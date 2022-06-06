



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2022م

صحيفة الصيحة :

مستشار سلفاكير: الوضع السياسي في السودان خطير

مسؤولة أمريكية رفيعة تزور الخرطوم

إنشاء خط للربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا

ضبط دانات متفجّرة بجنوب دارفور

محفظة من البنوك بالشمالية لشراء القمح

صحيفة الحراك السياسي :

مسؤولون يشغلون مناصب عليا بـ”شهادات ثانوية”

حاكم إقليمي: البرهان لا يملك”عصى موسى” وعلى الشعب”تغيير الأوضاع”

“التربية”: قرار بمنع الهواتف أثناء تصحيح امتحانات الأساس

تبرئة عوض الجاز من تهم خيانة أمانة أموال”سكر مشكور”

صحيفة الانتباهة :

تبرئة”الجاز” وملاحقة”المتعافي” في قضية سكر مشكور

نيويورك تايمز:”فاغنر” نالت امتيازات تعدين لـ”سيل” من ذهب السودان

فولكر: إطلاق الحوار ونحترم قرار الرافضين

قيادي بالتيّار الإسلامي: “يونتامس” مرفوضة ومكروهة

أردول: لست نادمًا على دعم قرارات البرهان وسقوط قتلى نتيجة الرفض

صحيفة اليوم التالي :

مؤتمر الشورى يفجّر الخلافات بالشعبي

الأمم المتحدة: توقعّات بموجات فيضانات في السودان

عودة النيران مجهولة المصدر بقرى حلفا الجديدة

بنك السودان: ترتيبات لشراء قمح المزارعين بالشمالية

فولكر: سندعو القوى الفاعلة للحوار المباشر ونحترم قرار الرافضين

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :

واشنطن: مسؤولة أميركية في السودان لدعم المرحلة الانتقالية

الأمم المتحدة : من الضروري نشر قوات لحفظ الأمن بدارفور

تبرئة عوض الجاز من جميع التهم الموجهة إليه في قضية “سكر مشكور”

عاصم البلال الطيب: مع المناعي بين بنات الرازي .. ليكون السودان يونيفرسال السياحة الصحية

صحيفة الوطن :

مستشار البرهان: سنعلن إنتخابات مبكرة ولن ننتظر المماطلين

مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تزور الخرطوم

المحكمة تبرئ عوض الجاز في قضية سكر مشكور

ضبط معمل لتزييف العملة المحلية و الأجنبية بشقة بشمبات

صحيفة السوداني الإلكترونية :

البرهان يفتتح أسواق أمدرمان للبيع المخفض

المحكمة تبرئ د. عوض الجاز في قضية مصنع سكر مشكور

السيسي: لم ندخل في صراع مع أشقائنا من أجل زيادة حصتنا من مياه النيل

بريطانيا حول (يونيتامس): من المُؤسف أن مجلس الأمن لم يتمكّن من الاتفاق على قرار موضوعي هذه المرة

الثروة الحيوانية: طلبات أوروبية لاستيراد اللحوم السودانية

أديب لـ(السوداني): الحوار الذي سيتم لأجل استرداد الوثيقة الدستورية

جبريل: خصخصة شركات الجيش ومحادثات مع دول خليجية لإنقاذ الاقتصاد

وفاة زوجة الرئيس السابق عمر البشير

تفاصيل المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن أبناء الديم المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات

تربية ولاية الجزيرة تُحمِّل مجلس المهن التربوية وفنيي جامعة النيلين مسؤولية الإخفاق في تنفيذ امتحانات رخصة مزاولة مهنة التعليم

صحيفة النيل الدولية :

مسؤولة أميركية رفيعة تزور الخرطوم لدعم العملية السياسية

تبرئة عوض الجاز من اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة

وزيرالداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة السودانية

شعبة مصدري الحياة البرية: رفع مذكرة للسماح بتصدير الأصناف الموقوفة

دراسة إنشاء خط ثاني للربط الكهربائي بين السودان و اثيوبيا

الموت يغيب فاطمة خالد.

النيلين