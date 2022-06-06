هذه الصورة ليست في عهد “النميري”.. ثلاثة سنوات فقط قبل “عورة ديسمبر العبيطة الملعونة المشئومة”





هذه الصورة ليست في عهد ” النميري ” ولا في عهد الصادق المهدي يعني ما قبال 40 سنة ولا في زمن الاستقلال بل قبال 3 سنوات نعم أي والله ثلاثة سنوات فقط قبل ” عورة ديسمبر العبيطة الملعونة المشئومة ، عورة الدمار والخراب ”

كل هذا المبلغ فقط 320 الف جنيه من فئة 20 ج ويساوي 4,700 دولار والدولار بي 67 الف ج فقط .. أشتريت بيها عربية افانتي موديل 2012 م وفضل لي 7 الف جنيه رخصت بيها وحولت الملكية وفرشت العربية وزينة وبكش وفضل لي 4500 ج

والان بعد الثورة العبيطة ” قيمة جوز لساتك ” ويجيك عبيط تافه يقول ليك الكيزان كانوا فاسدين ودمروا البلاد … أنتو دمرتو البلد في سنتين فقط وكل الفئات النقدية أختفت تماماً وصارت معدومة …

” عورة الخراب والدمار ، عورة ديسمبر الفطيسة العبيطة المشئومة الملعونة ”

ابراهيم بقال سراج