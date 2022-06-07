معتصم محمود يكتب : تمريخ المنتخبات سبب النكبات !!





منذ أن استولت رابطة مُشجِّعي المريخ على الاتّحاد العام وهي تسعى لتمريخ كل مفاصل الاتحاد وأول ذلك المنتخبات.

تمت إقالة كافة منسوبي الأزرق من الأجهزة الإدارية والفنية وحل محلهم منسوبو الأحمر !!

باتت المنتخبات بيد برهان، محسن ومحمد موسى وغير ذلك من أصحاب الهوى الأحمر.

لجنة المنتخبات بيد عطا المنان، سيف كلكول وبكري رفاعة، وثلاثتهم من غلاة المريخاب!!

حتى في قيادة البعثات، احتكر مشجعو المريخ السفر! فها هي بعثة موريتانيا تحت قيادة الثلاثي عبد السلام، حلفا وبكري وثلاثتهم من رابطة مشجعي المريخ بالاتحاد العام !!

لا مجال في السفر لهلالاب الاتحاد على قلتهم.

تقاسم المريخاب السفر للقاهرة، الدوحة، الكاميرون، تنزانيا، المغرب وموريتانيا!! اما الهلالاب أمثال بشارة فلم يسمح لهم إلا بالسفر لدنقلا (تأبين شروني)!!

تمريخ المنتخب امتد للاعبين، فتم إبعاد الشغيل، السمؤال، وضاح، ارنق، الطيب عبد الرزاق، أبوجا، المصري، حسين النور، مويس وشيخو، ولاحقاً تمت إعادة مويس.

الرأي عندي ان وضع لاعب بقيمة أبو عشرين كبديل لحارس المريخ البديل، إنما يهدف لتحطيم اللاعب الذي عبر الزلط للعرضة شمال!!!!

مخطط تحطيم أبو عشرين بدأ بإبعاده عن ودية الجنوب وما اعقب ذلك من تصريحات رئيس البعثة التي تغزل في حارس المريخ البديل و وصفه بالأسطورة!!!

تصريحات مشجع المريخ معتصم القصد منها استفزاز أبو عشرين.

محاولة تحطيم أبو عشرين لم تبدأ بإجلاسه احتياطياً لود المصطفى، بل بدأت بمحاولة تجهيز أحمد مارتن، لكن المحاولة فشلت بالعجز عن استخراج جواز لمارتن، وعليه كان ود المصطفى البديل المناسب لتحطيم أبو عشرين بعد عبوره الزلط!!!!

تركوا أبوجا وإسحق بكل خبراتهما الدولية وذهبوا لحارس المريخ البديل!!!!

شطبوا اسم أبوجا بعد ظهوره في كشف المنتخب وقالوا خطأ مطبعي والمقصود كاميني!!!!

ما العلاقة بين ابوجا وكاميني حتى يكون خطأً مطبعياً!!!؟

استهداف لاعبي الهلال لم يكن حصرياً على أبو عشرين، فهناك السمؤال الذي حل محله الفادني!!!!

السمؤال ظلّ أساسياً بالهلال والفادني اللاعب الثالث في الرواق الأيمن بأهلي شندي خلف مُعظم ويوسف!!

مازن الذي حلّ محل فارس ظل موقوفاً في توتي بأمر البطاقات منذ مباراة الشرطة في رمضان!!!!

كرشوم متوقف منذ ثلاثه أشهر، صلاح نمر متوقف أيضاً ، طيفور غاب كثيراً في أمريكا وعند العوده ظل مشغولاً بمفاوضات مزدوجة مع الهلال والمريخ!!

كوه دخل أساسياً والشعلة في الدكة!!

دقائق وتم سحبه لتواضع المستوى وإدخال الشعلة!!

كوه نفسه تعجّب ان يكون أساسيا في وجود الشعلة!!

حتى حين اختار الجهاز الفني للمنتخب من الهلال تم اختيار ميسى وبوغبا غير الأساسيين!!

في وجود صلاح عادل يتم اختيار بوغبا!!

الرأي عندي أنّ الخلطة غير الموفقة تضر كثيراً بالمنتخب.

الأفضل إبعاد كل لاعبي الهلال من المنتخب وحصر القائمة على لاعبي المريخ.. عشان اللعب يبقى على المكشوف يا عطا المنان!!!!

استقدام لاعبي الهلال لتحطيمهم بالمنتخب مرفوضٌ.

شكّلوا المنتخب من لاعبي المريخ، حينها سيكون الانسجام أفضل!!!!

المنتخب بات مُجرّد ساحة لتجهيز لاعبي المريخ ومن الأفضل أن يكون اللعب على المكشوف !!

من مصلحة الهلال أن يكون لاعبوه خارج المنتخب الأحمر بدلاً من الحرب المفروضة عليهم داخل أروقة المنتخب.

مبروك عليكم المنتخب.

ليبقى الهلال بعيداً لحين تحرير المنتخب من الاحتلال الأحمر!!!!

من قبل قالوا (سودان المريخ) والآن اتحاد معتصم يطبق القول بالفعل.

بالتوفيق لمنتخب المريخ.

ما تنسوا، خُتُّوا النجمة في قميص المُنتخب الأحمر!!!!

صحيفة الصيحة