط من شقيقه معتصم الذي يحاول السيطرة على الهلال بعد أن سيطر على المريخ عبر ابن عمه الجكومي .

استيلاء مالك على الامانة العامة يعني استيلاء المريخ عليها ذلك ان ولاءه لشقيقه يعني الولاء للمريخ .

الرأي عندي ان سوباط أذكى من حشر مالك في قائمته و لو كعضو احتياطي.

مالك ظل يدخل سوح الهلال عبر الامانة الشيطانية مع شلة السد كاروري و هاشم عبد العاطي و يونس و لم تنتخبه الجماهير يوماً.

ظل مالك طرفاً في الصراعات الهلالية لا سيما مع الاصالة التي لن تقبل بعودته .

لا الاصالة وحدها بل كل التنظيمات الهلالية سيكون لها موقف صلب ضد مالك و ضد القائمة التي سيظهر فيها .

على (مالك) إن أراد العودة، تشكيل قائمة خاصة به لا الانحشار في قائمة سوباط .

قائمة سوباط حتى الآن محل حب و احترام اهل الهلال ودخول أي عنصر خلافي قد يطيح بكل القائمة .

على (مالك) ان يؤسس لقائمة من جماعته، جماعة السد ، مع عبد العاطي و كاروري و بقية الشلة. عليه ان يترشح بقائمته حتى يعرف موقف جماهير الهلال منه .

جمهور الأسياد يتشكّل من الثوار الذين لهم موقف واااااضح ضد كل فلول النظام السابق .

على معتصم جعفر أن يعرف أن جماهير الهلال كلها خلف بروف شداد ولن تكن يوماً خلفه او خلف اي مشجع مريخي يقود الاتحاد .

لا مالك و لا غيره يستطيع تحويل صوت الهلال لدعم اتحاد عام المريخ .

يوم ان حاول النائب العام تحرير مقر الاتحاد من قبضة الفلول قبل خمس سنوات شاهدنا مالك يحمل عكازاً إلى جانب الجكومي وبقية الفلول الذين هبوا للدفاع عن اتحاد معتصم !!

يحمل العكاز للدفاع عن الاتحاد الأحمر و لم يخرج يوماً للدفاع عن الهلال !!

نعم لقائمة سوباط المُشكّلة من أبناء الهلال .

لا لتدخلات معتصم جعفر في الشأن الهلالي .

لا للفلول.. لا لشلة السد.. لا لجماعة أمانة الشباب .

يا ثائر فجِّر بُركَانَك.

صحيفة الصيحة